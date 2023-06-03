Washington Post: Yapay zeka, en yaratıcı ve yüksek maaşlı çalışanlara tehdit

Giderek gelişen yapay zekanın istihdama etkileri tüm dünyada tartışma yaratırken, ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post, sohbet robotu ChatGPT yüzünden işlerini kaybedenlerin hikayelerini derledi.

Sozcu.com.tr

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ChatGPT gibi yapay zeka teknolojileriyle ilgili tartışmalar giderek daha da alevleniyor.

Yapay zekanın dünyada milyonlarca kişinin işini elinden alacağı beklentisi uzun süredir gündemden düşmezken yeni yayınlanan istihdam verilerine göre geçen ay ABD'de yaklaşık 4 bin kişi yapay zeka nedeniyle işlerini kaybetti.

Washington Post gazetesi, yapay zekanın yükselişiyle işlerini kaybedenlerin hikayelerine yer verdiği haberde, birçok alanda trendin giderek büyüdüğüne dikkat çekti.

Daha önce bazı markalar ve şirketler için yazarlık yapan Eric Fein, işverenlerin daha az para ödemek amacıyla ChatGPT'yi tercih etmesi sonucu işsiz kalmış. Artık yazar olarak iş bulmakta zorlandığını anlatan Fein, ısıtma sistemleri üzerine eğitim alarak teknisyen olmayı hedeflediğini söyledi.

San Franciscolu 25 yaşındaki metin yazarı Olivia Lipkin de, çalıştığı şirkette yapay zekanın kullanımı üzerine tartışmaların başlamasının ardından işlerinin azaldığını, bir süre sonra da işten çıkarıldığını kaydetti. Patronlarının ChatGPT kullanmanın daha ucuz olduğu yönündeki yazışmalarını görünce işten çıkarılma nedenini anladığını belirten Lipkin, artık köpek gezdirerek para kazanıyor.

‘MİLYONLARCA KİŞİ İŞLERİNİ KAYBEDECEK’

Yapay zeka uzun süredir veri toplama, analiz, görüntü ve ses işleme gibi alanlarda kullanılıyor.

Sohbet robotu ChatGPT ve görüntü üreten Dall-E gibi teknolojiler son dönemde yazılı, sesli ve görüntülü içeriklerin üretiminde giderek yaygınlaşıyor. Bazı uzmanlar bunun yanlış bilginin yayılması gibi tehlikelerine dikkat çekse de ekonomistler yapay zekanın gelecek yıllarda milyonlarca kişinin işini yapabileceğini vurguluyor.

‘ŞİRKETLER KÂRI KALİTEYE TERCİH EDİYOR’

Çeşitli ülkelerde özellikle pazarlama ve sosyal medya alanında birçok görevi üstlenen yapay zeka uygulamaları, bazı uzmanlara göre yazı yazmada insan kadar yetenekli değil ve zaman zaman yanlış ya da taraflı bilgileri aktarıyor.

Ancak Washington Post, birçok şirketin harcamaları düşürmek için kaliteden ödün vermeye hazır olduğunu aktardı.

California Üniversitesi'nden dijital çalışma uzmanı Profesör Sarah T. Roberts, “Şu anda gerçek bir kriz noktasındayız. Yapay zeka otomasyona uygun olduğu düşünülen işleri almaya geliyor” dedi. Pennsylvania Üniversitesi'nden Ethan Mollick de “Otomasyon tehdidi bu defa en yüksek maaşlı, en yaratıcı ve en fazla eğitim gerektiren işleri hedef alıyor” diye konuştu.

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