İsmail SAYMAZ İletişim Bilgileri

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Oğan, cehennemin kapılarını açar mı?

Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adaylığını açıklarken, “İkinci tura kalamadığımız takdirde cenneti vaat edemesek de cehennemin kapıları kapatacağız” demişti.

Söz ettiği cehennem, Erdoğan iktidarından başkası değildi.

Bu yüzden…

Oğan, aday olmak için 100 bin imzayı toplarken binlerce CHP'li ve İyi Partili harekete geçti.

Nihayet, o gün gelip çattı.

28 Mayıs'a yalnızca altı gün kaldı.

Oğan, cehennemin kapılarını kapatacak mı?

Yoksa ardına kadar açacak mı?

KILIÇDAROĞLU İLE SIR TOPLANTI

Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın hedefinde Oğan ve Ata İttifakı'nın milliyetçi oylarını almak var.

İkinci tur için milliyetçilik ‘okunu' çeken Kılıçdaroğlu, strateji değişikliğine bağlı olarak söylemini radikal bir şekilde değiştirdi. “Bütün Suriyelileri göndereceğim” diyerek, AK Parti iktidarını PKK ve FETÖ ile işbirliği yapmakla suçlayarak, dilini sertleştirdi.

Kılıçdaroğlu, hafta başında Oğan'la gizli bir toplantı yaptı. Bu görüşme gizli tutuldu. Kılıçdaroğlu, önceki gün Özdağ'ı Zafer Partisi'nde ziyaret etti. Ziyarette herhangi bir teklifte bulunmadı. Dolayısıyla Özdağ memnun kalmadı.

BEŞTEPE UMUTLU

Bahçeli'nin olumsuz tavrıdan ötürü Oğan'la temas kurmaya soğuk bakan Erdoğan, sahayı Kılıçdaroğlu'na bıraktığını düşünerek, harekete geçti.

Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi'ni ziyaret ettiği gün Erdoğan da Oğan'ı İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne davet etti.

Beştepe'ye yakın çevreler, Erdoğan'ın Oğan'a şunları dediğini aktarıyor:

“Anayasa'nın ilk dört maddesi asla değişmeyecek. Vatandaşlığı tanımlayan Anayasa'nın 66. maddesi kalacak. Suriyeliler aşamalı şekilde gönderilecek.”

Erdoğan, görüşmeden sonra Suriyelilerin gönderileceğine dair bir tweet paylaştı.

Beştepe'ye yakın çevreler Erdoğan'ın Bahçeli, hatta Akşener'i gözeterek Oğan'la görüştüğünü ve görüşmenin olumlu geçtiğini söylüyor. Ancak Özdağ'la temas kurulmayacağını vurguluyor.

OĞAN: KARARIMIZ FARKLI OLABİLİR

Bu arada, Oğan ile Özdağ'ın hangi ittifaka destek vermek veya bir ittifaka destek verip vermemek noktasında görüşlerinin ayrıştığı belirtiliyor. Oğan'ın Erdoğan'ı desteklemeyi savunduğu, Özdağ'ın tarafsız kalmayı önerdiği kaydediliyor.

Bu iddiayı Oğan'a sordum.

Özdağ'la farklı düşündüklerini reddetmeyerek, şunları söyledi:

“Ümit beyle tüm süreci istişareyle götürüyoruz. Hatta farklı şeyler düşünsek de istişare ediyoruz. Aramızda sıkıntı yok. Her şeyi konuşuyoruz. Sadece Ümit beyle değil, diğer arkadaşlarla da…… Ümit beyle dostluğumuz ve hukukumuz var. Ancak kararımız aynı olmak zorunda değil.”

Sordum:

“Bugün açıklayacağınız karar aynı olmayabilir mi?”

Oğan, şöyle devam etti:

“Farklı düşünebiliriz. Aynı düşünmek zorunda değiliz. Tamamı aynı tavrı destekleyecek diye bir şey yok.”

“Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ile yaptığınız görüşmelerde size bir teklifte bulunuldu mu?” diye sordum.

Oğan:

“İkisine de ‘Sizden şunu istiyorum' diye bir teklifle gitmedim. İlkeler bazında konuştum. Dolayısıyla, anlaşacağım ve destekleyeceğim tarafla ilgili ilkeler bazında karar vereceğim. Asla ‘Şunu aldık, şunu verin' olmayacak. Beni birçok şeyle suçluyorlar. Benim öyle bir talebim ve niyetim yok.”

Karar verirken hangi ölçüye göre hareket edeceği sorusunu yönelttim.

Dedi ki:

“Gelecekte Türkiye'yi yönetme ve bir krize sokup sokmama, ülkenin bu seçimi kazasız belasız atlatıp atlatamaması, sonrasında yönetim krizinin oluşup oluşmaması.”

Bu ifadeler Oğan'ın, mecliste çoğunluğu Cumhur İttifakı aldığı için Erdoğan'a destekleyeceği kanaatini pekiştiriyor.

En kritik soruyu sona bıraktım.

Doğrudan sordum.

“Özdağ'ın tarafsız kalacağı, sizin Erdoğan'ı destekleyeceğiniz doğru mu?”

Şu yanıtı verdi:

“Ne benim ne Ümit beyin kesinleşmiş bir kararı yok. Olsaydı birbirimizle paylaşırdık. Bu tür söylentilerin gerçekliği yok.”

ATA İTTİFAKI DAĞILDI

Öte yandan Ata İttifak'ı 28 Mayıs'ı görmeden dağıldı. İttifakın büyük ortağı Zafer Partisi lideri Özdağ'ın tarafsız kalma çağrısı yapması bekleniyor.

Adalet Partisi lideri Vecdet Öz ise Kılıçdaroğlu ile önceki gün yaptığı görüşmeden sonra CHP liderine destek vereceğini açıkladı.

Dün Öz'ü aradım.

Oğan'ın kendilerine haber vermeden Erdoğan'la görüştüğünü savunan Öz, “Doğrusu üzüldüm. Biz ittifakı iktidarla görüşmek üzere kurmadık. İnsanlar iktidarla birlikte olalım diye oy vermedi.”

Ülkem Partisi lideri Neşet Doğan da Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Kılıçdaroğlu'na sıcak baktığını saklamayan Doğan, Oğan'ı eleştiriyor:

Doğan:

“Oğan, Erdoğan'la görüştükten sonra değişime uğradı. Millet İttifakı mecliste zayıf olduğu için Cumhur'a meyli var. Biz bugüne kadar Cumhur İttifakını eleştirdik. Cumhur'u destekleyeceksek partiyi niye kurduk?”

KARARINI BUGÜN AÇIKLIYOR

Oğan ve Özdağ, kararlarını bugün kamuoyuna ilan edecek. İki liderin farklı karar vermesi şaşırtıcı olmaz.

Oğan, cehennemin kapılarını açtığı takdirde belki adaylık süresince çıkarılmadığı TV kanallarında övülecek, önünden geçirilmediği makamlarca ödüllendirilecekdir.

Ancak Oğan, böyle bir kararı kendisine imza veren 114 bin ve oy veren 2.8 milyon vatandaşa anlatamaz. Eğer Oğan, Erdoğan'a da destek verebileceğini baştan açıklasaydı, gerekli imzayı toplayamazdı.

O TAKDİRDE…

“Hayır” dediği, partisinden kovulma pahasına mücadele ettiği tek adam yönetiminin ömrünü uzatır mı, göreceğiz.

Oğan, bugüne kadar özenle inşa ettiği muhalif siyasetçi özgeçmişini, cehennemin kapısından sıçrayan alevlerle küle çevirebilir.