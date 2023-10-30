X’te yanlış bilgi paylaşımı gelir elde edemeyecek

X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, platformda yanlış bilgi olduğu belirlenen paylaşımın gelir getirmesinin engelleneceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Elon Musk, X üzerinden yaptığı açıklamada, platformun yanlış bilgileri düzeltmek ya da paylaşımın bağlamını açıklamak için kullanılan topluluk notları özelliğine gelen bir yeniliğe değindi.

Söz konusu paylaşımda Musk, “Topluluk notları tarafından düzeltilen bir paylaşım, gelir elde edemeyecek” ifadelerini kullandı.

Bu uygulamanın, sansasyonelliğe karşı insanları doğru bilgiye teşvik etme amacı taşıdığını kaydeden Musk, “İnsanların gelirlerini engellemek için topluluk notlarının bir araç olarak kullanma girişimlerinin hemen anlaşılacağını belirtmek gerekiyor, çünkü tüm kod ve veriler açık kaynaklıdır” açıklamasında bulundu. (AA)

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