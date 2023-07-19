WhatsApp çöktü mü, neden girilmiyor? WhatsApp ne zaman düzelecek?
Dünyanın en fazla kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın çöktüğü iddia edildi. Bazı kullanıcılar son görülme ve mesaj göndermede sorun yaşadığını belirtti. WhatsApp'a neden girilmiyor? WhatsApp ne zaman düzelecek? İşte tüm detaylar...
Facebook bünyesinde bulunan WhatsApp uygulamasında akşam saatlerinde sorunlar yaşandı.
Kullanıcılar WhatsApp’tan yazılan mesajların karşı tarafa iletilmemesi sorun yaşadığını bildirdi.
Özellikle Twitter üzerinden WhatsApp'ta yaşanan sorunla ilgili binlerce paylaşım yapıldı.
WhatsApp'taki sorun hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’dan ilk açıklama geldi. Sayan, “Whatsapp servislerinde global kaynaklı kesintiler yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir. Durum Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından takip edilmektedir” ifadelerini kullandı.