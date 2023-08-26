X, yeni özelliğiyle LinkedIn’e rakip oluyor

Eski adı Twitter olan X platformu, iş ilanlarını paylaştığı yeni özelliğini duyurdu. X, bu hamlesiyle Microsoft'a ait olan LinkedIn'e rakip olacağını gösteriyor.

Sozcu.com.tr

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Elon Musk’ın geçtiğimiz yıl satın aldığı Twitter, bir süredir geçirdiği değişikliklerle dikkat çekiyordu. Son olarak ismi X olarak değiştirilen platform, yeni bir özelliğini duyurdu.

Geçen ay bir uygulama araştırmacısı, X’in iş ilanlarını platformuna getirerek Microsoft’un profesyonellere yönelik sosyal medya ağı LinkedIn’e rakip olacağını ileri sürmüştü.

Nihayet X’ten bu konuda bir hamle geldi. Şirket, bir gönderide yeni @Hiring hesabını, X Hiring özelliğini resmi olarak beta sürümde kullanıma sunduğunu duyurdu. Artık X’te doğrulanmış hesaba sahip şirketler, özelliği kullanabilecekler.

Özellik, LinkedIn’in sunduğu kadar kapsamlı olmasa da kuruluşlara açık pozisyonları duyurmak için bir yol sağlıyor. Böylece X’in, sahibi Elon Musk’ın hedeflediği “her şeyin uygulaması” haline gelmesine doğru bir adım daha atılmış oluyor.

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