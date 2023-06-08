Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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Kulis: Milli Görüş’ün gönlündeki aday Göksu

AKP İSTANBUL İL BAŞKANI GAZETECİLERLE BULUŞTU



CHP'de ne oluyor? Kemal Kılıçdaroğlu kurultayı ne zaman toplar ya da neden istifa etmiyor? Ekrem İmamoğlu nasıl bir yol haritası izleyecek? CHP üzerinden 28 Mayıs gecesi başlayan tartışmaların sürdüğü günlerde dün iktidar mahallesinin toplantısını izlemek üzere Haliç Kongre Merkezi'ne davetliydim. AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Medya Buluşması”nda gazetecilerle buluştu ve seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Konuşmasında “14 ve 28 Mayıs seçimlerini 85 milyon kazandı. Hiç kimse kaybetmedi” vurgusu yaptı. “Seçim günü kayda değer bir olumsuzluk yaşanmaması nedeniyle hem seçmenlere hem tüm partilerin sandık görevlilerine teşekkür ediyorum. ‘Yalan söylemeyi beceremiyoruz' deyip, kendi ajanslarının verilerini dahi çarpıtarak seçimi kazandıklarını ilan etmek suretiyle alenen halkı kandıranların yalan söyleme becerisini ise kamuoyunun takdirine bırakıyorum” dedi. “Önümüzdeki 5 yılda Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi tek tek hayata geçireceğiz. Muhalefet partilerinin kimi aday gösterip göstermeyeceğiyle ilgilenmiyoruz. Biz kendi işimize bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

AKP sahaya çıkmaya hazır

Buradan “iç tartışmalar” yaşayan CHP ve ittifaka duyurmakta fayda var: Gördüğüm; 31 Mart 2024'te yapılması planlanan yerel seçimle ilgili bayramdan sonra sahaya çıkacaklarını ilan eden bir AKP var! Sloganları da belli: Yeniden İstanbul! Bunu bilerek CHP'nin iç tartışmalardan hemen uzaklaşması gerekiyor.

‘Kabaktepe'nin konuşmasının ve soruların önemli bir bölümü de yerel seçimler-İmamoğlu eleştirileri üzerine oldu' notunu da verelim. Belki AKP İl Başkanı ısrarlı bir şekilde sorulan “Yerel seçimde adayınız kim olacak?” sorusuna yanıt vermedi ama 30'dan fazla gazetecinin olduğu ortamda özellikle Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun isminin sıkça geçtiğini söyleyebilirim. 40 yıllık bir Milli Görüşçü'yle sohbetimizde de “Sahanın ve sokağın sesini dinleyen bir AKP Genel Merkezi olacağına inanıyorum” cümlesine şahit oldum.

Bir not: Yeni kabinede İçişleri Bakanlığı'nda yaşanan değişimden ve Süleyman Soylu'nun yerine gelen Ali Yerlikaya isminden duyulan memnuniyeti de gözlemledim.

Hedef ‘1994 ruhu'nu yakalamak

7 Eylül 2021'de yazmıştım:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “1994 ruhuna dönüşü” ilk kez 3 Mart 2019'da TRT'de açıklamıştı. Yani… Refah Partisi'nin belediyeleri kazandığı ruh! Milli Görüş gömleğini tekrar giyen bir çizgi. Hatırlayın… AKP lideri Erdoğan, 24 Şubat 2021'de, “Kurulduğu günden bugüne AKP'nin her kongre döneminde bir değişim rüzgarı eser. 1994 ruhuyla 2023 hedeflerimizi gerçekleştirecek bir arkadaşımızı, Osman Nuri Kabaktepe kardeşimizi İstanbul'a il başkanı yapıyoruz. Osman Nuri Kabaktepe, çok uzun yıllardır şahsen tanıdığımız, gayretine, samimiyetine, davamıza olan sadakatine bizzat şahitlik ettiğimiz bir kardeşimizdir” demişti. Erdoğan ve politikalarına yön veren çizginin şekillendiği isim AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe! AKP kadroları, 1994'e Türk siyasi hayatı için kırılma değerlendirme yapıyor. Çünkü…1994 yerel seçimlerinde ilk defa İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra, 6'sı büyükşehir, toplam 28 ilin belediye başkanlığını kazanan Refah gerçeği vardı. Seçim çalışmalarında semt-semt, sokak-sokak, ev-ev İstanbul'u dolaşan kadrolar…

Tam da bu noktada 31 Mart 2024 yerel seçimlerine hazırlık başlamış ve “öz kadroların” sahada olacağı bir süreç yaşanacak gibi görülüyor. Kabaktepe de toplantıda, 28 Mayıs gecesi Erdoğan'ın yaptığı iki konuşmada “Seçim hazırlıklarına başlayın” talimatına uygun davrandıklarını söyledi. Farkında olduğu bir durum var AKP il başkanının: AKP'nin aldığı oy yüzde 35, Erdoğan'ın aldığı oy yüzde 52… Aradaki farkın “Erdoğan” olduğunu vurgulayan cümleler kurdu. Çünkü… AKP, 2018 yılı seçimlerinde yüzde 42.56 oy alarak 295 milletvekili çıkarmıştı. Ancak, 14 Mayıs'taki seçimlerde aynı başarıyı gösteremedi ve oy oranı yüzde 35.58'e geriledi ve bu kez 267 milletvekilini parlamentoya gönderdi. Toplantıda olan deneyimli bir isim, “Kurumsallaşma olmadan olmaz. Bireyden teşkilatlara kadar kurum olmak lazım” değerlendirmesi yaptı. Bu cümleleri kurma nedeni de kendisine yönelttiğim, “Seçimleri Erdoğan kazandı, AKP değil. Sonrasında yani Erdoğan olmazsa ne yapacaksınız?” sorum üzerine kurdu.

SONUÇ: AKP'de 31 Mart hazırlıkları hem saha hem de “aday kim olacak?” üzerinden başladı. İstanbul yönetiminin Milli Görüş ağırlıklı olması Tevfik Göksu ismini, adı geçen diğer eski bakanlar Murat Kurum, Adil Karaismailoğlu ve Süleyman Soylu'ya göre daha fazla öne çıkarıyor. Bakalım Beştepe ve AKP içindeki güç dengeleri nasıl bir karar alacak?