Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Beşiktaş iyi değil

Beşiktaş’ın oyun yapısında büyük problemler var. Kendi evinde tribünleri doldurmuş taraftarının önünde Kayserispor daha fazla net pozisyon buluyorsa, takım savunman işlemiyor demektir. Gedson yoksa, orta sahan zaten üretemiyor. Bir de enerji eksikliği ortaya çıktı.

Ghezzal elinden geleni yaptı, ama maalesef o eski halinden eser yok. Ya sabır ya da veda… Bakalım neye karar verecek Şenol Güneş?

İkinci yarının hemen başında Kayserispor, 3 pasta ceza sahasına geldi. Olabilir, ama kornerden gelen topu karşılamada zorlanırsan golü yersin. Kendi evinde böyle oynama hakkın yok. Aboubakar, Kayseri defansının onu unutmasından, golü atarak faydalandı. Gol sonrası Beşiktaş baskı kurmak istedi, ama rakibin her atak girişiminde orta sahanın bu kadar çabuk geçilmesi büyük problem.

Salih’in Chamberlain'e verdiği gol pası şiir gibiydi. O da usta vurdu. Salih'in bu usta pasları mutlaka çoğaltması gerekiyor. O zaman özel biri olursun.

Cenk, dün, kariyerinin kötü maçlarından birini oynadı. Onun gibi golü koklayan bir oyuncunun net fırsatları kaçırması enteresandı.

Kayserispor’un çok hata yapan defans bloku arasında daha çok gol atmalıydı Beşiktaş. Bu yüzden, son dakikalar stresli geçti. Zor kazandı Kara Kartal. Gelecek için sinyaller iyi değil.