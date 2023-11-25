İsmail SAYMAZ İletişim Bilgileri

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Fatih Terim’in 3 milyon doları nerede?

‘Fatih Terim Fonu Davası'nda adı ilk sırada yer alması gereken Fatih Terim, koca dosyada buhar edildi.

Dün yazmıştım.

Terim, bankacı Seçil Erzan'a para verdiği için bir…

Erzan tarafından adı kullanılarak, dolandırıcılık yapıldığı için iki kez mağdur edildi. Buna rağmen Terim, iddianamede ne mağdur ne de müşteki (şikayetçi) olarak geçiyor. Öyle bir sis çökmüş ki iddianamede, Terim'in ifadesine yer verilmedi.

Biz “Fatih Terim nerede?” diye sorunca Terim'in 2 Haziran'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda şikayetçi sıfatıyla ifadesinin alındığı ortaya çıktı.

TERİM: FONA PARA YATIRMADIM

Terim, ifadesinde, Erzan'la beş-altı yıldır tanıştığını söylüyor.

Yoğunluğundan ötürü finansal işlerini banka çalışanlarının hallettiğini anlatıyor.

Terim:

“Paraya ihtiyacım olduğu zaman yakınlarım, aile dostlarımdan isterim. Gerektiğinde bankadan çekip bana getirirler. Bazen çalışanlarım ihtiyacım olan parayı bankadan alıp bana verirler.”

Erzan'ın kimi belgelere imza attırmak için kulübün Florya'daki tesislerine ve evine geldiğini vurguluyor.

‘Fatih Terim Fonu'ndan haberdar olmadığını ve fona para vermediğini söylüyor.

Terim:

“Fonla uzaktan yakından ilgim yoktur. Fon için kimse benden para istemedi. Erzan'a para vermedim.

ERZAN: ELDEN PARA ALDIM

Ne var ki Erzan, mahkemede Terim'den 300.000 dolar aldığını öne sürüyor.

Denizbank Teftiş Kurulu'na verdiği ifadesinde de bu iddiasını yineliyor.

Tutanaktan:

“Banka dışında kurduğu sistemde değerlendirilmek üzere Fatih Terim'den bir miktar parayı elden aldığını iddia etmiştir.”

Erzan'ın ifadeleri Terim'i yalanlıyor.

Devam edelim.

R.'NİN EXCEL TABLOSU

Terim, ifadesinde, bu skandalın patlamasından bir gün önce, 6 Nisan 2023'te ‘hesabında ne olup bittiğini öğrenmek' için bankada görevli R. adlı kadın çalışanla mesajlaştığını savunuyor. R.'nin bir excel tablosu gönderdiği kaydediyor.

Terim:

“Tabloda üç kalem gözükmekteydi. Birincisinde 219.300 dolar, 47.400 TL ve saklama o/n 3.000.000 dolar şeklinde bilgiler vardı. Seçil Erzan olayını duyunca bankaya sinirlendim ve tüm paramın eşim Fulya Terim'in hesabına aktarılmasını istedim. Gönderilen kalemlerden 219.300 dolar ve 47.400 TL'nin geldiğini tespit ettim fakat 3.000.000 dolar halen gönderilmedi. 3.000.000 dolar paramı vermedikleri için R. hanımdan şikayetçiyim. Bunun gibi, çok fazla aleyhime bankacılık işlemi yapıldığını fakat iyi niyetimin suistimal edildiğini düşünüyorum.”

Terim, R.'den gelen excel tablosunu savcılığa sundu. Ancak 2 Haziran'dan sonra 3.000.000 dolar için başka bir adım atmadı.

Denizbank, beş ay geçtiği halde ödeme yapmadı.

DENİZBANK: 3.000.000 DOLAR YOK

Denizbank yetkililerini arayarak, Terim'in 3.000.000 dolarının akıbetini sordum.

Denizbank Teftiş Kurulu'nun Terim çiftinin bankacılık işlemlerine dair 18 Nisan 2023 tarihli inceleme raporu elime ulaştı. Bu rapora göre Terimler 2014'ten beri 10 kredi kullandı ve bunlar kapandı. Şu an borcu süren dört kredileri var.

Terim'in 2021 yılına kadar nakit yatan işlemi olmadı.

28 işlemden üçü 2021'de, 25'i ise 2022 yılı ve sonrasında gerçekleşti.

Hesabına toplam 1.481.800 dolar, 5.915.000 TL ve 47.000 Euro yatırıldı.

Bu paraları Erzan'ın verdiğine ya da Terim'den aldığına ilişkin kanıta ulaşılamadı.

Denizbank'a göre Terim'in hesabında 3.000.000 dolar yok ve hiç olmadı.

KARDAN ZARAR MI?

Terim, neye dayanarak, R.'nin excel tablosundaki 3.000.000 dolardan söz ediyor?

Denizbank'a göre Terim'in bankadan hesap dökümü istediği gün Seçil Erzan, R.'yi arıyor. “Saklamada 3.000.000 dolar diye ekle” diyor. Bu ifadeyle bankanın müşterilerine özel saklama hesabını kastediyor.

talimat üzerine excel tablosuna 3.000.000 doları ekliyor.

Terim'in banka hesaplarında görülmeyen 3.000.000 dolar Fatih Terim Fonu'na gitmiş olabilir.

Aklıma Arda Turan ile Erzan'ın görüşmesi geliyor.

Turan, “Fatih hoca kârda mı bu işten?” diye sorduğunda Erzan: “Normal şartlarda kârdaydı” diyor.

Yoksa Fatih Terim, kârdan mı zarar etti?

Semih Kaya ve 10 kişiye tefecilik soruşturması

‘Fatih Terim Fonu' iddianamesinin son sayfasında, “Bir kısım müşteki ve müşteki şüpheliler hakkında ayrıca yürütülen soruşturma dosyaları”ndan söz ediliyor.

İddia o ki…

Aralarında eski futbolcu Semih Kaya ve menajeri Fırat Özdemir'in de olduğu 11 kişi hakkında tefecilikten soruşturma yürütülüyor.

Erzan, ifadesinde 3.200.000 dolar aldığı Semih Kaya'ya 5.700.000 dolar ödediğini anlatarak, “Buna rağmen yakamı kurtaramadım” diyor.

Erzan:

“Kaya, ‘Bu parayı vermek zorundasın. Senden ne olursa olsun alacağım' dedi. Kaya'ya fazladan ödediğim parayı Emre Belözoğlu ve Arda Turan'dan aldım. Onlardan fon vaadiyle para alıp Kaya ve Özdemir'den kurtulmak için ikisine ödeme yaptım.”

Kaya'nın kendisine zorla para sattığını iddia eden Erzan, şöyle devam ediyor:

“Fon vaadiyle Kaya'dan 300.000 dolar aldım. Sonradan aldığım 2.900.000 dolar faize ilişkindir. Kaya, bana zorla para satmıştır. Özdemir faiz parası olduğunu bilerek, işe girmiştir. Özdemir'e defalarca böyle bir fon olmadığını söylememe rağmen ‘Ne yaparsan yap, parayı bana öde. Gelecek planlarımı yaptım. Semih futbolu bıraktı. Bu parayı sende bırakmayız' dedi.”

Kaya'nın zorla aldığı faizle Bodrum'da villa satın aldığını ileri sürüyor. Villa için tehditle 3.150.000 dolar verdiğini savunuyor.

Erzan:

“Semih'ten aldığım 300.000 doları ödedim. Sonraki 3.200.000 doları da ödedim. Ana paraya ilişkin alacağı kalmamış olmasına rağmen defalarca kez evime gelerek, tehdit ederek zorla para aldı. Bodrum'daki villayı bu parayla aldı. Özdemir, benden elde ettiği paralarla villaya 500.000 dolar ödedi. Abisi Fazıl lüks araba aldı. Semih benden aldığı paralarla araç aldı. Özdemir'in ofisine 2-3 günde bir gidip saatlerce yalvarıyordum. Yakamı kurtarmak istiyordum ancak beni dinlemediler.”