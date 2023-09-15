WhatsApp’a reklam ve paralı üyelik geliyor

Meta bünyesindeki haberleşme platformu WhatsApp'ta büyük değişiklikler yaşanacağı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’nin saygın gazetelerinden Financial Times’a konuşan kaynaklar, bünyesinde Facebook, Instagram ve Messenger’ı da barındıran Meta’nın WhatsApp’ta köklü değişikler getirmeye hazırlandığını duyurdu.

Gazeteye konuşan kaynaklar Meta’nın gelirlerini artırmak için WhatsApp’a reklam getirmeyi gündemine aldığını söyledi. Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp’ta ilk kez reklam gösteriminin önü açılırken, bu kararın şirket içinde büyük bir tartışma yarattığı da belirtildi.

Henüz reklam gösterimi konusunda net bir karar verilmezken, reklamların bağlantıların arasındaki listede gösterilebilmesinin gündemde olduğu belirtildi. İddiaya göre Meta içerisinde, ücretli bir abonelik geliştirilmesinin de gündemde olduğu ve reklam görmek istemeyenlerin bunu ödemesi gerektiği de tartışıldı.

2014 yılında Facebook tarafından 19 milyar dolara satın alınmadan önce WhatsApp’ın kurucu ortağı Brian Acton, “Reklam yok! Oyun yok! Numara yok!” demiş ve bunun şirketin sloganı olduğunu söylemişti.

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