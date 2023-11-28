İsmail SAYMAZ İletişim Bilgileri

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Dilan’ın örgütü var da Seçil’in yok mu?

Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan'ın davası İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Bu yargılamada, Erzan ve altı sanık hakkında özel belgede sahtecilik ile dolandırıcılık suçlaması yöneltiliyor.

İddianamede sanıkların “fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek dolandırıcılık yaptıkları” öne sürülüyor.

Ancak suç örgütünden söz edilmiyor.

Oysa ki…

Erzan'ın fon vaadiyle dolandırıcılık suçunu 2019 yılından beri işlediği görülüyor. Ancak Aralık 2022 sonrası ünlülere yöneldiği anlaşılıyor. Bu suçları işlerken asla yanlız değildi.

‘Verdik ama yine topladık'

Seçil Erzan'ın en yakınındaki kişi, Nazlı Can.

Can, 3 Nisan 2023'te Erzan'a cep telefonundan bir defter sayfası gönderiyor. Bu sayfada 2019-2021 yılları arasında 12 kişiden ne kadar alındığı, onlara ne kadar ödendiği yazıyor.

Can, “Bunları verdik ama sonra yine topladık” diye belirtiyor.

İlişkileri bugüne kadar kesilmemiş. Para alışverişlerinde çoğunlukla Can da var.

Erzan, ifadesinde Can'la Kapalıçarşı'da birinden para aldığını belirterek, “Bu şahıstan korktuğum için ismini vermeyeceğim” diyor.

Erzan, kardiyolog Deniz Güzel'den Can üzerinden 150.000 dolar aldı.

Kuyumcu Ömer Kahraman da 750.000 doları iki çanta halinde Can'a teslim etti. Bir seferinde Can yeğeni Kerem'e 200.000 dolar verdi.

Fatih Terim'in yeğeni Terim Arıcan, Buse Terim Bahçekapılı'ya ait 140.000 doları Erzan'a banka şubesinde teslim ederken odada Can da vardı.

Erzan, ifadesinde “Can yakın arkadaşımdır” diyor. Can'ın etrafından para bulup kendisine getirdiğini kaydederek, “Her defasında fazlaca ödeme yaparak iade ettim” diyor. Erzan, bu miktarın 600.000 dolar olduğunu söylüyor.

Can ise “Zaman zaman birilerinden para almışlığım olmuştur” diye konuşuyor.

Bu bir örgütlü ilişki değil mi?

Can, hiç değilse, getirdiği paradan kâr payı almış olmalı.

Çantacısı Ali Yörük

Bir diğer suç ortağı, Ali Yörük.

Yörük'ün yazışmalarda Erzan'a “Müdür napıyoruz” dediği, Erzan'ın “Bekleyin Ali” diye yanıt verdiği görülüyor.

Yörük, İnci ve Bülent Çeviker'in 1.920.000 dolarını teslim aldı.

Arabayı kardeşi Atilla Yörük kullandı.

Emre Çolak'tan 3.212.500 doları alan da Yörük'tü.

Üstelik Denizbank Levent Şubesi'nde gişelerin önünde aldı.

Yörük, ifadesinde, Denizbank Çorlu Şubesi'nden tanıdığı Erzan'ın kendisini 5.000.000 TL dolandırdığını iddia ediyor. Yörük, Erzan gözaltına alınınca ön almak için kardeşi Atilla ile suç duyurusunda bulunmuş ve elindeki senetleri icraya koymuş.

Yörük, suç işlerken Erzan'a yardımcı olmadığını ileri sürüyor.

“En fazla ‘Çantamı arabaya koy' dediğinde yardımcı olmuşumdur” diyor.

Alenen yalan söylüyor!

Emre Çolak'ın kardeşinden paraları teslim aldığı hatırlatılınca ifadesini unutup şunları söylüyor:

“Zaman zaman Erzan'ın ricası ile tanımadığım kişilerden para almış olabilirim. Erzan bir yerlerden bir şeyler aldırmış olsa da içinde ne olduğunu asla bilmezdim.”

Haraca kesmiş

Erzan ise Yörük'ün tefecilik yaptığını savunarak, “Bana zaman zaman para getirir fakat faiziyle geri alırdı. Hatta tefecilerden para bulup getirirdi. Benden boş senet almıştır. Daha önce zorla ipotek de aldı” diyor.

Yörük'ün, kandırdığı insanlardan parayı teslim alan kişi olduğunu kaydediyor.

Hatta bu paradan haraç kestiğini ileri sürüyor.

Erzan:

“Yörük, parayı teslim alıp içerisinden kafasına göre belirlediği bedeli kendisi için alırdı. Bana ‘Parayı tefeciye vereceğim' derdi. Örneğin, Bülent Çeviker'den aldığımız 2.200.000 doların içinden 400.000 doları kendisine aldı, kalanını bana verdi.”

Terim'in aile

dostu kefil

Fatih Terim'in aile dostu Nur Erkasap, sanıklar arasında değil. Ancak Erkasap, Erzan'ın faizle para satın aldığı Mert Zeydanlı'ya imzaladığı iki senette borçlu olarak görünüyor.

Ayrıca Erkasap'ın banka hesabı, Erzan tarafından para trafiği için kullanıldı. Örneğin Erzan, Emre Belözoğlu'ndan 5.000.000 dolar istedi. Belözoğlu, 1.000.000 dolar verebileceğini söyledi.

Arkadaşlarından bu parayı topladı.

Borç istediği kişilerden biri, Acun Ilıcalı'ydı.

Ilıcalı, Belözoğlu'nun kuzeni ve Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı'ya 28 Mart'ta 500.000 dolar gönderdi. Aynı gün bir başka tanıdığından 500.000 dolar daha geldi.

Bahçekapılı, 1.000.000 doları Erkasap'ın hesabına yolladı. Erkasap, bu parayı Erzan'a gönderdi.

Kuyumcu Ömer Kahraman da Erkasap'ın hesabına 5.884.000 TL havale etti.

Neden iddianamede yok?

Erzan, ifadesinde Erkasap için şunları söylüyor:

“Erkasap, fona para yatırmak istiyordu ama nakit parası yoktu. Para alacağım Mert Zeydanlı'ya kefil olabileceğini söyledi. Senet oluşturduk. Erkasap borçlu olarak yazıldı. Ben kefil oldum.”

Erkasap, para alışverişi içerisinde değilse neden senette borçlu oluyor?

Buna rağmen iddianamede sanıklar arasında yer almıyor.

Erzan'la para alışverişine girmemiş Atilla Yörük, bir kez para taşımış Kerem Can dolandırıcılıktan yargılanırken para transferinde hesabını kullandıran ve senede imza atan Erkasap, dosyadan buharlaştırılıyor.

Acaba aile dostu Fatih Terim olduğu için mi korunuyor?

Arda Turan: Düştüğüm hale bak, dilenci oldum!

Arda Turan ile Seçil Erzan arasındaki WhatsApp görüşmeleri dava dosyasına girdi.

Erzan'dan 7.500.000 dolar alacaklı olduğunu iddia eden Arda Turan, bu görüşmelerde parasını alamadığından yakınarak, “Düştüğüm hale bak, dilenci oldum” diyor.

İşte, yazışmalar:

Turan: Seçilcim ne yaptın. Bana bunu nasıl yaparsın ya. Beni nasıl rezil edersin. Senin için borçlar istedim. Sözler verdim, hiçbirini tutamıyorum. Bana bunu yapacağın ne yaptım ben? İnsanların gözünde ne hale düştüm.

Erzan: Ne desen haklısın. Çok ama çok özür dilerim.

Turan: Yarın insanların maaşlarını nasıl ödeyeceğim?

Erzan: Çok mahcubum.

H H H

Turan: Tanımadığım adamlara 100 bin dolar ödeyemiyorum. Bugün kredi kartım kesiliyor. 6 Mart'a kadar ödemesi var. Bugünü hayatım boyunca unutmayacağım. Çok kötü bir hale düştüm. Ve kendimi yatıştıramıyorum. Beni ödeme için arayan insanların telefonlarını açamıyorum. Kredi için bir şey diyorlar mı?

Erzan: Onu halletmeye çalışıyorum.

Turan: Düştüğüm hale bak, dilenci oldum!!!

Erzan: Canım kardeşim, lütfen rahat uyu.

H H H

Turan: Kredi falan olmuyorsa kendim hallederim.

Erzan: Krediyi konuşmadım.

Turan: Merak ediyorum, cuma günü telefonu açsaydık olacak mıydı?

Erzan: Çözmek istiyorum her şeyi.

Turan: Bana ‘Cuma, pazartesi söz' diyorsun. Pazartesi oluyor, ‘Salı 11' diyorsun. Geldiğimiz noktaya bak.

Erzan: Sistemden dolayı … satışı yapamadık.

Turan: Ben sana ‘Pazartesi salı da olmayacak, inanmıyorum' dedim.

Erzan: Ardacım yarın alınacak, ben artık dayanamıyorum hiçbir şeye.

Turan: Bana başka konuşmalar ve yazılı belgeler lazım Seçil. Ben artık bu duruma düşemem.

Erzan: Haklısın.

Turan: Ne yapacam Seçil, yarın soruyum, gidiyim tefeciye filan. Factoring. Sinir hastası oldum, bir çare söyle. Yarın kaçta dediler? Ne diyorlar?

Erzan: Yarın ödeme alacağız.

H H H

Erzan: Normal şartlarda olması lazım. Yüzde yüz olan bişi. Geçen hafta sistemi kapattıkları için vadeyi tutturamıyorlar.

Turan: 15 gün oyalanıyorum, şu anda bir hafta daha… 5 kişiye söz vermişim, ödeme yapcam diye.

Erzan: Sana namusum üzerine söz veriyorum, bir haftayı geçmeyecek.

Turan: Hiç olmadı.

Erzan: Hayatımda bu kadar mahcup olmadım. Bu kadar ezilmezdim, hele de bu kadar seni severken…

Fatih Terim'den Seçil'e not: İyi ki yolumuz kesişmiş

Fatih Terim, “İlgimin olmadığı davaya beni karıştırmaya çalışıyorlar. Ne alacağım var ne de vereceğim. Benim adımı karıştıranların aleyhine tarihin en büyük hukuk savaşını başlatıyorum. Hazır olun” dedi.

Ancak Terim, Erzan'la ilişkisi hakkında ayrıntı vermedi.

Halbuki soruşturma dosyasına giren dokümanlar ve görseller Terim'le Erzan arasında dostluk olduğunu gösteriyor.

Örneğin Erzan, yakın arkadaşı Nazlı Can'a Terim'le çekilen iki ayrı fotoğrafını 7 Ağustos ve 18 Eylül 2022'de gönderdi.

Fatih ve Fulya Terim, geçen yaz Erzan'ın Bozcaada'daki evine yemeğe geldi. Terim çifti, buluşmadan sonra Erzan'a ve nişanlısı Candaş Gürol'a not bıraktı.

Bu not şöyle:

“Sevgili Seçil, sevgili Candaş.

Bir insanın bir insana verebileceği en ölümsüz hediye sevgidir.

Bu hafta sonu bize o kadar naif bir şekilde hissettirdiniz ki teşekkür etme için cümle kurmakta zorlanıyorum.

İyi ki yolumuz kesişmiş.

En ufak detayına kadar düşünülmüş harika bir hafta sonuydu. Bir kez daha sonsuz teşekkürler

Fulya – Fatih”

Erzan ile Fulya Terim arasındaki WhatsApp yazışması dosyaya girdi. Yazışmada Fulya Terim'in para transferi için Erzan'dan banka ve SWIFT hesabı istediği görülüyor.

Erzan'dan evler için kurtarma planı

Seçil Erzan, tutuklandıktan bir gün sonra arkadaşı Nazlı Can'a cezaevinden mektup yazdı.

Mektupta, arkadaşından avukat bulup Göktürk ve Bozcaada'daki evlerini kurtarmasını istiyor.

Not şöyle:

“Nuri ev ve Bozcaada (ve) Göktürk'ü çözsün. Nuri, bana en iyi avukatı bulsun. Bankacılık kanunundan anlayan en iyi ceza avukatı bulman şart, önemli. Banka hâlâ olumlu.

Eski eşya, spor ayakkabı, bol bol…

Ada ve evler için kurtarma planı yapılma.

Orda durumlar nasıl, bana söylemek istediğin bir şey var mı? Candaş ne durumda, dışarıda neler oluyor?

Anneme yurtdışında olduğumu söyleyin.”

Dilan Polat'tan mektup var

Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Dilan Polat'ın geçen hafta Çorlu Cezaevi'nde kalan eşi Engin'i arayarak “İntihar etmek istiyorum” dediğini yazdım. Aynı gün cezaevine giden avukatları Polat'la görüşme gerçekleştirdi.

Bu sıcak gelişme üzerine avukatı Hüseyin Kaya üzerinden Dilan Polat'a soruşturmaya ilişkin 10 soru gönderdim.

Polat, daha sonra geniş bir mektup yazarak, yanıt vereceğini belirtip şimdilik bir sayfalık mektup gönderdi.

Polat'ın mektubu şöyle:

“Saygıdeğer İsmail Bey

Avukatım Hüseyin ağabey ile göndermiş olduğun soruları zaman az olduğundan tamamı ile cevaplandıramıyorum.

Soruların bir kısmı şirketin mali ve vergisel konuları ile için haberdar değilim zaten.

Diğer kısmı ile ilgili samimi olarak şunları söyleyebilirim.

Evet, burada çok üzgünüm.

Üzüntümün en büyük kaynağı çocuklarımı göremeyişim.

Hakkımdaki haksız suçlamalara karşı çaresiz oluşum da beni üzüyor.

Ama Allah dayama gücü veriyor.

Dışarıdaki hayatımda buradaki hayatım arasında taban tabana zıtlık var.

Özellikle son günlerde hayatın bir cilvesi olduğuna inanıyorum.

Keşkelerimle ilgili daha objektif ve samimi bir mektup yazacağım.

Çocuğunuz aydınlığınız olsun.

Başarılarının devamına dilerim ağabey.”

Avukat Kaya, Polat'ın kendisine “Mali tablo hakkında bilgim yok. Mali Müşavir Ahmet Gün ve eşim Engin Polat bu konuları biliyor. Benim bir inisiyatifim yoktu” dediğini ifade ediyor.

Dilan Polat'ın mektubunu ve sorularıma vereceği yanıtları bekliyorum.