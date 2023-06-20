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Yapay zekâ, insanların siyasi görüşlerini tahmin edebiliyor

Danimarka'da yapılan bir araştırmada, bireylerin siyasi görüşlerinin yapay zekadan yararlanarak fotoğraf analiziyle, yüzde 61 doğrulukla tahmin edilebildiği belirlendi.

Sozcu.com.tr
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Yapay zekâ, insanların siyasi görüşlerini tahmin edebiliyor

Dünya genelinde yapay zeka ve bununla ilgili teknolojiler insanlara ilgi çekici şekilde sunulurken, birçok kişi de faydası kadar zararı olduğu görüşünde. Kimilerinin ütopyası olan yapay zeka, kimilerinin ise distopyası olmuş durumda.

Yeni bir araştırmaya göre de yapay zekâ, insanların mimiklerinden siyasi görüşlerini tahmin edebiliyor.

Danimarka’daki Aarhus Üniversitesi'nden Dr. Stig Hebbelstrup Rye Rasmussen ve ekibi, insanların yüz ifadeleri ile siyasi görüşleri arasındaki bağı inceleyen bir çalışma başlattı.

Danimarka'da 2017'deki yerel seçimlerde yarışan siyasetçilerin ve milletvekillerinin fotoğraflarının kullanıldığı çalışmada, 4 bin 647 adayın fotoğrafı incelendi.

Bilim insanları, kişilerin ruh hallerini, mimiklerini ve yüz yapılarını tespit edebilmek için Microsoft'un yüz ifadesi tanıma teknolojisi ile farklı algoritmalar kullandı. Araştırmada, yapay zekanın insanların yüz mimiklerinden yola çıkarak, siyasi ideolojilerini yüzde 61 doğruluk oranıyla tahmin edebildiği saptandı.

Söz konusu araştırmada, yapay zekanın insan davranışlarını taklit ederek öğrenme kapasitesine sahip olduğu derin öğrenme yönteminden faydalanıldığı belirtildi. (AA)

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