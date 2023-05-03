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Altun’un görmezden geldiği dezenformasyon!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun kendisini 14 Mayıs seçimleri öncesinde ülkenin en iddialı Cumhurbaşkanı adaylarından Kemal Kılıçdaroğlu'nun dengi olarak görüyor olacak ki sosyal medya üzerinden kendisiyle diyaloğa girmeye ya da cevap yetiştirmeye çalışıyor.

Son açıklamasında “dezenformasyonla” mücadele için canla başla çalıştıklarını iddia eden Altun'a göre Kılıçdaroğlu “dedikodu ve iftira siyaseti”ne tevessül ediyormuş ve “demokrasiyi içine sindirmiş siyasetçiler” bunu yapmazmış.

Madem dezenformasyondan söz ediyoruz, Altun'la görmezden geldiği ya da gözünden kaçmış olabilecek birkaç dezenformasyon örneği paylaşmak isterim:

21 Nisan 2023 günü Sultanahmet Cami'nin avlusu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan avluya toplanmış cemaate şöyle sesleniyor:

“Muhalefet ne diyor? Gelince Diyanet'i kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı kuracaklarmış. (Cemaat yuh çekince) Yuh yetmez, 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mevta haline getireceğiz. 14 Mayıs bunların sonu olmalı.”

1 Mayıs 2023 günü Ankara.

Erdoğan şöyle diyor:

“Ne yazık ki bay bay Kemal olmak üzere Kandil'den görüşme yapıyorlar. Kandil bunları destekleyecek. Kandil'in desteğiyle Cumhurbaşkanı olacak. Benim milletim Kandil'den aldığı destekle Cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez.”

26 Nisan 2023 günü Yozgat.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım konuşuyor:

“Bu seçim işgalcilere karşı istiklal mücadelesi seçimidir. Bu seçim PKK bölücü terör örgütünü, FETÖ terör örgütünü meşrulaştırmaya çalışanlara karşı milli ve yerli liderin seçimidir.”

1 Mayıs 2023 HaberTürk TV

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum iddialı:

“Irak ve Suriye'den asker çekilmesi gündeme gelecek yaklaşımlar. Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin yaklaşımlar. Türkiye'nin terör örgütlerine sistematik yaklaşımlarla ilgili güven veren bir şey yok. Türkiye'nin güvenlik alanlarına sahip çıkmazsanız ‘Bu konuda daha ileri götüreceğiz' demenin bir karşılığını düşünmüyorum. Türkiye'nin Rusya ilişkilerini değerlendireceğiz diye açıklamalar oldu. 2023 seçimlerinde iktidar değişikliği Türkiye'nin tam bağımsızlığına darbe olur.”

28 Nisan 2023 İstanbul, İlim ve Kültür Vakfı

İçişleri Bakanı diyor ki;

“15 Temmuz, fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023, Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi darbe girişimidir.”

2 Mayıs 2023, Çorum.

İçişleri Bakanı yine sahnede:

“Şimdi ‘Devletin başına ‘FETÖ'yü getireceğiz' diyorlar. ‘Tayyip Erdoğan gitsin' diyenler söylüyor. ‘Tayyip Erdoğan gitsin' diyenler başka bir şeyi daha ifade ediyorlar. Bu ülkeye ‘LGBT getireceğiz' diyorlar.”

28 Nisan 2023 İstanbul Gaziosmanpaşa.

İçişleri Bakanı konuşmaya devam ediyor:

“Tayyip Erdoğan gitsin de kim gelsin? Benim ülkemde erkekle erkeğin, kadınla kadının evlenmesini istemiyorum arkadaş. Hani LGBT+Q diyorlar ya onun içerisinde hayvanla insanın evlenmesi de var”

1 Mayıs 2023 Ankara

Sincan'da asılan bir AK Parti afişinde şöyle yazıyor:

“Dikkat! Attığın oy Mehmetçiğe kurşun olarak dönmesin.”

1 Mayıs 2023 İzmir

AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Sefa Şahin, Millet İttifakı'nın İzmir mitingine katılanlara şöyle sesleniyor:

“İzmir'de bir grup Millet İttifakı militanı, HDP ile girdikleri yatak odalarından çıkıp mitinge gidiyor anlaşılan. Sizin gibi haysiyetsizlere bu millet fırsat vermedi, bundan sonra da vermeyecektir. Küfürler savursanız da bir yerinizi yırtsanız da gideceğiniz yer PKK kucağı!”

★★★

Eminim bütün örnekleri yazsam gazete sayfaları yetmez.

Aktardığım konuşmalardaki iddiaları daha kısa ve somut cümlelerle tekrarlayayım:

-Muhalefet Diyanet'i kapatacak,

–Kemal Kılıçdaroğlu Kandil'le doğrudan görüşüyor, Kandil'in desteğiyle cumhurbaşkanı olacak.

-Muhalefet işgalci,

-Muhalefet Irak ve Suriye'den asker çekecek,

-Seçimlerde iktidar değişimi Türkiye'nin tam bağımsızlığına darbe olur,

-14 Mayıs seçimleri siyasi darbe girişimidir,

-Muhalefet “devletin başına FETÖ'yü getireceğiz” diyor,

-Muhalefet iktidara gelince erkekle erkek, kadınla kadın, insanla hayvan evlenecek,

-Muhalefete verilen oy Mehmetçiğe kurşun olarak dönecek,

-Muhalefetin gideceği yer PKK'nın kucağıdır.

★★★

Hepsi seçimleri kaybedeceklerini anlayan siyasetçilerin karşı tarafa zarar vermek için sığındığı yalanlar!

Hepsi hamaset!

Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı, hatta güzide istihbarat kuruluşlarımız, madem seçimler öncesinde büyük ekipler oluşturdunuz, madem dezenformasyonlara karşı gece gündüz çalışıyorsunuz, o halde yukarıda aktardığım, iktidar mensupları tarafından cami avlusu gibi yerlerde dahi en üst perdeden dile getirilen yalanları da (bir zahmet) araştırın.

Belki “gerçek dezenformasyon” nedir öğrenmiş olursunuz.