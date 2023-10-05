Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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‘Tek başımıza gireceğiz yanlış algı yaratacak konuşmalar yapmayın’

AKŞENER'DEN VEKİLLERE VE DİVANA TALİMAT

İYİ Parti lideri Meral Akşener dün grup toplantısında bir kez daha altını çizdi: “Nasıl ki; 25 Ekim 2017'de çıktığımız bu kutlu yolda; tüm engelleri, iftiraları, baskıları, tek başımıza göğüslediysek, bugünden sonra da, tek başımıza olacağız! Ve önümüzdeki yerel seçimlerde, 81 ilde, kendi adaylarımızla, hür ve müstakil siyasetimizle, tek başımıza, aziz milletimizin huzuruna çıkacağız!”

Bu konuşma öncesindeyse Akşener, Başkanlık Divanı'nı topladı sonrasında da vekillerle birlikte yemek yedi. Öğrendiğime göre iki toplantıda da Akşener şu cümleleri kurdu: “Arkadaşlar biz 81 ilde seçimlere tek başımıza gireceğiz. Sizlerden isteğim televizyon kanallarına çıktığınızda ya da gazetelere konuştuğunuzda bu kararımızdan farklı anlaşabilecek yorumlar yapmamanız. Genel İdare Kurulu bir karar aldı ve biz tek başımıza olacağız. Bu nedenden dolayı da hiç kimse yanlış algılanabilecek konuşmalar yapmasın.”

Bu arada milletvekillerinin de yemekte il ve ilçe teşkilatlarından bilgi aktardığı, 81 ilde seçime tek başına girme kararının arkasında durduklarını söyledikleri belirtildi. Şimdi gelelim Meral Akşener'in grup toplantısında kurduğu cümlelerin satır aralarına.

Akşener dedi ki:

“Şahsi çıkarlarla değil, milletin sesiyle yapılmasını sağlayabilseydik, bugün, her şey çok farklı olabilirdi. İYİ Parti olarak biz, sadece yaptıklarımızdan değil, yapamadıklarımızdan da mesuliyet hissedenleriz. Çünkü bizim anlayışımıza göre, mesuliyeti reddederek siyaset yapılmaz. Evet, ne yazık ki, bugünlere gelmemize, engel olamadık.”

Konuşmanın burasında adres CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ydu ve “şahsi çıkarlara engel olamadık ve bugünlere geldik” dedi. Devamında da şu cümleyi kurdu: “Ancak, yarın için mücadele etmekten vazgeçecek değiliz. Einstein der ki: ‘Delilik, aynı şeyleri yapıp, farklı sonuç beklemektir.' İşte bu yüzden biz, herkesin kendi iktidar sahasında, halinden gayet de memnun olduğu, statüko siyasetini reddediyoruz!” Yine adres Kılıçdaroğlu oldu ve “aynı şeyleri yapmayacağız” derken “ittifaka” kapısını bir kez daha kapattı. Bu arada Meral Akşener'in hedefinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem de vardı. Hatırlayın 14 Mayıs seçimleri öncesinde bir konuşma yapmış ve bu seçimden sonra gündem olmuştu. Sosyal medyada da çokça konuşulan videoda Erdem şöyle demişti: “Ben bir araştırma yaptırdım Erdoğan'ın karşısına kutu kola aday olursa hangisine oy verirsiniz? Kutu kola yüzde 48.7 çıktı. Yaptırdım efendim para verdim yaptırdım.” İşte Akşener “kola” üzerinden şu cümleleri kurdu: “Ceketlerin, kola kutularının, millete seçenek olarak sunulduğu, dayatma siyasetini reddediyoruz! Her türlü öfkeyi, kini, kutuplaşmayı besleyen, popülist siyaseti reddediyoruz!”

Peki İYİ Parti'nin 81 il kararı değişir mi? “Burada belirleyici olan CHP kurultayı” diyenler çoğunlukta. Kurultayda Özgür Özel kazanırsa durum değişebilir. İYİ Parti Genel İdare Kurulu yeni bir karar alabilir ve bunun üzerinde siyasette kartlar yeniden dağıtılabilir.

Siyasetin Cumhur İttifakı kanadında ne oluyor?

Bu hafta sonu yani 7 Ekim'de AKP Kongresi yapılacak.

Kongrede, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) ciddi bir oranda değişeceği belirtiliyor. Yerel seçimler öncesinde AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın başında olduğu dar bir kadro yeni yol haritasını da Erdoğan'a sunacak. 14-28 Mayıs seçimlerinden çıkan sonuçların masaya yatırıldığı ve değerlendirildiği, hazırlanan raporların da “yeni kadroya ihtiyaç var” mesajı verdiği konuşulanlar arasında. Kongre sonrasında da AKP-MHP kurmayları yerel seçim için çalışmalarına hız verecek. Özellikle İstanbul ve Ankara'da çıkarılacak adaylar konusunda “fikir alış verişleri” yapıldığı biliniyor. Dün, “Erdoğan, Soylu ile iki saat görüştü” başlıklı yazımın ardından “Görüşmede neler konuşuldu?” sorusuna yanıt ararken şunu öğrendim: İki isim yerel seçim konusunda da konuşmuş. Süleyman Soylu'nun da kafasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı fikrinin olduğu iddialar arasında. Yine İstanbul'da konuşulan isimler dışında (Murat Kurum, Adil Karaismailoğlu, Fahrettin Koca, Tevfik Göksu) Ahmet Misbah Demircan'ın da adaylık için “kulis” yaptığı gelen bilgiler arasında. Demircan'ın “Beyoğlu'nu yönettim İstanbul'u da yönetirim” iddiasında olduğunu öğrendim. Sonuçta; kasım ayından sonra siyaset kazanı iyice kaynayacak gibi…