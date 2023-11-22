Yılın kelimesi belli oldu: Halüsinasyon

Cambridge Sözlüğü yılın sözcüğünü "halüsinasyon" olarak seçti; ancak sözcüğe yeni bir anlam daha ekledi.

Sozcu.com.tr

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Son yılların en öne çıkan teknolojilerinden biri olan yapay zekâ şimdi de yılın sözcüğüne yeni bir anlam kazandırıyor. Cambridge Sözlüğü, yılın sözcüğü olarak ‘halüsinasyon’u seçti, seçerken de bu sözcüğü yapay teknolojisi ile yeniden anlamlandırıyor.

Sözlük, “halüsinasyon”un var olmayan bir şeyi görmenin veya duymanın ötesinde yeni bir tanım kazanacağını duyurdu. Ve kelimenin sözlükteki anlamına, yapay zekânın yanlış bilgi üretmesini de ekledi.

Halüsinasyon yapay zekâ endüstrisinde yaygın olarak kullanılan bir terim. Yapay zekânın yanlış bilgileri sanki gerçekmiş gibi ikna edici bir şekilde dile getirmesi ve hatta bazen de zarar verici sonuçlara neden olan ifadeler üretmesi halüsinasyon sözcüğü ile ilişkilendirilir.

Şubat ayında Morgan Stanley analistleri, ChatGPT’nin en önemli eksikliklerinden birinin zaman zaman gerçeklerden saptığını yazmıştı. Analistler bu sorunun önümüzdeki birkaç yıl boyunca devam etmesini beklediklerini söylediler. İş dünyası liderleri ise yapay zekânın çevrimiçi yanlış bilgilerin durumunu nasıl kötüleştirebileceği konusundaki endişelerini dile getirdi.

Cambridge Sözlüğü’nün yayın müdürü Wendalyn Nichols, sözlükteki değişikliklerle ilgili duyurusunda, “Yapay zekânın ‘halüsinasyon’ görebilmesi gerçeği, bize insanların hâlâ eleştirel düşünme becerilerini bu araçları kullanmak için kullanmaları gerektiğini hatırlatıyor” diye yazdı.

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