Yapay zekâyı çeviri için kullananlar dikkat! Davaları tehlikeye atıyor

Uzmanlar yapay zekâ konusunda uyarıyor. Önemli belgelerin çevrilmesi için kullanılan sistemin geri dönülmez hatalara neden olabileceği belirtiliyor.

Sozcu.com.tr

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Yapay zekâ teknolojisinin ortaya çıkmasıyla beraber tartışmalar da arttı. Bu teknolojik bot sisteminin önce insanların işlerini elinden alabileceği, ardından da insanlığı yok edebileceği konuşuldu. Uzmanlar hâlâ bu konularda tartışmalara devam ederken şimdi de başka bir grup tarafından yapay zekânın yaptığı çevirilerdeki hayati hatalar eleştiriliyor.

Reuters’ın haberine göre; yapay zekânın yaptığı çeviri hataları, ABD’deki sığınma davalarını tehlikeye atıyor. Yanlış çevirilerin sığınma başvurularının reddedilmesine neden olduğu belirtiliyor.

Eskiden Google Çeviri’de çalışan ve şimdi ise 13 binden fazla sığınma başvurusunu tercüme eden küresel bir kolektif olan Respond Crisis Translation’ın kurucusu olan Ariel Koren, hataların retlere neden olabileceği konusunda uyardı.

Koren, hükümetin ve büyük yardım kuruluşlarının, maliyetleri düşürmek için yapay zekâ çeviri araçlarını giderek daha fazla kullandığını söyledi.

MÜLTECİ BAŞVURULARINI İNCELEMEK İÇİN KULLANIYORLAR

Politika analisti Aliya Bhatia da bu tür araçların ABD göçmenlik işlemlerinde ne kadar kullanıldığının belirsiz olduğunu belirtti.

New York merkezli kâr amacı gütmeyen çevrimiçi haber kaynağı ProPublica’nın 2019 tarihli bir raporu ise göçmenlik yetkililerinin, mülteci başvurularında sosyal medya kullanımlarını incelemek için Google Çeviri’yi kullanmaya yönlendirildiklerini ortaya çıkarmıştı.

Google ise tüm bu eleştirilere karşılık, Google Çeviri aracının sıkı kalite kontrollerinden geçtiğini ve bu aracın ücretsiz olarak sunulduğunu belirtti: “Desteklediğimiz 133 dilin her birinin çeviri kalitesi açısından yüksek standardı karşıladığından emin olmak için sistemlerimizi titizlikle eğitiyor ve test ediyoruz.”

Bhatia ile birlikte bu konuda bir makale kaleme alan Gabe Nicholas’a göre makine çevirisi son yıllarda önemli bir ilerleme kaydetse de hâlâ sığınma süreçleri gibi karmaşık ve riskli durumlarda güvenilecek kadar iyi değil.

En temel sorunlardan biri ise İngilizce metinler fazlasıyla olsa da diğer dillerde çok daha az metnin dijitale aktarılmış olması.

CHATGPT İLE İŞLER DAHA DA KARIŞTI

Yapay zekâya ilginin artmasında ChatGPT’nin etkisi yadsınamaz. Ancak bir kısım uzmana göre; bu bot yüzünden çeviri endüstrisi altüst oldu.

Multilingual Connections’tan Katherine Baumann, şirketin araçları ve farklı dilleri düzenli olarak test ettiğini, ancak Türkçe veya Japonca içeren metin çevirilerinde sorunlar bulmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Ayrıca konuşulan dili bilmeyen birinin söz konusu hataları yakalayamayacağı konusunda da uyardı.

Respond Crisis Translation’nın tercümanlarından biri olan Samara Zuza, Kaliforniya’da sığınma belgeleri bir yapay zekâ uygulaması tarafından kötü bir şekilde tercüme edilen Brezilyalı bir sığınmacıyla üç yıldır çalıştığını söyledi.

Zuza, uygulamanın çılgınca hatalarla dolu olduğunu belirtti: “Şehir ve eyalet isimleri yanlış. Cümleler yanlış çevrilmiş ve bu form mahkemeye gönderilmiş.”

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