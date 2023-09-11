Yapay zekâ ile sanal kopyasını oluşturdu… Ayda 20 bin dolar kazanıyor

28 yaşındaki Berlinli model Sika Moon, kendi kopyasını oluşturmak için yapay zekâyı kullandı. Moon, sanal kopyasının ayda 20 bin dolar kazandığını iddia ediyor.

Sozcu.com.tr

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Son yılların en dikkat çeken trendlerinden biri olan yapay zekâ teknolojisi, hayatın neredeyse tüm alanlarına sızmaya devam ediyor. Eğitimden ofis hayatına, bilimden eğlenceye kullanılan bu teknoloji, ayrıca insanlara kendilerinin dijital bir kopyalarını yaratma fırsatı da sunuyor.

Şimdi de Berlinli bir modelin, yapay zekâ teknolojisini kullanarak bir kopyasını yaratması ve bu kopyası sayesinde binlerce dolar kazanması dikkat çekiyor.

Sika Moon, 28 yaşında bir model. Çevrimiçi dünyada hayranlarıyla etkileşime girmesi için yapay zekâyı kullanarak bir kopyasını oluşturdu. Moon, “Her zaman olmayı hayal ettiğim kızı yaratmak için yapay zekayı kullandım ve sanal ikinci kişiliğim ayda 20 bin dolar kazanıyor” diyor.

Aslında Moon, beş yıldır deneyimi olmasına rağmen sanal kopyası kendisinden çok daha fazla ilgi gördü. Sika şu anda Birleşik Krallık’ta Fanvue kazananları arasında ilk yüzde birlik dilimde yer alıyor. OnlyFans gibi Fanvue da içerik oluşturucuların görsellerinden ve videolarından para kazanmalarına olanak tanıyan bir site.

“O, BENİM BİR PARÇAM”

Sika, bu teknolojiyi nasıl kullanmaya başladığını şu sözlerle anlatıyor: “Yetişkinlere yönelik eğlence sektöründe beş yıl çalıştıktan sonra, bu işteki tekrarlayan ve yaratıcı olmayan işlerden sıkıldım. Sanat yaratmaya geri dönmeye karar verdim ve yapay zekâ destekli sanat yaratımının potansiyeli beni büyüledi. Böylece, her zaman olmayı hayal ettiğim kız olmak için yapay zekâ araçlarının yardımıyla kendimi yeniden yarattım. Mükemmel, sonsuza kadar genç ve günün her dakikasında seksi, akıllı, ama kendi kişiliğime sahip oldum.”

Sika, sanal klonunun gerçek yüzüne ve vücuduna dayandığını iddia ediyor ve onu kendisinin bir parçası olarak tanımlıyor: “O, benim bir parçam. Ve onu seviyorum! Hayranlarım onun benim gibi olduğunu biliyor ve herhangi bir ajans, chatbot yok.”

Sika’nın sanal kopyasının yer aldığı Fanvue’da; kullanıcılar ayda 10,99 dolar karşılığında Sika’nın içeriğini görüntüleyebilir ve onunla sohbet edebilir.

TREND HALİNE GELDİ

Haber, yapay zekâ tarafından oluşturulan kız arkadaş trendinin tam da ortasında geliyor. Yapay zekâ endüstrisi şu anda Instagram, TikTok ve Twitter dahil olmak üzere binlerce sanal karakterin platformlara akın etmesiyle patlama yaşıyor. İnsanlar, karşılanmamış cinsel arzuları tatmin etmenin bir yolu olarak sahte, sanal bağlantılara öncelik verebiliyor.

Sika da bu akımı, “Bu gerçekten de yapay zekâ yaratıcı ekonomisi için sadece bir başlangıç” diyerek yorumluyor.

Sika gibi fenomenler sanal alter-egolarının yaratılmasına yardımcı olmak için sıklıkla ‘Anydream’ aracını kullanıyor. Bu görüntü oluşturma sitesi, arzu edilen herhangi bir erkek veya kadın karakterin gerçekçi görüntülerini oluşturmak için hem fotoğraf hem de metin yönlendirmelerini kullanıyor.

UZMANLAR ENDİŞELİ

Ancak sanal kopyalar konusunda hevesli olan topluluklara karşı uzmanlar temkinli bir tablo çiziyor. Psikolog Dr. Catherine Hallissey, geliştiricilerin daha dikkatli olmaları ve hem zararlı hem de uygunsuz güzellik standartlarından uzak durmaları gerektiği konusunda uyarıyor:

“Bunlar gibi animasyonlu görüntüler, kusursuz bir cilt ve gerçekçi bir şekilde elde edilemeyecek bir güzellik idealini teşvik eden abartılı özellikleri tasvir etme eğiliminde. İnsanlar kendilerini bu tür ulaşılamaz ideallerle olumsuz bir şekilde karşılaştırdıklarında, bu durum özsaygıyı ve beden imajını olumsuz yönde etkileyebilir. Bazı bireylerde güzelliğin bu gerçekçi olmayan tasvirlerine maruz kalmak, yetersizlik duygularını şiddetlendirebilir ve hatta vücut dismorfisini tetikleyebilir.”

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