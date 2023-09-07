Yapay zekâ, iş dünyasını ele geçirebilir ama insanlar onu hâlâ eğlence için kullanıyor

İş dünyasını, hatta insanlığı ele geçirmesinden korkulan yapay zekâ ile ilgili yapılan yeni bir araştırma, aslında insanların bu teknolojiyi pek de ciddiye almadığını ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yapay zekâ, bir süredir teknoloji dünyasının öne çıkan trendlerinden biri. Pek çok iş alanı bu teknolojiye kullanırken Elon Musk gibi liderler dahil pek çok kişi de bu trendin getireceği tehlikelere dikkat çekti. Bilim dünyası yapay zekâ konusunda ikiye ayrılmışken yeni bir araştırma da bu teknolojiye insanların nasıl yaklaştığını ortaya çıkardı.

Bu ayın başlarında San Francisco merkezli bulut devi Salesforce tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre yapay zekâ sohbet botunu bazı kullanıcılar hiç ciddiye almıyor.

Araştırmada Z kuşağından Boomer kuşağına kadar ABD, İngiltere, Avustralya ve Hindistan’da 4 binden fazla kişiyle ChatGPT, DALL-E gibi üretken yapay zekâ teknolojilerini nasıl kullandıklarına ilişkin bir anket yapıldı.

EĞLENMEK İÇİN KULLANIYORLAR

Çalışma, birçok üretken yapay zekâ kullanıcısının teknolojiyi iş amacıyla kullanmaya istekli olduğunu ortaya çıkarsa da katılımcıların yüzde 38’i tarafından seçilen en popüler yanıt, yalnızca eğlence için kullanıldığı yönündeydi.

Araştırmaya göre genç kullanıcılar, daha yaşlı kullanıcılara kıyasla, üretken yapay zekâ botuyla oynamaya daha yatkınlar. Yine de araştırmacılar, kullanıcıların iş amacıyla yapay zekâ sohbet botları gibi araçları kullanmaya açık olduklarını da buldu. Ankete katılan tüm kullanıcıların yüzde 75’i iş yerindeki görevleri otomatikleştirmek ve e-posta yazmak için yapay zekâyı kullanmaya istekli olduklarını söyledi.

İŞ ARAYANLAR DİKKAT!

ResumeBuilder tarafından yakın zamanda yapılan başka bir araştırmada da yaptıkları ankete katılan şirketlerin yüzde 91’inin ChatGPT’yi bilen çalışanları işe almak istediği ve haziran ayı itibarıyla pazarlama ve sağlık gibi sektörlerdeki şirketlerin ChatGPT deneyimi ve aşinalığının nitelik olarak listelendiği pozisyonlar için işe alım yaptığını ortaya çıkardı.

Meta ve Netflix gibi büyük teknoloji şirketleri bile yeni işe alınanlarda yapay zekâ becerileri arıyor ve üretken yapay zekâ yeteneklerini çekmek için 137 bin ile 900 bin dolar arasında maaşlar ödüyor.

Bazı uzmanlar yapay zekânın gelecekte işlerin yerini alabileceğini öngörürken, bazıları da yapay zekâ ile nasıl iletişim kurulacağını öğrenmenin çalışanların istihdamda kalmasına yardımcı olacak bir beceri olabileceğine inanıyor.

İlginizi Çekebilir Yapay zeka ChatGPT'nin yeni hedefi belli oldu

İlginizi Çekebilir Ünlü yazar Stephen King'den yapay zekâ açıklaması...