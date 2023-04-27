İsmail SAYMAZ İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık Bakanlığı biliyordu ve güçlendirmedi

Günlerdir yazıyorum.

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek binası için 2012'de depreme karşı güçlendirme kararı verildi. Bina güçlendirilmediği gibi, karşısındaki eczaneler zarara uğramasın diye yeri değiştirilmedi.

Hastane 6 Şubat'ta yerle bir oldu.

Sekizi hemşire olmak üzere 72 kişi hayatını kaybetti.

İskenderun Devlet Hastanesi hakkında 2012'de yazılan teknik raporda göçme riskinden söz edildi. Binanın yüzde 70-90 güçlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Sonuç?

Güçlendirilmedi!

6 Şubat'ta ‘A' blok çöktü.

En az 76 kişi hayatını kaybetti.

İskenderun Devlet Hastanesi'nin ayakta kalan ‘B' bloğunda zemin kayması ve kolonda çatlaklar vardı. Çalışanlar depremden sonra bu binada çalışmaya zorlanıyor.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Deprem Suçları Bürosu iki hastanedeki yıkımdan ötürü birkaç müteahhite soruşturma açtı.

Fakat bu soruşturma Sağlık Bakanlığı yetkililerini içine alacak şekilde genişletilmiyor.

Acaba hastanelerin yıkılacak halde olduğundan ve güçlendirilmesi gerektiğinden Sağlık Bakanlığı'nın haberi var mıydı?

Yanıt veriyorum.

Evet, vardı.

BAKAN AKDAĞ'A BRİFİNG

Elime ulaşan belgeye göre Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün, 8 Kasım 2017'de il sağlık müdürlüklerine yazdığı yazıda, “Hastanelerimize ait deprem tahkik ve güçlendirme çalışmalarına ilişkin hazırlanan raporlarımızın güncellenmesi altı aylık zaman dilimlerinde periyodik olarak devam etmektedir” denildi.

Bu konuda dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a brifing sunulacağı vurgulanarak, şöyle devam edildi:

“Sayın bakanımıza sunulacak brifinge esas ‘İliniz bünyesindeki mevcut tüm hastanelerimiz, ağız diş sağlığı merkezlerimiz, il sağlık müdürlüğü, halk sağlığı müdürlüğü, genel sekreterlik hizmet binalarımızdaki her blok için ayrı ayrı Deprem Tahkik ve Güçlendirme çalışmalarının güncellenmiş son durumlarının ve yeni binası tamamlanan ve taşınan sağlık tesislerimizin akabinde boşaltılan binalarımızın son durumlarının (kullanılan ve kullanılmayan tüm bloklar için) ayrıca askeri hastanelerimizin de bu kapsamda değerlendirilerek, gönderilmesi…”

Yazıya tablo eklenerek bilgilerin doldurulması ve 15 Aralık 2017'ye kadar gönderilmesi istendi.

GÜÇLENDİRİLDİ Mİ? HAYIR!

Hatay İl Sağlık Müdürlüğünün yanıtlarını içeren tabloda dokuz hastane hakkında güncel bilgiler sıralandı. Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binası için şu bilgiler verildi:

Deprem tahkik yapılma tarihi: 2012

Deprem tahkik yapıldı ise güçlendirme gerekli mi: Evet

Güçlendirme gerekli ise proje yapıldı mı: Hayır

Boş/atıl durumda mı: Hayır

Tabloda “Deprem tahkikleri bakanlığımız tarafından kabul edilmediğinden yeniden yapılacaktır” deniyor.

Gel gör ki yeniden yapılmadı.

İskenderun Devlet Hastanesi'nin de 2012'de deprem tahkikinin yapıldığı, güçlendirilmesinin gerektiği, ancak güçlendirilmediği kaydediliyor. Binanın atıl halde olmadığı, yani kullanıldığı belirtiliyor.

DEPREMDEN SONRA ÇATLAKLAR BOYANMIŞ

Tabloda Hatay'daki diğer hastanelere de değiniliyor.

Bu binalardan Kırıkhan Devlet Hastanesi, deprem öncesi yeni binasına taşındı. Ancak yeni binada hasar olduğu, kolonlarındaki çatlakların boyanarak kapatıldığı ifade ediliyor. Yağmur yağınca çatlaklardan su girdiği ve çalışanların zorlandığı ifade ediliyor.

Hassa Devlet Hastanesi, rapora rağmen güçlendirilmedi. Bina ağır hasar aldı.

Erzin Devlet Hastanesi'nin avlusunda sahra hastanesi kuruldu.

Altınözü, Dörtyol, Reyhanlı ve Samandağ'daki devlet hastaneleri ise depremden önce taşındı.

Tabloda olmayan Arsuz Devlet Hastanesi'nin 15 Şubat 2023'te açılacağı ilan edilmişti. Depremde çatlaklar meydana geldiğinden atar topar boyandı. Çalışanların canı hiçe sayılıyor.

Yapımı bitmeyen Hatay Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin perde duvarlarında çatlaklar var.

ALTI YILDIR BİLİNİYORDU

Eldeki tablo, iki hastanenin güçlendirilmesi gerektiği bilgisinin 15 Aralık 2017'den bu yana Sağlık Bakanlığı tarafından bilindiğini, buna rağmen müdahale edilmediğini adeta depremin beklendiğini, gösteriyor. Bu hususta kendisine brifing verilen o dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın ifadesine başvurulması gerekiyor.

Ayrıca…

Akdağ'dan sonra bu koltukta oturan Ahmet Demircan ve Fahrettin Koca ile yukarıdan aşağıya bütün yetkililer soruşturulmalı.

Hayattan ayrılmış birkaç müteahhit ve mimara fatura kesilerek, adalet sağlanmaz.

Hastane kullanılamayacak, tıbbi cihazlar çadıra taşınıyor

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi şehrin en yeni ve modern sağlık kuruluşuydu.

İddiaya göre eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in yönlendirmesiyle sulak arazide inşa edildi.

Hastane 2016'da hizmete açılırken, elektrik hattı yer altında unutulduğu için su baskınlarında elektrik arızaları meydana geliyordu.

Hastane 6 Şubat'ta ağır hasar aldı. Elektrik kesildiği, jeneratör devreye girmediği ve oksijen sistemi durduğu için yoğun bakımda tedavi gören 80 hasta can verdi.

Hastane depremden bu yana kullanılamadığı gibi, içerisindeki milyonlarca dolarlık tıbbi cihaz ve demirbaşlar bugüne kadar çıkarılamadı.

İl Sağlık Müdürü Tunca Barçın, fizik tedavi ek binası da dahil olmak üzere 6230 demirbaşın çıkarılması için EYM Grup Limited Şirketi ile sözleşme imzaladı.

Bana ulaşan Hatay'daki kamu görevlileri, taşıma için ihaleye çıkılmadığını ve yangından mal kaçırırcasına on milyarca liralık bedelle anlaşma yapıldığını savunuyor.

Dün tıbbi cihazların sökümüne başlandı.

Hastaneden çıkarılacak tıbbi cihazların yerleştirilmesi için avluda iki büyük çadır kuruldu.