Aklın yolu bir

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Yunanistan’da balık bol mu?

Evet, hem de çok bol.

Nasıl oluyor da orada bol oluyor?

Çünkü bütün gelişmiş ülkeler aptal, biz ileri zekalı olduğumuz için.

Çünkü, Yunanistan’da 40 metre derinlik sınırı var.

39 metrede balık avlayamazsın, kanunen yasak.

Neden 40 metre?

40 metre derinliğe kadar güneş ışığı ulaşıyor, “posidonia” tabir edilen deniz çayırları fotosentez yapıyor, balıklar bu deniz çayırlarında hem besleniyor, hem ürüyor.

40 metre yasağıyla, işte bu üreme alanları koruma altına alınıyor.

Deniz çayırında balık avlarsan, sadece o balığı değil, o balığın gelecek nesillerini de yok etmiş oluyorsun.

Peki bizde sınır ne?

24 metre!

25 metrede balık avlayabilir misin?

Şakır şakır avlarsın.

E, aferin.

Aynı denizi paylaştığımız Bulgaristan’da, Romanya’da balık var mı?

Bol bol var.

Nasıl oluyor da oralarda bol oluyor?

Avrupa Birliği üyesi oldukları için, kafalarına göre avlanma yapamıyorlar, kaç metre derinlikte balık avlayacaklarını, yılda kaç ton balık avlayacaklarını, balık stoklarını, balıkçı filolarının yönetimini ve denetimini, Avrupa Birliği yönetmeliği belirliyor.

Kurallara uyuyorlar.

Bol bol balıkları oluyor.

Türkiye’nin Avrupa Birliği müzakerelerinde “balıkçılık faslı” ne zaman açıldı?

2006 yılında.

Müzakerelerde bir milim ilerleme var mı?

Yok.

Avrupa Birliği’ne giremesek bile, Avrupa Birliği’nin kuralları faydalı, biz o kurallara kendi kendimize uyalım diyen var mı?

O da yok.

Avrupa’da en fazla balıkçı teknesi kimde?

Bizde.

Avrupa Birliği ülkeleri yılda kişi başına ne kadar balık yiyor?

26 kilogram.

Biz?

Sadece 7 kilogram!

Norveç’te 6 bin 400 balıkçı teknesi var.

150 ülkeye balık ihracatı yapıyor.

Türkiye’de 18 binden fazla balıkçı teknesi var.

100 ülkeden balık ithal ediyor!

Norveç’te Balıkçılık Bakanlığı var…

Bakın, Norveç balıkçılık bakanı, kız arkadaşıyla birlikte İran’a ve Çin’e tatile gitti.

Devletin kendisine tahsis ettiği cep telefonunu yanında götürdüğü ortaya çıktı, Norveç ayağa kalktı, hem devletin telefonunu tatilde kullandığı için, hem de devletin telefonunu yurtdışında izinsiz kullanarak Norveç’in güvenliğini tehlikeye attığı için, istifa etmek zorunda kaldı…

Tıpkı Türkiye gibi değil mi?

Balıkçılık, dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde “balıkçılıktan sorumlu bakanlığa” veya “denizcilikten sorumlu bakanlığa” bağlıyken, bizde kime bağlı?

Tarladan ve ormandan sorumlu tarım bakanına bağlı!

Bütün gelişmiş ülkeler aptal, biz ileri zekalı olduğumuz için.

Üç tarafımız denizlerle çevriliyken, sadece kendimize ait iç denizimiz varken, deniz büyüklüğünde göllerimiz varken, biz çiftliklerde veya karadaki havuzlarda balık yetiştirmeye çalışıyoruz!

Hamsi kavağa çıkar mı?

Öyle bir laf var ya hani.

Ağaçta balık yetiştirmeye çalışmadığımıza şükretmek lazım! (Alıntı)

SON SÖZ; Acile yanmış olarak getirilen amcamıza bir de röntgen çekelim dedik. Sonuçlara göre de amcaya sorduk?

Amca senin yanıktan çok kırığın var…

Amcanın cevabı harika;

Kızım beni kürekle söndürdüler…

Dr. S. Gül Bulur