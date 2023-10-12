Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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Kılıçdaroğlu rahat İYİ Parti’ye baskı

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimleri bitti ve herkes “Büyük kurultayda genel merkezin işi zorlaştı, oylar kafa kafaya” yorumları yaptı. Peki bu konuda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ne düşünüyordu? Yakın çevresine kurduğu tek cümle şu oldu: “İstanbul delegesi beni destekler herkes rahat olsun.” Burada Kılıçdaroğlu'na bu cümleyi kurmasına neden olansa eski danışmanı Erdoğan Toprak. Genel merkez diyor ki:

“Toprak'a yakın çok sayıda isim delege oldu. Yarıya yakını diyebiliriz. Bu nedenden dolayı da ‘değişimciler kazandı' demek doğru değil.”

Hatırlayın geçen hafta Toprak, BBC Türkçe'ye röportaj vermiş ve şu cümleyi kurmuştu: “Özgür Çelik'i destekliyorum, ama büyük kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındayım.”

Bu arada şu notu da eklemekte fayda var:

Değişimciler İstanbul'u kazandı ama ‘kazandık' algısını iyi yönetemiyorlar değerlendirmesi yapılıyor ve bu ‘kazandık' kelimesi Anadolu örgütlerinde hâlâ sihirli bir kelime değil. Bu değişir mi? “4-5 Kasım'a kadar her şey mümkün” diyenler de var.

Dün… Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP grubundan sonra gazetecilere yaptığı açıklama da “Ankara koridorlarını” dalgalandırdı. Erdoğan dedi ki:

“Katılmak isteyen herkese kapımız açık. İYİ Parti de olabilir. Zaten diğerleri Cumhur İttifakı'nda belli. Ne kadar katılım güçlü olursa, ülkemizin menfaatine o denli hayırlı olur.” Bu değerlendirmeyi sorduğum üst düzey bir İYİ Partili sadece şu yorumu yaptı: “Bizi baskılamak istiyor.” Bu “baskılamak istiyor” tespiti önemli. Çünkü; önceki gün Irak-Suriye tezkeresinde “evet” oyu vereceğini açıklayan İYİ Parti'nin yeni anayasa konusunda da CHP'den farklı bir tutum izleyebileceği konuşulanlar arasında.

22 Eylül'de bu köşede yazmıştım. Hatırlatmakta fayda var:

(…)

Şimdi sizlerle 1 Ekim 2023'te açılacak TBMM süreciyle ilgili bir kulisi paylaşmak istiyorum. Beştepe ve AKP'nin ilk gündem maddelerinden birisi “Yeni Anayasa süreci” olacak. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 12 Eylül'de, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde, 1982 Yerine 2023 Anayasası Sempozyumu'nda açıklamalarda bulundu. ‘Hedefimiz özgürlükçü bir anayasa' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Yeni anayasa bizi ‘darbe anayasası' gölgesinden kurtaracak' ifadelerini kullandı. Siyasi partilere de çağrı yapan Erdoğan, şu mesajı iletti: “Gelin konuşalım, müzakere edelim. Ama bu süreçten kaçmayalım.”

Şimdi tam da bu noktada İYİ Parti ne yapacak?

AKP'yle görüşülecek mi? Bu konuda Akşener'in daha karar vermediği ama dar görüşmeler yaptığı iddia edilenler arasında. Tartışılan şu: İYİ Parti'ye oy veren kitlenin Erdoğan karşıtı olduğu biliniyor ve burada Anayasa konusunda Beştepe'yle yapılacak görüşme/uzlaşının yaratacağı sıkıntı hesaplanıyor (…)

Kendisini merkezde konumlandıran ve CHP'yle ittifakı şimdilik “rafa” kaldıran İYİ Parti'ye “baskı” Cumhur İttifakı'ndan nasıl geliyor, bunu önümüzdeki günlerde daha iyi anlayacağız.

Şimdi gelelim Ankara'da sessiz sedasız da olsa yaşanan başka bir tartışmaya. Önceki gün Metropoll Araştırma Şirketi bir anket yayımladı. Ankette “siyasilerin beğeni düzeyi başlıklı bölümde birinci sırayı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yüzde 45.8'le aldı. Fidan'ı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve damadı Selçuk Bayraktar takip etti. Bu konuda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın en yakınındaki isimlerden Mehmet Bayır ise duruma tepki gösterdi. Bayır dün sosyal medya hesabından dedi ki:

“Bu isim listesinin başında Mansur Yavaş'ın olduğu/olacağı son derece net. Ya sormuyorsun ya da gerçeği saklıyorsun Özer Sencar. Her iki durumda da yaptığın ayıp ve meslek etiğine yakışmıyor. Alın size işini adam gibi yapan Area Araştırma'nın (Murat Karan) sonuçları: Mansur Yavaş olumlu yüzde 55, olumsuz 35, kararsız yüzde 10…