X’ten yeni hamle… Tweet sözcüğü tarih oluyor

Eski adı Twitter olan X'ten yeni bir adım daha geldi. Elon Musk'ın satın aldığı platform, adını değiştirdikten sonra şimdi de tüm dünyada yaygın bir şekilde kullanılan "tweet" sözcüğünün kullanımına son veriyor.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz yıl Elon Musk’ın satın aldığı ve satın almadan sonra da sık sık skandal değişikliklerle gündeme gelen platform, bu defa da yeni hizmet şartlarıyla dikkat çekiyor.

Adı X olarak değiştirilen platform, yeni hizmet şartlarında “tweet” sözcüğüne yer vermeyerek, bunun yerine gönderi, paylaşım sözcüklerini kullanarak bir döneme son veriyor.

Tüm dünyada sosyal medya kullanıcıları tarafından benimsenen “tweet” sözcüğünün sonunu getirmek için X’in yeni hizmet şartlarında, tweet’lerden artık gönderi, retweet’lerden ise yeniden paylaşım diye bahsetmesi dikkat çekti.

Yeni hizmet şartlarında Twitter sözcüğü de neredeyse tamamen kaldırılırken, X’e yer veriliyor. Bu hamleyle Musk’ın liderliğindeki platformun, Twitter’ı tamamen unutturmaya çalıştığı düşünülüyor.

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