Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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DAİMFED konuşuluyor

ADANA'DA inşaat denilince akla gelen isimlerden biridir Mustafa Karslıoğlu. AKAMDER ile başlayan yolculuğu şimdi yaklaşık bin 100 firmadan oluşan dev bir federasyonun genel başkanı olarak devam ediyor.

Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Kilis illerinde 9 birliğin birleşmesiyle kurulan Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhitleri Federasyonu'nun Genel Başkanlığını başarı ile yürüten Mustafa Karslıoğlu, başta Adana olmak üzere bölgemize ve tüm Türkiye'de inşaat sektörüne ve sektörün paydaşlarına yararlı olmak için canla başla çalışıyor.

Depremden sonra gerek Adana'da gerekse deprem bölgesinde çok etkili çalışmalar yürüten DAİMFED hız kesmiyor. Mustafa Karslıoğlu, özellikle deprem bölgesindeki insanların sorunlarının çözüme kavuşması içinde olağanüstü gayret sarf ediyor. Bazı günleri uyumadan geçiren Karslıoğlu, hem Türkiye'de hem de dünyada güçlenerek büyüdüklerini anlattı.

İnşaat tamamlama sigortası ile çok önemli bir yaraya merhem olduklarını vurgulayan Karslıoğlu, “Bir inşaat başlıyor. Vatandaşlarımız varını yoğunu bu inşaata yatırıyor. Ancak müteahhit ölüyor, batıyor veya kaçıyor. Olan vatandaşa oluyor. Şimdi biz bunun önüne geçmek için İnşaat Tamamlama Sigortası'nı başlattık. Böylece vatandaşın parası hakkı güvencede oluyor. Sigorta bedelleri maliyetin yüzde 10'unu kapsıyor ama bununda oranını düşürmek için çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Deprem bölgesinde yaptıkları çalışmaları anlatırken heyecanlanan Karslıoğlu'nu dinlerken biz de heyecanlandık gerçekten.

İstanbul'da uygulamaya konulan “yarısı bizden” kampanyasının özellikle deprem bölgesinde devam etmesinin şart olduğunu vurgulayan Karslıoğlu, “Deprem bölgesinde ayakta olan binalar bu uygulama ile depreme dayanıklı binalar olarak yeniden yapılabilir. Vatandaşın durumu ortada. Devletimizde bir anda yüzbinlerce konutu yapma imkanına sahip değil. Zaman olarak bu mümkün de değil zaten. O zaman bu kampanya deprem bölgesinde uygulanırsa vatandaş evini yeniden yaptırır, kendisine düşen meblağı da rahatlıkla ödeyebilir. Biz federasyon olarak durmadan halkımıza kentsel dönüşümün öneminden bahsediyoruz zaten. Ayrıca bize düşen bir görev olursa da seve seve yapmaya hazırız” dedi.

Bölgesinin sorunlarına böylesine sıcak yaklaşan, somut önerilerde bulunan, çalışkan ve başarılı genel başkan Mustafa Karslıoğlu'nun gelecekte çok daha iyi projelere imza atacağına inanıyoruz.



Mimarlar Odası Adana Şube Başkanı Sedat Gül'ü gazetemizde ağırlarken gündemimiz bölgemizdeki inşaatların durumu ve deprem oldu. Sedat Gül, depremin yıkıcı etkisinin bilimsel metotlarla azalacağı görüşünde. Vatandaşların güveni ve sağlıklı konut talebinin rant alanı olarak değil kamusal sorumluluk olarak görülmesinin gerektiğinin altını çizen Gül, imar affının son derece yanlış bir uygulama olduğunu vurguladı.

Yapı sahibinin beyanına dayalı af sonucu çok sayıda yapının depremde yıkıldığını belirten Sedat Gül, “Maalesef STK'lara, odalara, bilim insanlarına kulaklarını tıkayan politikacıların sorumsuzluğunu vatandaş canından ya da malından olarak çekiyor. Kentlerin planlı büyümesi, sağlıklı yerleşim yerlerinin kurulması için odaların, bilim insanlarının mutlaka görüşü alınmalı. Biz deprem bölgesinde iki kez rapor hazırladık. Vatandaşlarımızın sağlık, gıda ve barınma sorununun hala olduğu apaçık ortada. Plansızlığın getirdiği facia ve yıkım maalesef yine plansız ve denetimsiz bir süreç ile onarılmaya çalışılıyor” dedi.

Adana'da da depremden etkilenen yaklaşık yüz bin insanın barınma sorunu ile yüzyüze olduğunu da anlatan Gül, Adana'yı ortak akılla daha çağdaş, modern ve depreme dayanıklı konutlarla çevrili bir il haline dönüştürmek için gayret ettiklerini de sözlerine ekledi.

Sedat Gül çok başarılı bir STK temsilcisi. Adana için gerçekten güzel şeyler anlatıyor. İş başında Sedat Gül gibi insanlar olduğu sürece bir çok sorun kendiliğinden hallolur. Önümüzde yerel seçimler var. Bence belediye başkanlığı adaylığına Sedat Gül gibi donanımlı, kenti tanıyan, halkın daha iyi yaşam sürmesi için neler yapılması gerektiğini bilen insanların gelmesi Adana için kazanımdır. Hatırlatayım istedim.