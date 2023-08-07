İsmail SAYMAZ İletişim Bilgileri

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Ucuz adalet kuyruğu

AK Parti iktidarında her kuyruğu gördük; hiçbirinden mahrum kalmadık çok şükür!

Tanzim günlerinde patates – soğan, çarliston biber ve Çerkezköy hıyarı için kuyruğa girdik.

Biz birbirimizi ezerken…

Cumhurbaşkanı “Varlık kuyruğu” diye övündü.

Halk Ekmek kuyruklarında beklemek, günlük sporumuz haline geldi.

Kimi Et ve Süt Kurumu'nda et ve kıymayı gözlüyor.

Kimi zam gelir diye benzin sırasına girmiş.

Kimi ayçiçek yağını kolluyor.

Kimi zaten aylardır İş-Kur'un önünde…

ÖRTÜLÜ AF PAKETİ

Şu günlerde bir başka kuyruk da Denetimli Serbestlik Müdürlükleri önünde uzuyor.

Ucuz ekmek, et ve yağ kuyruğu değil ha!

Ucuz adalet kuyruğu bu.

Af kuyruğu.

Şöyle ki:

Cezaevindeki hükümlüler Covid salgınından ötürü üç yıl daha erken denetimli serbestlikten yararlandırılmıştı. İzin 31 Temmuz 2023 itibariyle doldu.

İktidar bu vesileyle 7556 sayılı kanun çerçevesinde 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun'a eklenen Geçici 10. Madde ile örtülü af çıkardı.

İki grup için düzenleme yapıldı.

Bir: Covid iznindekiler.

İzindekilerin yatacakları süre beş yıldan azsa koşullu salıverme tarihine kadar denetimli serbestlikten yararlanabilirler. Cezaevine bir daha dönmeyecekler.

İki: Cezaevindekiler.

Devlete karşı işlenmiş suçlar, silahlı örgüt ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar hariç hapis cezası 10 yıldan az ise bir, çok ise üç ayını kapalı cezaevinde geçirip açık cezaevlerine ayrılmalarına üç yıldan az süre kalanlar açığa geçebilecek.

Açık cezaevindekiler de en az üç ay kalmak kaydıyla denetimli serbestlikten yararlanabilecek.

TEDBİR YOK, UYARI VAR

Örtülü afla tahliye edilenler Denetimli Serbestlik Müdürlükleri önünde erken saatlerden itibaren kuyruk oluşturuyor.

Yoğunluk azalma bilmiyor.

Başvuranlara koşullu salıverme tarihine kadar yükümlülük verilmiyor.

“Suça karışmayın” diye uyarılıyorlar, o kadar.

MÜEBBETTEN TAHLİYEYE

Oysa tahliye edilenler arasında eli kanlı katiller, tecavüzcüler ve uyuşturucu kaçakçıları var.

Bir örnek: F.E.

Samsun'da, 2006 yılında iki akrabasını öldürdü.

2009'dan beri Ünye Cezaevi'nde yatıyor.

Normalde 2040 yılında tahliye olması gerekiyor.

Koşullu salıverme tarihi, 27 Aralık 2028.

Yani, beş yıl sonra.

Yalnızca 14 yıl tutuklu kalan katil, af paketiyle aramıza karıştı.

Bir diğeri: H.O.

Bartın'da 2016 yılında kendisinden 17 yaş küçük olan 18 yaşındaki sevgilisini bıçaklayarak öldürdü.

Cinayet, hürriyetinden yoksun bırakma, cezaevine yasak eşya sokma, cinsel taciz ve kişilerin huzur ve sükunun bozma suçlarından 18 yıl 20 ay 49 gün hapis cezası aldı.

İnfazı 2036'da bitiyor.

Koşullu salıverme tarihi, 23 Mayıs 2029.

Gel gör ki…

H.O., hepi topu yedi yıl yattıktan sonra tahliye edildi.

Ya da şu kişi: M.B.A.

İstanbul'da uyuşturucu satmaktan 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

İnfazı 2031'de bitiyor.

Koşullu salıverme tarihi, 27 Haziran 2028.

Dört yıldır cezaevindeydi ki… Af paketi çıktı.

TEŞVİK PAKETİ

Af paketiyle beraber toplumun yargıya olan inancı sarsılmakla kalmıyor; insanlar adaleti kendileri sağlamaya mecbur bırakılıyor. Diğer taraftan suçlular af paketleriyle ödüllendiriliyor. İki insanı öldüren 14 yıl tutuklu kalıyorsa, bir can yedi yıla denk geliyorsa, cinayet devlet eliyle teşvik ediliyor demektir.

Katiller, tecavüzcüler ve uyuşturucu satıcıları saygıdeğer birer yurttaş gibi Denetimli Serbestlik Müdürlükleri önünde özgürlük kuyruğunda beklerken, gazeteci Barış Pehlivan izindeki mahkumlara tanınan haktan yararlanamıyor. Gerekçe olarak, bir yazısından ötürü açılan davanın, denetimli serbestliği kesmesi gösteriliyor.

Bakın, karar bile değil…

Belki beraatle sonuçlanacak olan bir dava!

Pehlivan'ın yazı ve kitaplarında sabıkalarını teşhir ettiği iktidar sahipleri belli ki ondan intikam alıyor. Katillerin, tecavüzcülerin, uyuşturucu satıcılarının ve mafyanın özgür olması için Barış'ın içeri atılması gerekiyor.

Kars Vegas – Digor Teksas

Esenyurt, göçle birlikte hızla büyürken gecekondularının yerini rezidans ve gökdelenler aldı.

Kural tanımaz inşaat sermayesi, mafya, Suriyeliler başta olmak üzere kaçak göçmenler ve kaçaklara yönelik ‘resmi' hoşgörüden yararlanan IŞİD, Esenyurt'a çöktü.

Ondan bu yana Esenyurt'a Los Angeles'tan ilhamla ‘Esencılıs' deniliyor.

Ya da…

Çoğunlukla Karslıların ikamet etmesinden ötürü Las Vegas'tan türeterek, ‘Kars Vegas' adı veriliyor.

Esenyurt'un ‘yasa dışı' çehresini 29 Temmuz'da TEKEL büfesi baskınında bütün Türkiye gördü. Alacak-verecek meselesi nedeniyle büfeyi basan Özer Ailesi, iki genci öldürdü.

Tüm ülke Esenyurt'u konuşurken…

Bir gün sonra Kars'ın ‘Teksas' diye anılan ilçesi Digor'da iki kardeşin can verdiği bir suikast meydana geldi.

Esenyurt'taki kadar ürpertici bir cinayet, bu.

Geçmişi altı ay öncesine uzanıyor.

Sebep, yine alacak-verecek meselesi.

SUSTURUCULU SALDIRI

İddia o ki…

Özcan B., amcasının oğlu Volkan'a bir araba sattı. Volkan zarar ettiğini belirterek, aracı geri vermek istedi. Özcan, kabul etmedi.

Volkan ve arkadaşları Özcan'ı dövdü. Kadın kıyafeti giydirdikleri Özcan'ın görüntülerini çektiler. Görüntüleri Özcan'ın ailesine gönderdiler.

Özcan 23 Mart'ta iki arkadaşıyla maske takıp susturucu silahla Volkan'ın marketini bastı. Volkan, saldırıda can verdi.

Suçu biri üstlendiği için Özcan, haftada bir imza vermek üzere tahliye edildi.

Tahliye Volkan'ın ailesini öfkelendirdi.

Baba Bekir, suikast için İstanbul'da bir tetikçi grubuyla anlaştı.

Tetikçiler Digor'a gelerek, keşif yaptı.

Esenyurt'tan bir gün sonra…

SUİKAST TİMİ İSTANBUL’DAN

Özcan B., 30 Temmuz'da kardeşi Adem'le imzaya gitmek için taksi çağırdı. İki kardeş taksiye biner binmez otomatik silahlarla kurşun yağdırıldı. Özcan olay mahallinde, kardeşi Adem ise hastanede can verdi. Dört tetikçi Erzincan'da yakalandı.

Karslı kaynaklarım, çatışmanın kan davasına dönüşebileceğini ve yeni cinayetlerin meydana gelebileceğini ifade ediyor.

Kars'ın bir ilçesinde tetikçi kiralanarak cinayet işlenebiliyorsa ülkede şiddetin vardığı boyutu varın siz düşünün.

Af paketlerinin Esenyurt ve Digor benzeri saldırganlıkları yüreklendirmesi kaçınılmazdır.

Sezgin Baran Korkmaz lokması

ABD'de yaklaşık bir yıldır vergi dolandırıcılığından yargılanan Sezgin Baran Korkmaz, geçen hafta tahliye edildi.

Ekim ayında, kara para aklamaktan hakim karşısına çıkacak olan Baran, o tarihe kadar ABD'de kalacak.

Avukatları Baran'ın itirafçı olmadığını ve kefaletle bırakılmadığını belirtiyor.

Bu arada Baran'ın tahliye edilmesi, memleketi Kars'ta sevinçle karşılandı.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yargıç Harmankaya, beş kurban kesip etini fakirlere dağıttı. Kimi işadamları da vatandaşa lokma ikram etti.