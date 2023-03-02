Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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Kızıl-AK

Türkiye'nin tartıştığı kurum!

AHBAP'a çadır sattığı ortaya çıkan, kan bağışlarıyla ilgili en hassas konunun göbeğinde olan Kızılay şimdi de yöneticilerinin “siyasetle” olan ilişkileriyle gündemde. Depremin vurduğu illerimizden Hatay, Adana, Gaziantep, Elazığ, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa'yla ilgili kısa bir araştırmanın ardından ortaya çıkan durum şu: 18 yönetici AKP ve MHP'den siyaset yapmış ya da siyaset yapmak istemiş.

ADANA

– Adana Şube Başkanı Halil Ahmet Çolak – AKP Çukurova İlçe Yönetim Kurulu eski üyesi (2014)

– Sarıçam Şube Başkanı Can Numan Yılmaz/AKP Çukurova İlçe eski Başkan Yardımcısı/AKP Adana İl Yönetim Kurulu Yedek Üyesi (2014)

– Çukurova Şube Başkanı Yıldıray Özbek/AKP Çukurova Belediyesi Belediye Meclis Üyesi Adayı (2014)

– Yüreğir Şube Başkanı Asım Gül/Sarıçam Belediyesi AKP Belediye Meclis Eski Üyesi (2014)/ MHP Yüreğir Belediye Meclis Üyesi (2019)

GAZİANTEP

– Şahinbey Şube Başkanı Sait Şahin – AKP Şahinbey Belediyesi Başkan Yardımcısı (2019)

– Şehitkamil Şube Başkanı İsmail Güler – AKP Gaziantep İl Yönetim Kurulu Üyesi

HATAY

– Hatay Şube Başkanı Şükrü Kudret Özbakış/ Antakya Belediyesi AKP Başkan Aday Adayı (2019)

– Antakya Şube Başkanı İsmail Duyar/AKP Hatay İl Başkanlığı Antakya Koordinatörlüğü (2019)

– Defne Şube Başkanı Abdullah Sait Önal/Antakya Belediye AKP Belediye Meclis Üyesi/ 2018 Genel Seçimleri AKP Milletvekili Aday Adayı

– İskenderun Şube Başkanı Recep Sivri – AKP İskenderun Eski İlçe Başkan Yardımcısı (2015)

– Reyhanlı Şube Başkanı Ahmet Horoz – AKP Reyhanlı Belediye Başkan Aday Adayı (2019)

ELAZIĞ

– Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya – AKP Elazığ İl Başkan Adayı

KİLİS

– Kilis Şube Başkanı Adnan Erdoğan – AKP Kilis Seçim İşleri Başkanı (2019)

OSMANİYE

– Osmaniye Şube Başkanı Mehmet Meke – AKP Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi (2020)

– Kadirli Şube Başkanı Zafer Biçer – 2018 Genel Seçimleri MHP Osmaniye Milletvekili Aday Adayı

ŞANLIURFA

– Şanlıurfa Şube Başkanı Ahmet Hamdi İnan – Şanlıurfa 2018 Genel Seçimleri AKP Milletvekili Aday Adayı

– Haliliye Şube Başkanı Mehmet Keskin – Haliliye Belediyesi AKP Belediye Meclis Üyesi

– Karaköprü Şube Başkanı Osman Aslan – AKP Karaköprü ilçe yöneticisi iken istifa ederek AKP'den Karaköprü Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunda bulunmuş.

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Apolet, kapris, 3-5 kişi ve millet vurgusu

Bugün Millet İttifakı, Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde toplandı. Toplantıdan bir gün önce grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener isim vermeden masaya ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na mesajlar verdi:

“Bugün bir yol ayrımındayız, seçim yapmak zorundayız. Ya millet yolunda başımız dik yürüyeceğiz ya ateşten bir gömleği giyip bu imtihandan geçeceğiz ya yok olup gideceğiz. Önümüzdeki bu ateşten imtihanı parti içi görenlere sesleniyorum; bazen gerçek komutan olmak için apoletlerden vazgeçmek gerekir. Sahici mücadele için kendinle barışman gerekir. Bizim seçimimiz dün de belliydi bugün de belli. Yolumuz dün de aynıydı bugün de aynı. Bizim itirazımız dün de aynı bugün de aynı.”

Akşener'in vurgusu “dün neredeysek bugün de oradayız” oldu. Yani; “kazanacak aday” tespitinden vazgeçmeyeceklerini bir kez daha iletti ve kendisinin cumhurbaşkanlığı adaylığından feragat ederek “apoletinden” vazgeçtiği mesajını verdi.

Bitmedi…

Dün yazdım hatırlatayım. 26 Ocak'taki Altılı Masa toplantısından sonra yapılan açıklamada şu cümle vardı: “Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda altı siyasi partinin istişare, uzlaşı ve halkın tercihlerini yansıtacak şekilde çalıştığını buradan duyurmak isteriz.”

İYİ Parti liderinin konuşmasında son bölüm dikkat çekiciydi:

“Milletin istiklâlini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. O karar da; 3-5 kişiyle değil, milletçe verilecek ve uygulanacaktır. Kişilerin kaprisleri değil milletin iradesi tecelli edecektir. Kimsenin endişesi olmasın. Kazanan mutlaka Türkiye olacaktır!”

Akşener, “halkın tercihlerini yansıtacak” cümlesini bu kez de “Kişilerin kaprisi değil milletin iradesi tecelli edecek” cümlesiyle birleştirdi ve “Kararı masanın değil milletin vermesi gerektiğini” anlattı.

Bakalım… Bugün nasıl bir “uzlaşı” olacak ve sürpriz yaşanacak mı?