WhatsApp kanallar yayınlandı! WhatsApp kanallar açma ve kapatma nasıl yapılır?

WhatsApp kanallar özelliği aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 150'den fazla ülkedeki kullanıcıların kullanımına sunuldu. Kişi ve kuruluşlardan gelişmeleri, uygulamadan ayrılmadan alma imkanı sağlayan WhatsApp kanalları isteğe bağlı olarak açılıp, kapatılabiliyor.

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WhatsApp, kullanıcıların tek yönlü yayın kanalları oluşturmasına ve güncellemeleri takipçileriyle paylaşmasına olanak tanıyan Kanallar adı verilen yeni bir özelliği kullanıma sundu.

Mark Zuckerberg, özelliğin yeni WhatsApp kanalında kullanıma sunulduğunu duyurdu.

“Hepinize, takip ettiğiniz kişi ve kuruluşlardan güncellemeler almanın yeni ve özel bir yolu olan WhatsApp Kanallarını tanıtmaktan heyecan duyuyorum. Meta haberlerini ve güncellemelerini paylaşmak için bu kanalı başlatıyorum” dedi.

WHATSAPP KANALLA ÖZELLİĞİ NEDİR?

WhatsApp, Kanallar adı verilen yeni yayın özelliğini Türkiye ve 150’den fazla ülkede resmi olarak kullanıma sundu.

Instagram’daki Yayın kanalı özelliğine benzer şekilde, WhatsApp artık kullanıcıların bağlantılarıyla tek yönlü kanallar üzerinden etkileşime geçmesine olanak tanıyor ve mesajların büyük alıcı gruplarına gönderilmesini kolaylaştırıyor.

WhatsApp, Kanalların normal sohbetlerden bağımsız çalıştığını ve takip etmeyi seçenlerin kimliklerinin diğer takipçilere gizli kalmasını sağladığını vurguladı.

Kanallar, hem yöneticilerin hem de takipçilerin mahremiyetini korurken yöneticilerin metin, fotoğraf, video, çıkartma ve anket paylaşmasına olanak tanıyan tek yönlü bir yayın aracı görevi görüyor.

WhatsApp kanallardan şu içerikler paylaşılabilecek:

Metinler

Görseller

Videolar

Çıkartmalar

Bağlantılar

Takipçiler güncellemelere doğrudan yanıt veremeyecek veya kanal yöneticilerine mesaj gönderemeyecek. Bunun yerine bir kanalın içeriğine olan ilgilerini kanal güncellemelerine emoji ifadesi ekleyerek veya anketlere oy vererek gösterebilecek.

WHATSAPP KANALI AÇMA

WhatsApp Web'i açın ve Kanallar simgesine tıklayarak Kanallar'a gidin.

+ > Kanal oluştur'a tıklayın.

Devam'a tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.

Kanalınızı oluşturma işlemini tamamlamak için bir kanal adı ekleyin. Adı istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Kanalınızı özelleştirin: Bir açıklama ve simge ekleyerek kanalınızı şimdi özelleştirebilir veya bu işlemi daha sonra yapabilirsiniz.

Bir kanal açıklaması ekleyin: Potansiyel takipçilerin kanalınızın konusunu anlamasına yardımcı olmak için birkaç kelime yazın.

Bir kanal simgesi ekleyin: Öne çıkmak için telefonunuzdan veya İnternet'ten bir görsel ekleyin.

Ardından Kanal oluştur'a tıklayarak işlemi tamamlayabilirsiniz.

Kanalınızı oluşturdunuz. Güncelleme paylaşmayla ilgili daha fazla bilgiye bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Kanal bilgisi sayfasından kanalınızın bağlantısını bulabilir ve paylaşabilirsiniz.

Kanal bilgisi sayfanıza gitmek için:

Kanallar simgesine tıklayarak Kanallar'ı açın.

Kanalınıza ve ardından kanalınızın adına tıklayın.

Bağlantıyı kopyala'ya tıklayın.

Whatsapp kanallar özelliğini kapatmak için telefonunzda, kanal üzerine basılı tutun ve sil butonuna seçin.

WHATSAPP KANALLARI BULMA VE TAKİP ETME NASIL YAPILIR?

İlginizi çeken konularla alakalı kanalları aşağıdaki yollarla bulabilirsiniz:

Kanal listesine göz atma: Size sunulan tüm kanallara bakın. Liste, telefon numaranızdaki ülke koduna ve dil tercihinize uygun kanalları göstermek için otomatik olarak filtrelenir. Ancak ülke, kategori, filtre seçeneği ve diğer ölçütleri değiştirerek tüm kanalları keşfedebilirsiniz.

Önerilen kanallara göz atma: Güncellemeler sekmesinde ekranı aşağı kaydırıp Kanal bul kısmına giderek size önerilen kanallara bakın. Kanal önerileri, popülerlik ve aktiflik düzeyleri gibi kanal metriklerine göre oluşturulur.

Harici bağlantılar aracılığıyla kanal bulma: Kanal yöneticileri, kullanıcıların kanallarını bulmalarına yardımcı olmak için WhatsApp dışında bağlantı paylaşabilir. WhatsApp'ta bir kanalı açmak ve güncellemelere göz atmak için bağlantıyı kullanın.

Size sunulan kanalların listesine aşağıdaki yollarla göz atabilirsiniz:

Güncellemeler sekmesine dokunarak.

+ > Kanal Bul'a dokunarak.

Adlarının yanında yeşil bir onay işareti olan kanallar, WhatsApp tarafından güvenilir olarak doğrulanmıştır.

Bu kısımdan, listeyi en çok ilginizi çeken konulara göre sıralayabilirsiniz:

Kategorilere göz atın ve kanalları konuya göre filtreleyin: Yeni, popüler veya en aktif kanallara bakın. Kanalları spor, haber, kültür ve diğer konular gibi ilgi alanlarınıza göre filtreleyin.

Diğer ülkelerdeki kanallara bakın: Ülkeyi değiştirerek başka ülkelerdeki kanalların listesine bakın.

Bir kanalı arayın: Size sunulan tüm kanallar arasında arama yapmak için “BÜYÜTEÇ” simgesine dokunun. Arama sonuçları, popülerlik ve aktiflik düzeyleri gibi kanal metriklerine göre önceliklendirilebilir. Arama ve kanal deneyimini geliştirmek ve kanal bulmayı kolaylaştırmak için kanal araması yapılırken arama terimleri kaydedilir.

Takip etmeden önce kanal güncellemelerinin önizlemesini yapabilirsiniz:

Bir kanalın ne tür güncellemeler paylaştığını görmek için kanal adına dokunarak son güncellemelerin önizlemesine bakın.

Kanal bilgisi sayfasına göz atarak kanal hakkında daha fazla bilgi edinin. Kanal adına veya “…” > Kanal bilgisi'ne dokunun.

Kanalları takip etme

Kanallar listesinden hızlı takip: Kanal adının yanındaki simgesine dokunarak dizinden bir kanalı hızlı bir şekilde takip edebilirsiniz.

Kanaldan takip: İlgi duyduğunuz bir kanalı açın ve Takip et düğmesine dokunun.

Kanalları ayrıca kanal bilgisi sayfasından da takip edebilirsiniz.