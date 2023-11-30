İsmail SAYMAZ İletişim Bilgileri

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Seçil Erzan, fondaki AK Partili’nin yasak aşkıymış

Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan, cezaevinden suç ortağı Nazlı Can'a gönderdiği el yazması notta “Nuri ev ve Bozcaada, Göktürk'ü çözsün. Nuri bana en iyi avukatı bulsun” diyor.

Erzan'ın talimat verecek kadar güvendiği kişi, Nuri Köşkdere.

Çorlulu bir işadamı.

AK Parti Çorlu Belediye Meclis üyesi.

Köşkdere Erzan'ı Denizbank'ın Çorlu Şube Müdürlüğü yaptığı günlerden tanıyor.

Ortak bir tanıdıkları var:

Ali Yörük.

ÇANTACI ALİ İFŞA ETTİ

Erzan'ın para teslimatında çantacı olarak kullandığı, dört yıl içinde 86 kez Bulgaristan'a giriş çıkış yapan ve tutuklu yargılanan Ali Yörük, ifadesinde bir sırrı ifşa ediyor.

Yörük, Erzan ile 17 yıl önce kredi kullanmak için gittiği banka şubesinde tanıştıklarını kaydediyor.

Erzan, gişe memuruymuş.

Yanlarında Nuri Köşkdere de varmış.

Hatta Köşkdere ile Yörük'ü Erzan tanıştırmış.

Yörük, bu vesileyle Köşkdere'nin otomobil bayisinde satış danışmanı olarak işe girmiş. Satış şefliğine yükselmiş.

Yörük, ifadesinde, evli ve yaşça büyük olan Köşkdere ile Erzan'ın yasak aşk yaşadıklarını belirtiyor.

Yörük:

“Köşkdere ile tanıştığımda Erzan'ın sevgilisi olduğunu öğrendim. Erzan, gizli de olsa ara sıra bizim şirkete Köşkdere ile görüşmek için gelip giderdi. Nuri bey tuşlu telefon kullanırdı. Seçil'le görüşmek için benim telefonumu kullandığı olur. Seçil de ara sıra Nuri beye göstermem için telefonuma fotoğraf atardı. Bu fotoğrafları Köşkdere'ye atardım.”

1.000.000 TL KÂR ETTİ

Erzan ile Köşkdere'nin gönül ilişkisi zamanla çıkar ortaklığına dönmüş.

Alacak-verecek tablosuna göre Erzan, yasak aşkından 500.000 dolar aldı. Bu parayı 1.500.000 dolar olarak geri ödedi. Tabloda, Erzan'ın ağzından “1.000.000 dolar kar ödedim” diye yazıyor.

Erzan, ifadesinde, gönül ilişkisinden söz etmediği Köşkdere'yi yatırımcı diye tanıtırken, fazla ödeme yaptığını saklıyor.

“Köşkdere, yatırım yapma amacıyla para aldığım kişilerden. Ne aldıysam onu ödedim. Fazla ödeme yapmadım” diye konuşuyor.

Köşkdere, davada şikayetçi ya da şüpheli olarak yer almıyor.

TERİM'İN AVUKATI

Erzan'ın fondaki tek sevgilisi, Köşkdere değil.

Terim'in avukatı Candaş Gürol da Erzan'ın erkek arkadaşıydı. Bu yüzden Erzan, cezaevinden ilk gün gönderdiği notta, “Candaş ne durumda?” diye soruyor.

Gürol, ifadesinde, Erzan ile Temmuz 2022'de tanıştıklarını ve Şubat 2023'e kadar birlikte olduklarını ifade ediyor.

Gürol, “Erzan'la Terim arasında baba-kız ilişkisi vardı. Terim, Erzan'a tam olarak güveniyordu” diyor.

Erzan'la aralarının Kasım 2022'de açıldığını belirtiyor.

Gürol:

“Seçil'e ulaşamaz oldum. Akşamları başka odaya geçerek gizli gizli konuşmalar yapmaya başladı. Gece ne zaman WhatsApp'a girsem çevrimiçiydi. Sürekli Nazlı (Can) ya da kız arkadaşlarıyla konuştuğunu söylüyordu. O sırada Nazlı'nın çevrimiçi olmadığını görüyordum. Sürekli bana yalan söylediğini anlamıştım. İşinden dolayı sıkıntı yaşadığını, ailevi problemleri olduğunu, tutması gereken hedefleri tutturamadığını, şubesinin değişebileceğini söylüyordu. İçime kurt düşmüştü. Hayatında başkası olduğunu düşünüyordum. Şubat 2023'te nişanlanmayı planlarken, ocakta nişanı iptal edip ilişkimi sonlandırdım.”

PARA TRAFİĞİNE GİRDİ

Gürol, Terim'in “Erzan'ın bahsettiği fona para yatırdım” dediğini söylüyor. Hatta kızı Buse Terim, damadı Volkan Bahçekapılı ve yeğeni Terim Arıcan'ın da para yatırdığından haberdar olduğunu belirtiyor.

Gürol, “Avukatı olmama rağmen bu durumdan bahsetmemişti. Fatih hocaya kırıldım” diyor.

Ancak Gürol da para trafiğine girmiş.

Avukatlığını yaptığı işadamı İsmail İbrahim Çağlar, Gürol'un hesabına 3.000.000 dolar yolladı. Gürol, parayı çantayla Çağlar'ın sekreterine, sekreter de Erzan'a verdi.

Erzan ile Gürol, en son 11 Nisan'da yazıştı:

Erzan: Seni seviyorum hoşça kal.

Gürol: İşin bozuldu. Bana yapacak birşey bırakmadın.

Erzan: Dayanamıyorum. Seni sevdim, beni rezil ettin.

Gürol: Tek kozun kaldı, intihar.

Erzan: Bu akşam ölürüm.

Gürol: Ne b.k yersen ye. Şimdi yalan dolan ama senin tercihin yapacak birşey yok.

Erzan: Seni seviyorum.

Gürol: Nerdesin? Gel konuşalım, açayım kapıyı.

Erzan, bir daha yanıt vermedi.

O gün gözaltına alındı.

Erdoğan, futbolcularla İstanbul Havalimanı'nda görüştü

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'i arayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın para kaptıran eski futbolcular için “Çocukların sorununu çözün” dediği iddia edilmişti. Soylu, iddiaları yalanlamamıştı.

Bu telefonun arka planını öğrendim.

İddiaya göre Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera, nisan ayında Erdoğan'dan randevu istedi. Erdoğan, İstanbul Havalimanı konuk evinde futbolcuları ağırladı. Yanında dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank vardı.

Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

Erdoğan, görüşmede, “Bu olay nedir? Paraları nerede ve kime verdiniz?” diye sordu.

Üç futbolcu yaşadıklarını anlattı.

Erdoğan, dinledikten sonra Soylu'ya dönerek “Olaya bir bakın. Hakan Ateş'e söyle, bu işi çözsün. Başka konular da oldu. Lafımızı dinlemediler. Gereken uyarıları yapın. İsterlerse bir gün içinde kapatırlar.”

Soylu, görüşme sonrası Ateş'i aradı.

Futbolcularla Beştepe arasındaki trafiğin halen sürdüğü ve Erdoğan'ın meseleyi takip ettiği ifade ediliyor.

Denizbank'ın danışmanı vurgunu sezmiş ve uyarmış

Erzan'ın 2.118.000 dolar çarptığı işadamı Bülent Çeviker, Kur Korumalı Mevduat hesabındaki parasını, vadenin bitimine bir gün kala çekti.

Çektiği için 45 bin dolarlık getiriden olduğu gibi, 25.290 dolar prim ödemek zorunda kaldı. Bir miktar Euro bozup dolar aldığı için ayrıca zarara uğradı.

Denizbank Yatırım Danışmanı Oğuz Atilla, Çeviker'i hem telefonda hem evine giderek uyardı.

Çeviker, Erzan'ın “Atilla'ya özel fondan bahsetmeyin. Sorarsa ‘Eve alacağım' diye yalan söyleyin” şeklindeki tembihini dinledi ve 2.118.000 doları kaptırdı.

Atilla, bankada alınan ifadesinde süreci şöyle anlatıyor:

“Müşterimizin 3-4 kur korumalı mevduat ve opsiyon işlemi vardı. Birinin vade sonu bir gün sonra olmasına, anapara ve faiz kaybı yaşayacağını ve zararını net olarak söylememe rağmen vadelerini bozup işlemleri kapattırdı.

Likit bakiyeleri ile piyasa üzerinde dolar satış kuru uygulamamıza rağmen dolar satın aldı. Mevcut Eurobondları bozdu, Euro bakiyelerini dolara çevirdi.

Oturduğu evi satın almak istediğini belirterek, bu yüzden nakit çekmek istedi.

Defalarca arayarak, hatta ‘Tehdit altında mısınız' diye sorarak, teyit aldım.

İçime sinmeyerek, evinde ziyaret ederek, talimatlarını aldım.

İlerleyen günlerde ‘Ev işi ne oldu?' diye aradığımda henüz almadığını, tekrar bakiye getireceğini, Florya'daki evini satışa çıkardığını, onun parasını da getireceğini söyledi. Gelen bir para olmadı.”

Atilla, Semih Kaya'nın hesabından yüklü para çıkışı olduğunu fark ederek, Erzan'ı aradı ve sebebini sordu. Erzan, “Galatasaraylı futbolcular ve yöneticilerin cazip bir arsa aldığını, onun için çektiğini, daha fazlasıyla geri getireceğini” söyledi.

AK Parti'nin temayülünde Kurum-Göksu kavgası

AK Parti geçen pazar günü tüm Türkiye'de temayül yoklaması yaptı.

İstanbul İl Başkanlığı'nda yapılan yoklamada ikisi de İBB aday adayı olan eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u destekleyenlerle Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu taraftarları kavga etti. Taraflar birbirlerini “Daha çok delege getirdiniz” diye suçladı. Parti yetkilileri araya girerek, gerilimi yatıştırdı.

İstanbul İl Başkanlığı'nın desteğini alan Göksu'nun temayülden küçük bir farkla önde çıktığı söyleniyor.

Gaziantep'te de AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkanı olmak isteyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'ndan kaynaklı bir gerilim olduğu ifade ediliyor.