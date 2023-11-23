Yapay zekâ şirketinde büyük kutlama… Kovulan CEO’larını parti yaparak karşıladılar

Teknoloji dünyasının gündemine oturan OpenAI krizi çılgın bir parti ile son bulmuş görünüyor. Sam Altman görevine geri alındıktan sonra itfaiye araçlarının da dahil olduğu bir parti ile şirkete döndü.

Sozcu.com.tr

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Yapay zekâ alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken OpenAI, bir süredir şirket yönetiminde yaşanan krizle gündemdeydi. Geçtiğimiz günlerde yönetim, şirket kurucularından Sam Altman’ı görevinden alarak sansasyonel bir olaya imza atmıştı.

Altman’ın gidişi üzerine, yine kurucu ortaklardan olan Greg Brockman ve birkaç deneyimli uzman da görevlerini bırakarak tepki göstermişti. Hatta bu tepkiler bununla sınırlı kalmayıp çalışanların yüzde 95’inin imzaladığı bir istifa tehdidiyle devam etmişti. OpenAI çalışanları Altman’ın dönmemesi halinde işlerini bırakacaklarını iletmişti.

Nihayet tüm bu kargaşa son buldu ve Sam Altman görevine döndü. Anlaşılan Altman’ın dönüşü şirket içinde haylice coşkuyla kutlandı ki bu coşkuya itfaiye araçları bile dahil oldu.

Insider’ın haberine göre; OpenAI Altman’ın yeniden göreve getirildiğini duyurmasının ardından çalışanlar şirketin San Francisco’daki genel merkezinde parti yaptı. Partinin yangın alarmını tetiklemesi üzerine de binaya iki itfaiye aracı gönderildi.

Şirkete dönen bir diğer isimlerden biri olan OpenAI kurucu ortağı Greg Brockman da parti sırasında meslektaşlarıyla birlikte bir fotoğraf çekerek bu anları ölümsüzleştirdi. Brockman, “Geri döndük” diye yazdı.

Altman’ın yeniden göreve getirilmesinden önce 72 saat boyunca OpenAI’nin CEO’su olan Emmett Shear da bu haberden memnun olduğunu söyledi.

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