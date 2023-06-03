Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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Demirtaş ‘kaybeden’ tarafta olmak istemiyor

HDP ESKİ MİLLETVEKİLİ AYHAN BİLGEN'DEN ÇARPICI İDDİA:

Selahattin Demirtaş'ın “aktif siyaseti bırakma” kararının ardından HDP'de vekillik, belediye başkanlığı yapan, 2 Ekim 2020'de tutuklanan ve 2021'de partisinden ayrılan Ayhan Bilgen'e “Ne oluyor?” sorusunu yönelttim.

Türkiye'nin Sesi Altınçağ Partisi Genel Başkanı Bilgen şu değerlendirmeyi yaptı:

“İktidar denklemi netleşti ve yeni süreçte kaybeden tarafta kalıp bedel ödemek yerine, muhatap alınıp sürece katılmak istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa ‘kuvvetli silah bırakma çağrısı yaparız' demişti. Bugün bu inisiyatif Abdullah Öcalan ile Kandil arasında şekillenir.”

Ayhan Bilgen'in Demirtaş'a yönelik bir eleştirisi de şöyle:

“Cumhurbaşkanlığı adaylığında 2018 seçiminde partisinden az oy aldı (Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş yüzde 8.40 oy aldı, HDP ise 11.70), buna rağmen 2023 seçimlerinden adaylık konusunda bir yalan var ortada. Kendisine ait iki zıt açıklama var.”

“İki zıt açıklaması var” iddiasını açmasını istediğim Bilgen, 27 Ocak'ta HDP'den yapılan açıklamayı hatırlattı. O açıklamada, Edirne'de cezaevinde bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 14 Mayıs seçimlerinde “hukuki durumunun uygun olmaması” gerekçesiyle aday

olmayacağını söylediği belirtildi. Bugünse Demirtaş adaylık isteğinin reddedildiğini söyledi: “Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları başlamadan önce ben Genel Merkezimize, Cumhurbaşkanı adayı olmaya hazır olduğumu ve seçimi ikinci tura bırakıp o aşamada demokratik hamlelerle daha fazla katkı sunabileceğimizi belirttim. Ayrıca, benim adaylığım partimizin de oy oranını artırabilir dedim. Fakat bu önerim, herhangi bir gerekçe sunulmadan reddedildi. Gerekçesini halen bilmiyorum. (İrfan Aktan/Artı Gerçek/1 Haziran 2023)” Bilgen de “Hangisi doğru?” sorusuna yanıt aradığını ifade etti.

“HDP eşbaşkanlarını Demirtaş belirledi”

Şimdi gelelim Ayhan Bilgen'in HDP siyaseti içinde yer aldığı dönemle ilgili verdiği bilgiye:

“HDP eş başkanları iki dönemdir Selahattin Demirtaş tarafından belirleniyor. (Sezai Temelli, Pervin Buldan, Mithat Sancar isimleri son iki kongre öncesi Demirtaş'ın ısrarıyla netleşti) Parti içi demokrasi iddiası bu nedenle anlamsız, emanetçi başkan (Deniz Baykal/Altan Öymen formülü) denedi.”

Bu iddia önemli. Neden mi?

Tarih 29 Aralık 2020…

SÖZCÜ'deki köşemde yazdım ve yanıt aradım. Okuyalım:

Tarih 4 Ocak 2018: 4 Kasım 2016'da tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisine gönderdiği mektup aracılığıyla, HDP 3. Olağan Kongresi'nde aday olmayacağını açıkladı.

Bir gün sonra…

Tarih 5 Ocak 2018: Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın kulis haberi dikkat çekti! Haberde, “Demirtaş'ın aday olmama iradesinin parti içinde kabul edilmesi durumunda HDP Eş Genel Başkanlığı için öne çıkan isimlerin başında HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen geliyor” bilgisi yer aldı.

O dönemi hatırlayın…

11 Şubat 2018'de gerçekleşen HDP'nin 3. Olağan Kongresi'nde aday belirleme süreci sancılı geçti. Selahattin Demirtaş'ın yerine geçecek ismin belirlenmesinde uzun süre uzlaşı sağlanamadı. İddialara göre parti sözcüsü Ayhan Bilgen'in adaylığına HDP içinde daha ‘solda' olan kesimlerin itiraz ettiği konuşuldu.

Ve kongreden üç gün önce…

8 Şubat 2018'de, adayların Eş Genel Başkan Yardımcısı Sezai Temelli ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan olduğu açıklandı!

Peki… Mazlum Der başkanlığından gelen ama ‘insan hakları savunuculuğu' muhafazakar kimliğinden daha ağır basan Bilgen'in adaylığına kim karşı çıktı? Kime sorsam ‘Selahattin Demirtaş istemedi' yanıtını verdi! Neden karşı çıktı?

Kulislerde konuşulanlara göre… Ayhan Bilgen'in 15 Ekim 2017'de Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği röportaj Demirtaş'ı rahatsız etti. Bilgen şu cümleleri kurmuştu 3 yıl önce: “… HDP diğer partiler gibi bir kişinin karizması ve onun üzerinden ona parti üretmeyle yola çıkmadı. (…) Bu partide pek çok isimsiz kahraman var. Konumları yok, isimleri yok. Çok ağır bedeller ödemişler.”

Selahattin Demirtaş'ın “HDP diğer partiler gibi bir kişinin karizması ve onun üzerinden ona parti üretmeyle yola çıkmadı” cümlesini kendisine yönelik bir eleştiri olarak gördüğü ifade edildi.

İki mektup kamuoyuyla paylaşılmalı

Evet üç yıl önce bu Demirtaş-Bilgen konusunu açıklıkla yazmıştım.

Pandoranın kutusu açıldı. Seçimden önce HDP'yi yakından takip eden gazeteci Altan Sancar sosyal medya hesabından şu cümleleri paylaşmıştı:

“… Bilmeyenler vardır: Demirtaş'ın tutuklanmasından sonra Ayhan Bilgen'in HDP'nin eş genel başkanı olmasına kesin gözüyle bakıyordu. Tutuklama sonrası ilk kongrede Demirtaş'ın iki mektup gönderdiği öğrenildi. İlk mektupta yeni yönetimi kutluyor ve başarılar diliyordu. İkinci mektup ise Bilgen'in olası adaylığına karşıydı ve bu mektupta adaylığını açıklıyordu. Sonrasında Bilgen aday olmadı. Bir süre daha HDP'de siyaset yapıp sonrasında istifa ederek ayrıldı. Bu saatten itibaren de HDP'yi ve özellikle Demirtaş'ı hedef almaya başladı… (26 Mayıs 2023)”

SORU ŞU: Selahattin Demirtaş'ın HDP'ye gönderdiği iki mektup neden açıklanmıyor? Ve… Demirtaş'ın, Ayhan Bilgen'in iddialarına yanıtı var mı?