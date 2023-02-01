Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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Bay Kemal’den Akşener’e mesaj

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'de, adayın açıklanacağı günü söyledi:

“…13 Şubat'ta cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız. Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde 13 Şubat'ta buluşacağız. Bu kararın açıklanması için belli bir tarih mi olur. Büyük bir olasılıkla 13'ünde karar alacağız. Cumhurbaşkanı adayımız diyelim ki 13'ünde değil de 23'ünde de kamuoyuna bir şekliyle ortak yol haritası metniyle açıklanır. (29 Ocak 2023)”

Ancak…

Söyleşide, “İki aday ihtimali ortadan kalktı sanırım değil mi?” sorusuna Kılıçdaroğlu'nun verdiği yanıt ilginçti: “… Görüşeceğiz. Oturacağız. Biz (masa) ortak aday talebini açıkladık daha önce. Bugün açıklamış da değiliz.”

“13 Şubat'ta karar alacağız” cümlesi, “Aday kim olacak?” tartışmalarına son veren bir açıklama olarak değerlendirildi.

Ancak…

Önce ortak metne baktım:

“…Toplantımızda son olarak Millet İttifakı'nın seçeceği Cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyeceğimizi de konuştuk. Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda altı siyasi partinin istişare, uzlaşı ve halkın tercihlerini yansıtacak şekilde çalıştığını buradan duyurmak isteriz. (26 Ocak 2023/Altılı Masa açıklaması/İYİ Parti Genel Merkezi)”

Metinde “adayla” ilgili sadece “istişare, uzlaşı ve halkın tercihleri” yazıyordu.

Sonra Ahlatlıbel'e döndüm.

Kılıçdaroğlu'nun 27 Aralık 2022'de İYİ Parti lideri Meral Akşener'i davet ettiği yemekli buluşmaya.

30 Aralık 2022'de köşemde şu kulisi yazdım:

“(Ahlatlıbel'de) Adaylık konusu açıldı mı, açılmadı mı? Hemen yanıtını verelim: İlkesel anlamda açıldı ama isimler üzerinden değil. Akşener'in, adayın belirlenme sürecinde doğru ve sonuç alıcı bir yöntem izlenmesi gerektiğinin altını çizdiği belirtildi. Genel hatlar konusunda bir çerçeve çizildiği ve toplumun beklentilerinin ne olduğu konusunda hassas davranılmasının önemine vurgu yapıldığı da gelen bilgiler arasında. İki tarafın da adaylık konusunda ‘oldubitti olmasın' noktasında uzlaşmaları da masanın önemli detaylarından biriydi. (30 Aralık 2022/ SÖZCÜ Gazetesi/Ahlatlıbel buluşmasının şifreleri)”

Altılı Masa'nın ya da yeni adıyla Millet İttifakı'nın 11'inci buluşması sonrası yapılan açıklamaya “halkın tercihleri” cümlesinin konulmasını Akşener'in ısrarla istediğini öğrendim.

Peki CHP liderinin Halk TV'de yaptığı açıklama ne anlama geliyor?

Kafanızdan isim geçirmeyin

Kulislerde, masa buluşmasında konuşulmayan tarihin Kılıçdaroğlu tarafından açıklanması, Saadet Partisi'ndeki toplantı öncesinde İYİ Parti'ye verilen mesaj olarak değerlendiriliyor.

Ankara'yı yakından takip edenlerin ortak görüşü şu:

“Bay Kemal, Akşener'in artık ‘kazanacak aday' ısrarından vazgeçmesi gerektiğinin altını çizdi. İYİ Parti'ye, 13 Şubat toplantısı öncesinde ‘geliyorum, hazır olun' mesajı verdi. ‘Kafanızda hâlâ başka isimler varsa bundan vazgeçin' dedi.”

Masada, Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal'ın CHP liderinin adaylığı konusunda ortaklaştığı, Ahmet Davutoğlu'nun kararsız olduğu, Meral Akşener'in ise 13 Şubat'a kadar “kazanacak aday ve halkın tercihleri” konusunda geri adım atmayacağı konuşulanlar arasında.

Usta bir siyasetçi de Kılıçdaroğlu'nun kendisine sorulan “Ortak aday olursanız, kazanır mısınız?” sorusuna verdiği “Kazanılır. Bütün anketler bunu gösteriyor zaten. Önemli olan bizim kararlılığımız” yanıtını da Akşener'e verilmiş bir mesaj olarak değerlendirdi. Çünkü; İYİ Parti'nin “anket ve halkın istediği aday” konusunda ısrarcı olduğu biliniyor! Kılıçdaroğlu da önündeki anketlere göre kazanacağını açıkça ilan etti. Yeni bir ankete gerek olmadığının mesajını verdi.

Bir hatırlatma yapalım:

Geçen Pazar günü TV100'de soruları yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Adayın belirlenmesinde bir anket çalışması olacağını düşünmüyorum” dedi. Bu da CHP'nin tavrını gösteren net bir açıklamaydı.

Kılıçdaroğlu-Akşener buluşur mu?

Kritik günün 13 Şubat olduğunu ve siyasetin de o güne kilitlendiğini söyleyelim ve biraz daha açalım. 13 Şubat'a kadar, liderlerin ikili görüşme yapacağı ve aday konusunu tartışacakları belirtildi. 12'nci buluşma öncesinde Saadet lideri Karamaollaoğlu'nun toplantının ana başlıklarını ileteceği lider turları dışında bir Kılıçdaroğlu-Akşener buluşmasının da olabileceği konuşulanlar arasında.

Bir de İYİ Parti liderinin son bir ayda yaptığı konuşmalarda “Pazarlık yapmam, partimi birinci parti yapacağım ve başbakan olacağım” cümlesine dikkat çekiliyor. Bu hem Cumhur İttifakı'na hem de Millet İttifakı'na mesaj olarak değerlendiriliyor. Akşener'in “Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmak için pazarlık yapıyor” iddialarından rahatsızlık duyduğu ve bu konuda “pazarlık” yapmadığının, yapmayacağının altı çiziliyor. Yakın çevresi Akşener'in “Kazanmaktan başka bir düşüncemiz de şansımız da yok” dediğini ısrarla anlatıyor.

SONUÇ: 13 Şubat'a kadar yoğun bir trafik yaşanacak. Kemal Kılıçdaroğlu Halk Tv'de kartlarını açtı ve Akşener'den hamle bekliyor. Bu arada isimleri anketlerde ön planda olan iki belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ne yapacağı da merak ediliyor. Özellikle İmamoğlu'nun son Anadolu gezisinden sonra yapacağı açıklamaları beklemekte fayda var.