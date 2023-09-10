Yeşil kuyruklu yıldız Nishimura, Dünya’nın yanından geçecek

Yeni keşfedilen yeşil bir kuyruklu yıldız, önümüzdeki 400 yıl boyunca ortadan kaybolmadan önce Dünya'nın yanından geçecek.

Sozcu.com.tr

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Nishimura Kuyruklu Yıldızı daha yeni keşfedilmişti ama kendini gösterdikten sonra 400 yıl boyunca ortadan kaybolması bekleniyor.

EarthSky isimli yayının haberine göre; Nishimura Kuyruklu Yıldızı, salı günü Güneş Sistemimize girdikten sonra Kuzey Yarımküre’den çıplak gözle görülebilecek. 12 Eylül’de Dünya’ya en yakın konumda olması beklenen yıldızın, Güneş’e doğru yolculuğu sırasında gezegenimizle arasındaki güvenli mesafeyi de koruyacağı öngörülüyor.

Eğer kuyruklu yıldız Güneş’e çarpmazsa ay sonunda tekrar görülebilecek, ancak bu sefer sadece Güney Yarımküre’den…

Çıplak gözle görülebilmesine rağmen, Nishimura’yı gözlemlemek pek de kolay değil. Erken kalkıp şafaktan yaklaşık 90 dakika önce kuzeydoğu ufkuna bakılmalı. Ayrıca yeşil renkli kuyruklu yıldız, Güneş’e yaklaştıkça her geçen gün daha da parlayacak, ancak tespit edilmesi zorlaşacak.

NASA’nın Dünya’ya Yakın Nesne Çalışmaları Merkezi Yöneticisi Paul Chodas, “Yani onu seçmek için gerçekten iyi bir dürbüne ihtiyacınız var ve aynı zamanda nereye bakacağınızı da bilmeniz gerekiyor” dedi.

Nishimura, Güneş Sistemimizden geçmesi beklenen tarihten yalnızca bir ay önce keşfedildi.

Japon gök bilimci Hideo Nishimura, 11 ve 12 Ağustos’ta gece gökyüzünü fotoğraflarken kuyruklu yıldızı yakaladı. Nishimura, amatör gök bilimcinin keşfettiği üçüncü kuyruklu yıldız.

Kuyruklu yıldız hakkında çok az şey biliniyor, ancak uzmanlar Nishimura’nın her yıl 9 ila 12 Aralık tarihlerinde gece gökyüzünü aydınlatan yıllık Sigma-Hidrid meteor yağmurunun kaynağı olabileceği teorisini öne sürüyor.

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