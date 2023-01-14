YouTube televizyona rakip olmaya hazırlanıyor

YouTube, kullanıcıların reklam destekli ve ücretsiz şekilde kablolu kanalları izleyebileceği bir platform üzerinde çalışıyor. YouTube televizyona rakip olacağı proje için eğlence kanallarıyla görüşmelere başladı.

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YouTube, şirketin video alanındaki hedeflerini genişletmek için yaptığı hamle ile kablolu kanallardan oluşan ücretsiz ve reklam destekli bir platform oluşturacak. Proje şu an deneme aşamasında olsa da ilerleyen zamanlarda ücretsiz olarak halka sunulma ihtimali bulunuyor.

TEST AŞAMASINA GEÇİLDİ

Bir YouTube sözcüsü, seçilen denek grubu tarafından test aşamasının gerçekleştirildiğini ve “bunu izleyicinin ilgisini ölçmek için kullanıldığını” belirtti. Ücretsiz ve reklam destekli kanalların eklenmesi, platformun reklamlardan elde ettiği büyük gelire ek olarak katkı sağlayabilir.

YouTube, platformundaki içerik sahipleriyle yaptığı anlaşmaya benzer şekilde, reklam gelirinde yüzde 45’lik bir pay vermeyi hedefliyor.

Bu YouTube için yeni bir alan olsa da, Roku, Samsung ve diğerleri gibi şirketler, bir süredir kendi platformları aracılığıyla reklam destekli ücretsiz TV kanalları sunuyor. YouTube’un deneyimini farklı kılan durum, kullanıcılarına platformundaki çeşitli içeriklere sorunsuz bir şekilde kolay erişim sunabilmesi olacak.

Çevrimiçi video platformu ilk olarak geçen yılın Mart ayında TV şovlarına odaklanan ücretsiz, reklam destekli merkezini başlattı ve filmleri izleyicilere ulaştırmak için Disney Media & Entertainment Distribution, Warner Bros., Paramount Pictures, Lionsgate ve diğerleriyle ortaklık kurdu.

TELEVİZYONA RAKİP OLACAK

Aralık 2021’de YouTube, TV hizmetleri için ABD’de 135 milyon kişiye ulaşmayı başardı ve TV şovlarından yaklaşık 4.000 bölüm dahil olmak üzere birçok programın tam sezonlarını kullanıma sundu.

Bir YouTube sözcüsü yaptığı açıklamada, “YouTube, izleyicilerin istedikleri her şeyi bulabilecekleri tek yer ve biz her zaman izleyicilere içeriği daha kolay bulmaları, izlemeleri ve paylaşmaları için merkezi bir hedef sunmanın yeni yollarını arıyoruz.” dedi.

Sözcü, test merkezi hakkında şunları söyledi: “Şu anda izleyicilerin, platformda sunduğumuz çok çeşitli içeriğin yanı sıra ücretsiz, reklam destekli kanalların izlemesine olanak tanıyan küçük bir deney yürütüyoruz.”

YouTube, izleyicilerin tüm favori içeriklerini tek bir yerde bulabilecekleri tek bir alan sağlamak amacıyla filmlerden ve televizyon programlarına kadar ek içeriği bulabileceğini söylüyor.