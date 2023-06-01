Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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Saraçhane sürecinde yaşananların tekrarı

CHP'DE OLAĞAN KURULTAY SÜRECİNE DOĞRU

Güne Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'yle başladık ve şu kulis bilgisini okuduk: “Ekrem İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. İmamoğlu bu kararı İstinaf Mahkemesi'ne götürdü. Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği seçim sabahı hemen CHP genel başkan adaylığı veren mesajı atmasının altında İstinaf Mahkemesi'nden aldığı bir haberin etkisi olduğu söyleniyor. İmamoğlu, İstinaf'ın cezasını onadığını öğrenmiş.”

Ancak… Selvi'nin yazısının devamında “Ne kadar doğru bilemem” dedi. Hem kesin yazıyor hem de “bilemem” diyor!

Bu bilgi sabah saatlerinde yalanlandı.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, dün SÖZCÜ Ankara Medya Grup Temsilcisi Saygı Öztürk'e “İmamoğlu dosyası istinafta, henüz bir karara bağlanmadı. Bugün de ilgili mahkemenin kalemiyle konuştum, dosya sırada bekliyor. Henüz bir işlem yapılmadı” bilgisini verdi.

Bir anda 14 Aralık 2022'ye döndük. O güne kadar ismi cumhurbaşkanlığı adaylığında birinci sırada çıkan İmamoğlu'yla ilgili çarpıcı gelişmeler yaşandı. Yasak kararı çıktığı gün Saraçhane'de açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı için süreç şuraya evrildi: “İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olamaz. Başında yargı sopası var.”

Sonrasında yaşananları biliyorsunuz.

“Bugün de aynı durum yaşanıyor!” Bunu ben söylemiyorum.

İmamoğlu'nun yakın çevresi diyor ki:

“Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarında İstanbul'un kaybedilmesine atıf yapıldı sonra mahkemenin kararının ardından ‘Aday olur ve yargı yasak kararını onarsa ne olacak?' denildi. Şimdi de olağan ya da olağanüstü kurultay süreci yaşanır ve Ekrem Bey aday olup kazanırsa İstanbul'un kaybedileceği konuşuluyor. Ya da ‘belediye başkanlığında aday gösterilirse ve yasak çıkarsa ne olacak?' diye anlatılıyor. Selvi'nin olmayan bir karar üzerinden yazı kaleme alması manidar.”

Anladığım kadarıyla…

Ekrem İmamoğlu, bu akşam Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşmenin ardından yol haritasını belirleyecek.

Çünkü… CHP lideri, bugün CHP Genel Merkezi'nde MYK üyeleriyle toplantı yapacak. Ardından İmam- oğlu ile 13'üncü katta buluşacak. Seçim sonuçlarının ve parti yönetimindeki değişikliğin konuşulması beklenen toplantının ardından CHP Parti Meclisi de hafta sonu toplanacak. Bir bilgi notu da şu: Ertelenen olağan kurultayla ilgili de takvim başlayacak. Kılıçdaroğlu'nun yapacağı konuşma da İmamoğlu için fikir verecek! Bir CHP'li şu tespiti yaptı: “Kılıçdaroğlu kurultaya sorunsuz gitmek istiyor.”

Kılıçdaroğlu'nun ruh hali

Peki Ankara'da ne oluyor?

Dün sabah; CHP koridorlarını yakından takip eden ve örgütleri yakından takip eden üç isimle görüştüm bilgileri harmanladım.

“…Sabah biriyle konuşuyor politika belirliyor, akşam biriyle konuşuyor politika değişiyor. CHP'nin bu kadar savrulmasındaki en önemli etken Kemal Bey'in herkesle görüşmesi ve kompartıman siyaseti yapması. Ancak gördüğüm bugünden itibaren ertelenen kurultay süreciyle takvim başlar ve sonbaharda olağan bir kurultay yaşanır. Kurultayda da genel başkana rakip aday ya da adaylar çıkabilir.”

Örgütlerde ismi konuşulan dört isim var: Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Oğuz Kaan Salıcı ve Engin Altay. Bu isimlerden Özgür Özel'in CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla konsensüs sağladığına dikkat çekildi. Salıcı'nın da son seçim sürecinde örgütlerden sorumlu olduğu için başarısızlıkta rolü olduğuna vurgu yapıldı ve son kertede CHP liderliğiyle hareket edeceği iddia edildi. Grup Başkanvekili Engin Altay'ın da odasını boşalttığı ve düz vekil olarak süreci izleyeceği, örgütlerin talebine göre hareket edeceği konuşulanlar arasında. Sonuçta satranç masası kurulmuş durumda ve hamlelerden ilkini Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Mayıs gecesi balkon konuşmalarında yaptı ve İstanbul'u kazanmak istediklerini söyledi. Ardından İmamoğlu hamleyi gördü ve harekete geçti sonra da Selvi bu hamleyi gördü!

Şimdi gözler Kılıçdaroğlu- İmamoğlu görüşmesinde ve altyapısı oluşturulan istinaf kararında!