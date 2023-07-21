Yapay zeka içeriklerine filigran geliyor

Teknoloji şirketleri ABD'nin istediği koşulları kabul etti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada yapay zeka şirketlerinin bundan böyle içeriklere filigran ekleyeceği duyuruldu.

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ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, Alphabet (Google’ın sahibi), ve Meta Platforms (Facebook’un sahibi) gibi önde gelen teknoloji şirketleri, yapay zeka tarafından oluşturulan içerikleri güvenli hale getirmeye yardımcı olmak için Beyaz Saray’a taahhütlerde bulundu.

Biden yönetimi, bugün yaptığı açıklamada şirketlerin yapay zeka sistemlerini piyasaya sürmeden önce detaylı testler yapacaklarını, riskleri azaltmaya yönelik bilgi paylaşımını ve siber güvenlik yatırımlarını taahhüt ettiğini duyurdu.

Anthropic, Inflection, Amazon.com ve OpenAI’nin ortağı Microsoft gibi şirketler de bu taahhütlere katıldı. Bu adım, yatırım ve tüketici popülaritesinde büyük bir artış yaşayan yapay zeka teknolojisinin düzenlenmesine yönelik Biden yönetiminin çabalarında bir zafer olarak görülüyor.

RİSK AZALTILACAK

Bu yıl geniş popülarite kazanan yapay zeka, ChatGPT ile birlikte yeni içerikler oluşturan bir teknoloji olarak dikkat çekti ve dünya genelindeki politikacılar, bu yeni teknolojinin ulusal güvenlik ve ekonomi açısından taşıdığı riskleri nasıl azaltabileceklerini düşünmeye başladılar.

Haziran ayında ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, yapay zeka konusunda “kapsamlı yasal düzenlemeler” çağrısında bulundu. Kongre ise yapay zekanın kullanıldığı siyasi reklamların içeriğiyle ilgili bilgi verme zorunluluğunu içeren bir yasa tasarısını değerlendiriyor.Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray’da şirket yöneticilerini ağırlayan ABD Başkanı Joe Biden, ayrıca yapay zeka teknolojisiyle ilgili bir başkanlık kararnamesi ve iki partili yasama çalışması üzerinde çalışıyor.

Bu çabanın bir parçası olarak, yedi şirket, yapay zeka tarafından oluşturulan metinlerden, görsellere, seslere ve videolara kadar tüm içerikleri “filigran” ile işaretleyeceklerini taahhüt etti, böylece kullanıcılar bir içerikte yapay zeka teknolojisinin kullanılıp kullanılmadığını anlayabilecekler.

İçeriklere gömülen filigran, kullanıcıların sahte ve manipüle edilmiş resimleri veya sesleri daha kolay tespit etmelerine yardımcı olacak; örneğin, gerçekleşmemiş şiddet olaylarını gösteren videolar, dolandırıcılık amacıyla kullanılan içerikler veya siyasetçilerin olumsuz bir şekilde gösterildiği fotoğrafların üzerinde yapay zeka ile üretildiğine dair filigranlar olacak.

Ancak, bu filigranın içerik paylaşımlarında nasıl açık bir şekilde görüneceği henüz belirsiz.

Şirketler ayrıca yapay zeka teknolojisi geliştikçe kullanıcıların gizliliğine odaklanmayı, teknolojinin önyargılardan arındırılmasını ve savunmasız gruplara karşı ayrımcılığa yol açmamasını taahhüt etti. Diğer taahhütler arasında tıbbi araştırmalar gibi bilimsel problemlere yapay zeka çözümleri geliştirmek ve iklim değişikliğini azaltmak yer alıyor.

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