İsmail SAYMAZ İletişim Bilgileri

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Fatih Terim Fonu

Eski Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde pazartesi günü çıktığı duruşmada, “Faiz adı altında bu insanların aza tamah etmemeleri, çok kazanmak istemeleri beni bu hale soktu” dedi.

“Bu insanlar” ifadesiyle…

Türkiye'nin en astronomik ücretlerini kazanan şöhretli futbol adamlarını; Fatih Terim'i, Arda Turan'ı, Emre Belözoğlu'nu, Muslera'yı, Selçuk İnan'ı, Semih Kaya'yı ve Emre Çolak'ı kastediyor.

Kazandıkları serveti kısa vadede yüksek bir faizle daha büyük bir servete çevirme hırsı yüzünden kendi kalelerine gol atan futbolcuların dolandırılması hikayesi bu.

GALATASARAY'IN BANKACISI

İddianameye göre…

Erzan, 10 yıl önce Denizbank'ın Çorlu Şube müdürüyken İstanbul Florya Şubesi'ne atandı. Galatasaray'ın tesisleri Florya'da olduğu için futbolcuların banka hesapları bu şubedeydi. Erzan, sarı-kırmızılılarla dost oldu.

En çok da Fatih Terim'le…

Bozcaada'daki evinde ağırlayacak kadar Fatih Terim'e yakındı.

Terim'in finansal danışmanıydı.

Baba-kız gibiydiler

BATTIKTAN SONRA…

Erzan, 2011'de borsada 1.000.000 TL batırdı. Zararını karşılamak için yatırım vaadiyle para topladı. Şansı yaver gidince para kazandı.

Çark 2021 yılına kadar sorunsuz çalıştı.

O yıl batağa saplandı…

Aralık 2022'de Denizbank bünyesinde özel bir fon kurulduğunu, para yatırmaları halinde 35-40 günlük vadeyle yüzde 20-30-40 oranında faiz verileceğini söyledi.

Erzan:

“Bu kadar kısa sürede yüzde 40 kar elde edeceğine kimse inanmazdı. Öyle çok sıkışmıştım ki fazla faiz parası dağıttığım için insanlardan fon vaadi ile para alıp istedikleri faizleri ödemeye çalıştım.”

Fonun Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve yardımcısı Mehmet Aydoğdu tarafından geliştirildiğini iddia etti.

TERİM'DEN 300.000 DOLAR

Fatih Terim, Erzan'a 300.000 dolar verdi.

Bu bilgiyi Erzan'ın eski sevgilisi ve Terim'in avukatı Candaş Gürol doğruluyor.

Gürol:

“Terim bana Erzan'ın bahsettiği fona para yatırdığını söyledi.

O andan sonra Erzan'ın kurduğu tuzağın adı ‘Fatih Terim Fonu' oldu.

SAHTE DEKONTLAR VERDİ

Erzan'ın Fatih Terim'in adını vererek çarptığı ilk kişi, iş insanı B.Ç. oldu.

B.Ç., anlatıyor:

“Fatih Terim Fonu altında daha küçük meblağlı, yani 2.000.000 dolar minimum olacak şekilde boşluklar oluştuğunu ve bu fonları alabileceğimi söyledi.”

B.Ç., Erzan'ın yolladığı Ali Yörük adlı kişiye 2.198.000 doları teslim etti.

B.Ç., gerçekten bir fon olduğuna inanmıştı.

Çünkü Erzan, parayı aldığına ilişkin el yazısıyla ve ıslak imzalı kaşeli kağıt verdi. Bu kağıtlara, “Çabuk imzala, acil müşteriye vereceğim” diye kandırdığı banka personeli A.Ö.'ye imzasını attırdı.

Erzan, vaat ettiği tarihte parayı vermedi.

Vadeyi mart sonuna kadar uzattıkları takdirde 3 Nisan 2023'te 3.000.000 dolar olarak ödeyeceğini belirtti.

B.Ç. cazip teklifi kabul etti.

Erzan bir kez daha sahte evrakı eline tutuşturdu.

Vade tarihi geldiğinde yine ödeme yapamadı.

7 Nisan'a kadar süre istedi.

O gün telefonlar açılmaz oldu.

B.Ç., Denizbank'a başvurarak, şikayetçi oldu. Şikayeti üzerine Erzan'ın tezgahı ortaya çıktı.

GS'LI YÖNETİCİYİ ÇARPTI

Erzan'ın ‘Fatih Terim Fonu' ile çarptığı diğer isim Galatasaray'ın eski yöneticilerinden İsmail İbrahim Çağlar.

Erzan, “Paranızı nasıl değerlendireceksiniz?” diye sordu.

“Bankanın yüksek kazançlı gizli bir fonunun olduğunu, çok yüksek bir getiri elde edebileceğini” söyledi.

Fatih Terim'in 20.000.000 dolar kar ettiğini anlattı. Bu fonu ‘Fatih Terim Fonu' olarak andığını ve pek çok Galatasaraylı futbolcunun yararlandığını vurguladı.

Çağlar, ilk başta şüphelendi.

Terim'i aramak istedi.

Ancak Erzan, “Fatih Hoca gizli/kapalı bir hesapla ilgili olarak aranmaktan rahatsız olur” dedi.

Çağlar inandı.

Ve 2.910.000 doları Erzan'a elden verdi.

Bir ay sonra 500.000 dolar kar edeceğini varsayarak…

Tabi alamadı!

Erzan, bataktan çıkmak için yüksek faizle para topladı.

Başlarda faizleri ödedi fakat sonra yanlızca ana paraları karşılayabildi.

3 ayın sonunda sistem çöktü.

‘Fatih Terim Fonu' patladı.

Fatih Terim'in kızı Buse'yi de dolandırdı

Erzan, Fatih Terim'le yakınlığını kullanarak, ağına düşürdüğü milli teknik direktörün kızı Buse Terim Bahçekapılı'yı da ağına düşrdü.

Erzan, Buse'nin paralarını almak için halasının oğlu ve çalışma arkadaşı Terim Arıcan'ı aradı.

Arıcan'a “Bu fona çok özel isimler dahil oluyor. Buse parasını değerlendirebilir ve yüksek gelir elde edebilir” dedi.

Bahçekapılı, iyi bir yatırım diye düşündü.

Erzan, “Elden teslim edin” dedi.

Arıcan, nedenini sordu.

Erzan, “Denizbank'ta bu kadar dolar yok. İşlemler uzun sürer” diye yanıt verdi.

Bahçekapılı, 190.000 dolarını Arıcan aracılığıyla Erzan'a banka odasında teslim etti. Erzan, 40 gün sonra paranın 250.000 dolara çıkacağını söyledi.

Arıcan, dekont istedi.

Erzan, “Annem hasta, şubeye gidemedim” dedi.

Arıcan, dekont alamadığı gibi…

Sonradan Erzan'ın “Senin Denizbank'ta hesabın var. Buse'nin parası 250.000 dolar oldu. 300.000 dolara tamamlayalım. Fazla getirisi olur” şeklindeki yalanına inandı. 50.000 doları Erzan'a verdi.

Erzan, paranın 700.000 dolara tamamlanmasını istedi.

Ancak Bahçekapılı'da para kalmamıştı.

Olsa belki yatırabilirdi!

Belözoğlu, 4.293.000 dolar kaptırdı

Erzan'ın sonraki avı Terim'in damadı ve Emre Belözoğlu'nun dayısının oğlu Volkan Bahçekapılı.

Erzan, Bahçekapılı'ya “22 kişilik özel fon var” dedi.

Fonun Hakan Ateş tarafından oluşturulduğunu, Fatih ve Buse Terim'in para yatırdığını söyledi.

Bahçekapılı, eşi Buse'ye sordu.

O da “Evet” dedi.

Bahçekapılı, kuzeni Belözoğlu'na haber verdi.

Belözoğlu, ilk etapta 1.492.000 doları, Bahçekapılı aracılığıyla Erzan'a teslim etti.

Aynı gün 1.400.000 dolar daha yolladı.

18 Mart'ta da şöförü aracılığıyla 400.000 dolar yolladı.

Para banka kapısında el değiştirdi.

Erzan, 19 Mart'ta A.Ö.'nün imzası bulunan kaşeli sahte dekont verdi.

Sahte dekonta 5 Mayıs'ta 3.802.980 dolar ödeme yapılacağı yazıyor.

Erzan, 10 gün sonra Belözoğlu'na telefon açtı.

Fonu 5.000.000 dolara tamamlamak istediğini söyledi.

Belözoğlu, 1.000.000 dolar daha verdi. Bu para Terimlerin aile dostu Nur Erkasap tarafından teslim edildi.

Belözoğlu:

“Erzan değerli müşterilerini fona dahil ettiğini dile getirdi. Ben de yatırım amacıyla fona dahil oldum.”

ATEŞ'E SORAN OLMADI

Erzan'ın Terim'den referanslı olması öyle bir güven yaratmış ki Belözoğlu, Ateş'i arayarak, “Böyle bir fon var mı?” diye sorma gereği hissetmedi.

Dahası 4.292.000 doları elden teslim edip dekont bile almadı

Bu vaziyete Denizbank da şaştı!

Denizbank'ın inceleme raporunda şöyle deniyor:

“Bahçekapılı Erzan'ın 46 gün vadede dolar bazında yüzde 253 getiri vaadine inanmış olsa bile dokümanlardan şüphelenmemesi, elden ve üçüncü kişi hesabı üzerinden para vermesi ortalama zekaya sahip herhangi bir kişiden beklenmeyecek bir davranıştır.”

Banka haksız değil.

BANKA HABERDAR MIYDI?

Ancak Erzan bankayı suçluyor.

Denizbank'ın başından itibaren haberdar olduğunu iddia ederek, şunları söylüyor:

“Her şeyi ortada yaptım, hiçbir şeyi gizlemedim. 50.000 dolar üstü döviz işlemleri bankadan çekildiğinde teftişe tabidir. Bankanın bu durumu atlaması mümkün değildir. Aksi halde kara para gündeme gelmektedir. Banka biliyordu. Bu kadar yüksek meblağ çekilmesine rağmen sorgulamadı.”

Erzan, çoğu insana ana parayı ödediğini ileri sürüyor.

Erzan:

“Bir hisse senedi sebebiyle düştüğüm borç batağından kurtulmak için hatalar ettim. Çoğu insan ana parayı ödememe rağmen fazladan vaat ettiğim parayı alamadıklarından beni sıkıştırdı. Benden zorla senet alanlar var. Zengin ettiğim insanlar da olmuştur. Bu aşamada kendime çok zarar verdim.”

Erzan, en az 18 kişiyi dolandırmakla ve sahtecilikle suçlanıyor.

Fatih hoca kardaymış!

Arda Turan, bankacı Seçil Erzan'la Whatsapp yazışmalarını ve yaptığı telefon görüşmesinin video kaydını savcılığa sundu.

Görüşme kaydı şöyle:

Turan: Sana dünya para getirdim Seçil, servetim sendeydi. Bu parayı birine aldıysan, onu söyle. Faize mi gitti?

Erzan: Yok, faize gitmedi.

Turan: İnsanlar beni arıyor. Zor durumdayım. Toplam kaç kişi var Seçil? 100 kişi mi? Var mı kayıtları?

Erzan: Hepsi… 21-22

Turan: Bak, söyleyeceklerimi iyi dinle. Savcılık işini de polisi de tutuyoruz. Kimseyi bir yere göndermiyoruz. Doğruyu söyleyeceksin ki bankayla çözmeye çalışalım.

Erzan: Maksimum 25 kişi olsun. O kadar bile yok.

Turan: 25 kişiyse oturulur konuşulur. Zararımızı biliyor musun?

Erzan: Zararda olanları biliyorum.

Turan: Fatih hoca karda mı?

Erzan: Normal şartlarda kardaydı.

Turan: Bu işe niye girdin? Bizi niye çektin buraya? Fon yalan mıydı?

Erzan: Başta kendi kendime birşeyler kurmaya çalıştım, ilerlemedi.

Turan: Bir yerde bu paranın bir kısmı battı mı?

Erzan: Sekiz buçukta Hakan Ateş'le (Denizbank Genel Müdürü) mi buluşacaksınız?

Turan: Ben, Emre Belözoğlu, Fatih hoca. Sen listeyi vermezsen, adamlar mağduriyeti kabul etmezse herkes savcılığa gidecek. Bir saat sonra tutuklanırsın.

…Turan: En çok mağdur benim.

Erzan: Tabi, en çok sen girdin çıktın.

Turan: Ya Seçilcim, arsamı sattırdın sen bana. Seçil ben ne yapacağım? Karıma şimdi ne dicem Seçil?

Arda Turan'dan 13.900.000 dolar aldı

Erzan, “Arda Turan, bana en insanca davranan kişidir” diyor.

Buna rağmen en çok Arda Turan'ı dolandırdı.

13.900.000 dolarını aldı.

Yalnızca 6.400.000 dolar geri ödedi.

Nasıl mı ikna etti?

Turan, Galatasaray'daki futbolcuların bankacılık işlemlerinden tanıdığı Erzan'ın sık sık arayıp “Bana mevduat getir” demesinden ‘bunalarak' ilk etapta 3.000.000 dolar verdiğini iddia ediyor.

Turan:

“Parayı fona yatıracağını, çok insanın kazanç sağladığını dile getirdi. Banka parayı aylık çalıştırıyor. Bu bir faiz değil' diyerek beni kandırdı.”

Erzan ise Turan'a “Beş koyup 10 alıyorsun ancak acil para gerekli” dediğini kaydediyor.

Turan, 3.000.000 doları pastanede teslim etti.

Bir ay sonra Erzan, Turan'a “Kar payı” diyerek, 1.000.000 dolar verdi.

Bu bal tuzağıydı.

Turan, arkadaşından borç alıp 4.000.000 dolar…

Eyüp'teki arazini satarak, 4.000.000 dolar daha verdi.

Erzan, “Fonda sıkışma var” diye yalvarınca Denizbank'tan 33.000.000 TL çekip teslim etti.

Toplam 13.900.000 dolar…

Erzan, yedi ayda 6.400.000 doları geri ödedi.

Karşılığında sahte dekont verdi.

Turan'ın ifadesinden:

“Çalışıp kazandığım paramı ve emeğini beni kandırıp yok etti. Çok üzgünüm, olay beni yıprattı. Bütün birikimim gitti.”

Erzan ise Turan'a ana parayı ödediğini savunuyor.

Ancak Denizbank'a göre Turan, bankaya asla bilgilendirmedi.

ÇOLAK, İNAN, MUSLERA…

Yakın zamana kadar İspanya'da oynayan Emre Çolak, kardeşi aracılığıyla 3.212.000 dolar kaptırdı. Teslimat tek seferde banka şubesinde gerçekleşti.

Selçuk İnan, üç seferde 3.685.000 dolar yatırdı.

Kar payı diye 2.150.000 doları geri aldı.

Ancak 1.535.00 dolar buhar oldu.

Nestor Fernando Muslera, Erzan'ın “Yüksek getirili bir fonum var” demesiyle ikna oldu.

Üç seferde 1.700.000 dolar teslim etti.

Muslera, 700.000 dolar alabildiğini, geri kalanı kurtarmadığını belirtiyor.

ARDA VE EMRE'DEN ALIP SEMİH'E…

Erzan, futbolcu Semih Kaya'dan 3.500.000 dolar aldığını ama 5.700.000 dolar geri ödediğini iddia ediyor.

Kaya ve menajeri Fırat Özdemir'in tehdit ederek, kendisinden para almaya devam ettiğini söylüyor.

Erzan:

“Yakamı kurtaramadım. Semih, ‘Bu parayı vermek zorundasın' dedi. Kaya'ya fazladan ödediğim bu parayı Belözoğlu ve Turan'dan aldım. Kurtulmak için ikisine ödeme yaptım.”

Kaya'nın zorla aldığı parayla Bodrum'da villa sahibi olduğunu iddia ediyor.