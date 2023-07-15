Yapay zekaya sorulan her 25 soru için yarım litre su tüketiliyor

Yapay zeka uygulamaları her 25 soruda yarım litre su tüketiyor ve çevresel etkileri de göz ardı edilemez hale geliyor.

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Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Ardalı, son dönemde kullanımı artan yapay zeka uygulamalarının veri merkezlerinin soğutma işlemleri için temiz su tüketimi yaptığını ifade etti.

Prof. Dr. Ardalı, yapay zeka uygulamalarında milyonlarca kullanıcının 25 soru sormasıyla yaklaşık yarım litre su tüketildiğini vurgulayarak, Google’ın ABD’deki veri merkezlerinin sadece 2021 yılında 12,7 milyar litre tatlı su tükettiğini rapor etti.

Prof. Dr. Ardalı, yapay zekanın su tüketiminin yanı sıra karbon salınımının da önemli boyutlarda olduğunu belirtti. Yapay zeka uygulamalarının yaklaşık 240 ton karbondioksit ürettiği ve çevresel etkilerin hesaba katılması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ardalı, “Bir yeri düzeltirken, diğer taraftan da çevresel etkileri dikkate almamız gerekiyor” dedi.

“Yapay Zeka Modellerinin Su Ayak İzi Artık Görmezden Gelinemiyor” başlıklı bölümde ise Prof. Dr. Ardalı, yapay zeka teknolojilerinin hızla yükseldiğini ve bunların çevresel etkilerinin endişeleri artırdığını ifade etti. Yapılan bir çalışmanın, yapay zeka modellerinin önemli bir su ayak izine sahip olduğunu ortaya koyduğunu belirten Prof. Dr. Ardalı, özellikle su kullanımının artmasıyla küresel su sorunlarıyla mücadelede kolektif çabaların öncelikli olduğunu vurguladı.

CHATGPT YILDA 8.4 TON KARBONDİOKSİT SALIYOR

Ardından Prof. Dr. Ardalı, yapay zeka uygulama veri merkezlerinde ciddi karbon salınımı olduğunu açıkladı. Örneğin, ChatGPT’nin yılda 8,4 ton karbondioksit saldığını ve bu miktarın bir kişinin yaydığı miktarın 2 katından fazla olduğunu belirten Prof. Dr. Ardalı, yapay zeka modellerinin geliştirilmesi sürecindeki enerji tüketiminin ve karbon salınımının da dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Son olarak, Prof. Dr. Ardalı, yapay zeka kullanımının sağladığı büyük imkanlara rağmen çevresel etkilerinin minimize edilmesi gerektiğini ifade etti ve bu etkilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. (DHA)

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