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Siyasal İslam biterken Türk Çağı’nın doğuşu!

Modern zamanların ideolojisi ve politika belirleyicisi hiç şüphesiz milliyetçiliktir. Türkiye'de de böyle olmuştur. Demokratik seçimler her seferinde milli duruştan yana bir sonuç içerir. Milliyetçilik ana politikayı oluşturan omurga olurken elbette farklı şekillerde gündemde kalmıştır. 2023 seçimlerinde de ittifaklara “meşruiyetini” Türk milliyetçileri sağlamıştır. Hem Ak Parti hem CHP milliyetçi karşıtı bagajlarına yöneltilen eleştirileri milliyetçi partiler sayesinde savuşturmaya çalışmışlarıdır. “Bizim olduğumuz yerde terörün ne işi var?” diyen Türk Milliyetçiliği ittifakların kalkanı olmuştur. Buradan da anlıyoruz ki, Türk milliyetçiliği 2023 seçiminin temel kampanyasıdır. Nitekim “milliyetçilik yükselişte” tartışmaları da bu yüzdendir. Devlet yönetiminin sigortası görülen milliyetçi partilerin iktidar olamaması ise tahlil gerektiren bir husustur.

Evet, milliyetçilik yükselmektedir. Peki, yükselen milliyetçilik hangi milliyetçilik? Türk milliyetçiliğinin ne olduğundan çok ne olmadığını tartışarak başlamak yeni bir yol açabilir.

Türk milliyetçiliği ne değildir?

1- Türk milliyetçiliği binlerce yıllık geçmişi olan bir ideoloji değildir, modern bir ideolojidir. Fransız ihtilaliyle başlar. Osmanlıda ise tanzimat aydınlarıyla tartışılmaya başlanmıştır. Türk Ocaklarının öncülüğünde Türk milliyetçiliği vücut bulmuş, nihayetinde cumhuriyete ilham olmuştur. Türk milliyetçiliğini binlerce yıl öncesinde aramak doğru değildir. Orhun Kitabelerinde Türk milliyetçiliğine uygun tavırlar bulsanız da on üç asır öncesinde bugünün bir kavramını aramak çok anlamlı olmaz. Diğer yandan Türk milliyetçiliğini binlerce yıllık bir tarih çizgisinde konumlandırma çabası ilerlemeci bir ideoloji olan milliyetçiliği hamasete sürüklemektedir.

2- Türk milliyetçiliği salt bir devletçilik değildir. Türk milliyetçiliği insanı yaşat ki devlet yaşasın görüşünü benimser. Hukuk devleti olmayan bir devlet, Türk milliyetçiliği adına savunulamaz. Türk milliyetçilerinin devleti; hukuk devletidir, adaletle yönetilir ve egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu şartlar sağlandıktan sonra her Türk milliyetçisi devletçidir.

3- Türk milliyetçiliği soyut bir kavram değildir. Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Onlarca yıldır vatan için tek tuğla koymadan, işgal ettikleri koltuklar sayesinde on binlerce lira maaş alan, koruma ordularıyla gezip markette indirimleri takip etmek ne demek unutanların kuru milliyetçiliğinin; işçinin, emekçinin, doktorun, hemşirenin, memurun, öğretmenin, mühendisin, bankacının, imamın, müezzinin, muhtarın vatana ettiği hizmetler yanında bir kıymeti harbiyesi yoktur.

4- Türk milliyetçiliği etnikçi değildir. İnsanların kökenleriyle ilgilenmez. Kendisini Türk hisseden herkesi Türk kabul eder. İnsanlık onuru, Türk milliyetçileri için kırmızı çizgidir. Her insan, etnisitesine, cinsiyetine, dinine bakılmaksızın tabiatı gereği azami saygıyı hak eder.

5- Türk milliyetçiliği emperyalist değildir. Her milleti kutsal kabul eder. Ne kendini üstün görür ne başka milletleri düşkün görür. Diğer milletlerle eşit ilişkiler kurar. Devletlerin toprak bütünlüğünü önemser.

6- Türk milliyetçiliği yalnızca kültür birlikteliği değildir. Aynı zamanda ortak hedef birlikteliğidir. Kültür kadar milletinin ekonomik refahını da önemser. Milletinin refahı için gece gündüz çalışır.

7- Türk milliyetçiliği sadece milli duygulardan ibaret değildir. Milli duygular Türk milliyetçiliği için önemlidir. Ancak Türk milliyetçiliği bir duygudan daha fazlasıdır. Entelektüel bir birikim, gelişen bir düşünce sistemidir.

8- Türk milliyetçiliği yerellik demek değildir. Türk milleti bu topraklarda hayat bulur, bu topraklar için düşünür ve hep birlikte çalışır. Ancak Türk milletinin ürettikleri yerelle sınırlı kalamaz, dünya mirasına katkı sunmalıdır.

Türklerin son elli yılda icat ettiği her şeyin bir gecede buharlaştığını düşünün. Berlin'de sabah uyanan bir Almanın hayatında ne eksilecek? Arabası, bilgisayarı, cep telefonu, interneti, beyaz eşyaları, elektronik eşyaları… Hiçbiri eksilmeyecek. Kitabın ortasından konuşayım; teknolojik devrimlerin yaşandığı son 50 yılda dünya için önemli hiçbir şey icat etmedik. Bunun idrakine varacak bir yönetime de sahip olmadık.

Lakin yeni Türk Çağı'nda, tarihsel hamasetten ari bir milliyetçilik akımı bunları idrak etmektedir. Tüm engellemelere rağmen yeni bir milliyetçilik doğmaktadır. Siyasal İslamcılık tarihin tozlu raflarına gömülürken Türk Milleti; üretimi, teknolojiyi, icatları idrak eden bu yeni anlayışla yükselecektir.