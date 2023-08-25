Yapay zekâ, üniversite öğrencilerinden daha yüksek not alıyor

Yeni bir araştırma yapay zekânın, çeşitli konularda verilen ödevleri üniversite öğrencilerinden daha iyi yaptığını ve çok daha yüksek not alabildiğini gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Yapay zekâ kullanımının hızla artmasıyla beraber, bu teknolojinin insanların işlerini ele geçirebileceği ve hatta insanlığı yok edebileceği ile ilgili teoriler de dikkat çekiyor. Özellikle bazı meslek gruplarının, yapay zekâ tarafından tehdit edildiği tartışılırken dikkat çeken bir araştırma yayınlandı.

Yapılan araştırmada yapay zekânın üniversitede gerçek hayattaki öğrencilerden daha iyi notlar alabildiği ortaya çıktı.

Yeni araştırma, ChatGPT’nin değerlendirme sorularını yanıtlarken öğrencilerle hemen hemen aynı veya onlardan daha iyi performans gösterdiğini buldu. Modelin, gençlerden daha iyi performans gösterdiği konular arasında bilgisayar bilimi, politik çalışmalar, mühendislik ve psikoloji yer aldı.

Ayrıca araştırma sonucunda eğitimcilerin yüzde 70’inin intihal olarak görmesine rağmen ankete katılan öğrencilerin neredeyse dörtte üçünün ödevlerine yardımcı olması için ChatGPT’yi kullandığı da ortaya çıktı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Araştırma bulgularında, ChatGPT tarafından oluşturulan yanıtların 32 dersin 12’sinde öğrencilerle benzer veya daha yüksek ortalama not elde ettiği görüldü; matematik ve ekonomi, öğrencilerin sürekli olarak yapay zekâdan daha iyi performans gösterdiği iki disiplin olarak öne çıktı. ChatGPT ise yaratıcılık gibi becerilerin aksine yalnızca gerçek bilgi gerektiren sorularda öğrencilerden daha iyi performans gösterdi.

Rapora göre eğitimciler ve öğrenciler arasında ChatGPT’nin okul çalışmalarında kullanımının kabul edilmesi gerektiği konusunda genel bir fikir birliği vardı. Öğrenciler ayrıca gelecekteki işlerinde sıradan görevleri ChatGPT’ye devredebileceklerini, böylece önemli ve yaratıcı çalışmalara odaklanabileceklerini de belirttiler.

Projeyi yöneten NYUAD bilgisayar bilimleri profesörleri Talal Rahwan ve Yasir Zaki şunları söyledi: “ChatGPT gibi yapay zekâ araçları, üniversite düzeyindeki derslerde önemli sayıda öğrencileri geride bırakabilecek bir düzeye ulaştı. Ayrıca, anketimizin de gösterdiği gibi, öğrencilerin çoğunluğu bu tür araçları ev ödevlerini çözmek için kullanmayı planlıyor.

Bu bulgular, öğrencileri ev ödevleriyle değerlendirmenin yapay zekâ çağında artık amacına hizmet etmeyebileceğini ve dünya çapındaki eğitim kurumları için ciddi bir zorluk teşkil edebileceğini gösteriyor.”

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