Yapay zekâ teknolojisini kullandı 1000 tane erkek arkadaşı oldu

Sosyal medya fenomeni Caryn Marjorie, yapay zekâ teknolojisini sıra dışı bir şekilde kullanarak dikkat çekti. Marjorie'nin artık bin tane erkek arkadaşı var.

Sozcu.com.tr

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23 yaşındaki sosyal medya fenomeni Caryn Marjorie, artık binlerce hayranına ulaşamayacağına karar vermiş olacak ki kendisinin yapay zekâ versiyonunu yarattı. Marjorie, oluşturduğu yapay zekâ botu sayesinde artık 1000 erkek arkadaşa sahip.

Cumming, Georgia’dan 23 yaşındaki Caryn Marjorie, Snapchat’te 1,8 milyondan fazla takipçisi olan bir sosyal medya fenomeni. Hayranlarının çoğu kendisine ulaşmak isteyince Marjorie de ilginç bir çözüm buldu.

Ünlü fenomen, kendisinin sanal bir versiyonu olan CarynAI isimli yapay zekâ botunu bu hafta beta sürümüyle yayınladı.

Marjorie, yapay zekâ botunu oluşturmak için binlerce saatlik konuşmalar kaydetti. Konuşmalarda da gelecek planlarından duygularına ve hatta cinsel sırlarına kadar kendisiyle ilgili pek çok bilgi verdi.

Marjorie’nin Snapchat’te 1,8 milyon takipçisi, Instagram’da 216 bin takipçisi var. Takipçilerinin sadece 20 bini çıkarmış olduğu yazılıma kaydolursa dakikası 1 dolardan ayda 5 milyon dolar kazanabileceği tahmin ediliyor.

Marjorie’nin botu, geçmişte Steve Jobs, Taylor Swift ve Donald Trump’ın klonlarını da yapan yapay zekâ şirketi Forever Voices’tan çıktı.

Marjorie’nin bu ilginç girişimi Joaquin Phoenix’in rol aldığı 2013 yapımı “Her” filmini anımsatırken yapay zekâ ile ilgili etik sorunları yeniden gündeme getirdi.

Georgia Tech’te yapay zekâ uzmanı olan Dr. Jason Borenstein bu konudaki endişelerini şu şekilde dile getirdi: “Bunun diğer insanlarla etkileşimlerimizi nasıl etkileyebileceği veya şekillendirebileceği konusunda çok derinden düşünmemizi isterdim.”

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