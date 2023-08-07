Zuckerberg kafes dövüşü için tarih verdi, Musk’tan hâlâ yanıt yok

Geçtiğimiz günlerde kafes dövüşü yapacaklarını ilan eden Elon Musk ve Mark Zuckerberg, hazırlıklara devam ederken ikili birbirlerine meydan okumaya da devam ediyor. Ancak henüz dövüş tarihi Musk tarafından onaylanmış değil.

Sozcu.com.tr

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Elon Musk ve Mark Zuckerberg… İkisi de teknoloji dünyasının önde gelen iki yöneticisi… Şimdi bu ikili bir kafes dövüşünde karşı karşıya gelmeye hazırlanıyorlar.

Geçtiğimiz haftalarda Twiter’a rakip bir platform olan Threads’i kullanıma sunan Zuckerberg, Musk’ın öfkesiyle karşılaşmış ve aralarındaki tartışma kafes dövüşü yapma kararıyla devam etmişti.

Zuckerberg, karma dövüş sporlarına ilgisiyle tanınırken, Musk da Meta’nın sahibinin karşısına çıkmak için kendini güçlendirmeye çalışıyordu. Son olarak Musk, dövüşü yeni adı X olan Twitter’da canlı yayınlama ve elde edilecek geliri de bağışlama sözü verse de iki rakip bu konuda da pek anlaşabilmiş değil.

Mark Zuckerberg, Elon Musk ile dövüşmeye hazır olduğunu ve kafes maçı için 26 Ağustos’u önermesine rağmen Musk’ın onaylamadığını söylüyor.

Zuckerberg, Musk’ın Twitter’da hazırlanmak için ağırlık kaldırmayla ilgili gönderisinin ekran görüntüsünü içeren Threads’teki gönderisinde, “Nefesimi tutmuyorum” diye yazdı.

Ayrıca Musk’ın dövüşün X’te canlı yayınlanacağını ve gelirin gaziler için hayır kurumuna gideceğini belirten başka bir gönderisine yanıt olarak Zuckerberg, hayır için gerçekten para toplayabilen daha güvenilir bir platform kullanmaları gerektiğini söyleyerek karşılık verdi.

Haziran ayında Musk’ın dövüş teklifini kabul eden Zuckerberg, temmuz sonunda Meta çalışanlarına dövüşün gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinden emin olmadığını söyledi. Musk ise, bir toplantı sırasında X ofisinde ağırlık kaldırırken çekilmiş bir videosunu paylaştıktan sonra bu hafta sonu yine kafes dövüşü hakkında paylaşımlar yapmaya başladı. Pazar günü yaptığı bir gönderide, “Mücadele kısa sürerse, muhtemelen kazanırım” dedi.

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