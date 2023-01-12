Yunan sismologlardan endişe yaratan deprem açıklaması: Türkiye’nin dibinde ihtimal var

Son dönemde Ege Denizi'nde birçok deprem meydana gelmesi Yunan sismologları endişelendirdi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’nin neredeyse burnunun dibinde yer alan Midilli’de hafta sonu arka arkaya yaklaşık 5 büyüklüğünde depremler meydana gelmesi Yunan uzmanları endişelendirdi. Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Ta Nea, bölgede son dönemde çok sayıda şiddetli depremlerin meydana geldiğine dikkat çekerek bölgedeki deprem uzmanlarının da “alarmda” olduğunu aktardı.

Gazeteye konuşan uzmanlar, Ayvalık’ın yaklaşık 5 deniz mili uzağında olan Midilli’deki depremler ile ilgili olarak, “Bölgede olan yaklaşık 100 ufak depremin net karakteristik artçı şokları olmadı. Bu da daha büyük bir deprem olması ihtimalini ortaya çıkarıyor” yorumunu yaptı.

Sismologların son günlerde Richter ölçeğine göre 4.9, 4.8 ve 4.7 büyüklüğünde depremler arasında ayrım yapamadığına ve hangisinin esas deprem olduğunun netleştirilemediği belirtilirken sismolog Gerasimos Papadopoulos’tan da açıklama geldi.

Yunan bilim insanı, “Öncelikle ölçümlerde 0.1’lik bir hata payı her zaman vardır. Dolayısıyla dünkü deprem 4.9 olabilir ve Cumartesi günkü de 4.8 olarak olabilir. Bu durumda belirsizlik mevcut. Ayrıca bölgede yaşanan ufak depremlerde artçı deprem belirtisi de yok” ifadesini kullandı. Papadopoulos, Midilli adasındaki ölçüm altyapısının da bütün ufak depremleri kayıt altına alamadığını söyleyerek, “Burada pozitif bir detay da şu, sismik hareketlilik yer değiştirmiyor ve 10 kilometrelik bir alan içerisinde görülüyor” dedi.

Papadopoulos ayrıca daha büyük bir depremin meydana gelmesi ihtimalinin de az olmakla birlikte mevcut olduğunu söyledi. Yunan medyasında yer alan haberlerde Midilli adasının 19’uncu yüzyılda çok büyük iki deprem yaşadığı da belirtildi. Bu depremlerden ikisinin de 6.8 olduğu belirtilirken her iki depremin de çok yıkıcı etkileri olduğu hatırlatıldı.

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