X, kullanıcıların biyometrik verileriyle istihdam ve eğitim geçmişine ilişkin bilgi toplayacak

Sosyal medya platformu X'in, kullanıcıların biyometrik verileriyle istihdam ve eğitim geçmişine dair bilgi toplamaya başlayacağı duyuruldu.

Sozcu.com.tr

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Bloomberg’in haberine göre sosyal medya platformu X, gizlilik politikasını güncelledi. Şirket, yeni politikasında kullanıcıların iznine bağlı olarak biyometrik bilgilerin güvenlik, emniyet ve kimlik saptama amacıyla toplanıp kullanılabileceğini açıkladı.

Öte yandan; “biyometrik bilgi”, diğer teknoloji şirketleri tarafından kişilerin yüzü, gözü ve parmak izinden elde edilen verileri tanımlamak için kullanılırken X’in bu tanımla neyi işaret ettiği, bu verileri nasıl toplayacağı ya da nasıl kullanacağı bilinmiyor.

X’in temsilcisi, yeni politika değişikliğinin yapıldığını onaylarken konuya ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi.

Şirketin ayrıca, kullanıcıların meslekleri ve eğitim geçmişine ilişkin daha fazla bilgi toplamayı amaçladığı bildirildi.

İş, eğitim geçmişi, istihdam tercihleri, beceri ve yetenekler gibi kişisel bilgilerin, kullanıcılara potansiyel işler önermek, bir işe başvurulduğunda potansiyel işverenlerle paylaşmak, işverenlerin potansiyel adayları bulmasını sağlamak ve kullanıcılara daha alakalı reklamlar göstermek için toplanıp kullanılabileceği belirtildi.

Yürürlükte olan bir önceki gizlilik politikasında biyometrik verilere veya kullanıcıların eğitim ve istihdam geçmişine dair herhangi bir madde bulunmuyordu. (AA)

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