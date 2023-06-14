PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kılıçdaroğlu yakışanı yapacak

Sayın Kılıçdaroğlu SÖZCÜ Televizyonu'nda Sayın Dündar, Sayın Özbey ve Sayın Saymaz'la, seçimlerden 12 gün sonra uzun bir söyleşi yaptı. Ortak kanı, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu söyleşiyi seçim akşamı yapmasıydı.

Sayın Kılıçdaroğlu'na gazeteciler, kamuoyunun da aklında olan tüm soruları sordu. Özellikle bu seçimi kaybetmesi sonucu istifayı düşünüp düşünmediği ısrarla sorulmasına rağmen, Sayın Başkan bu soruları geçiştirdi. Bu tür sorular devam edince ,CHP'nin kuruluş ilkeleri ve geleneklerinden söz etmekle yetindi. Çoğu kez sorular karşısında sıkıştığında, Kuvayı Milli ruhundan geliyoruz diyerek topu taca atıyordu.

Oturum için Sayın Kılıçdaroğlu çok iyi hazırlanmıştı. Sorulara içtenlikle cevap vermeye çalışıyor, söz dönüp dolaşıp bırakacak mısınız, kurultay da aday olacak mısınız sorularına gelince, ‘Ben hiçbir yere kendim adayım diye ortaya çıkmadım, kurultay yapacağız herkes çıkabilir' diyor.

Konu seçim sonuçlarına gelince, bu sonucun kazanmak için yetmemesine rağmen büyük başarı olduğunu ifade ediyordu. Seçimlerin kaybedilmesinde ki tek gerekçe de döne döne kırsalı işaret ediyordu. Bu gerekçe doğruydu. Ancak, kırsalda ki başarısızlık bugünün değil yılların meselesi idi. Bunun nedeninin ne olduğuna vurgu yapmadı. Bu sorunun tek cevabı var örgüt çalışmadı. Çünkü genel merkezle örgüt bağları kopmuştu. Nedeni açıktı. Yıllarını örgüte hizmete verenlerin parti içinde gelecekte yükselme beklentileri ortadan kalkmıştı.

Her seçimde listelere baktığınızda aynı oyuncular listelerde ilk sıra, yetmedi çoğu da kontenjandan aday gösteriliyordu.

CHP'de Milletvekilliği adeta 657 sayılı devlet kadrosu haline gelmiş ve milletvekilliği onlar için adeta meslek olmuştu. Hep eleştirilen AKP'de bile üç dönem olduğu halde, sosyal demokrat CHP'nin böyle bir sınırlaması yoktu.

Değerli okurlar; CHP'de kimin kaç dönem milletvekili olduğunu, sizleri araştırma zahmetine sokmamak için paylaşıyorum.

Erdoğan Toprak 7 dönem

Engin Altay 7 dönem

Faik Öztrak 6 dönem

İlhan Kesici. 6 dönem

Yaşar Tüzün 6 dönem

Veli Ağbaba 5 dönem

Özgür Özel 5 dönem

Tekin Bingül 5 dönem

Uğur Bayraktutan 5 dönem

Mahnut Tanal 5 dönem

Bülent Tezcan. 5 dönem

Sezgin Tanrıkulu. 5 dönem

Murat Emir 4 dönem

Tuncay Özkan 4 dönem

B. Karadeniz 4 dönem

Avukat Burcu 4 dönem

Gamze İlgezdi 4 dönem

E.Berberoğlu 4 dönem

Hüseyin Yıldız 4 dönem

O. Kaan Salıcı 4 dönem

Seyit Torun 4. dönem

Orhan Sarıbal 4 dönem

Murat Emre 4 dönem

Zeynel Emre. 4 dönem

Nurhayat Altaca. 4 dönem

Utku Çakırözer. 4 dönem

Vedat Gökdoğan 4 dönem

Sayın Kılıçdaroğlu'nun süper lig kadrosu. Bu kadro ile yıllardır seçimlere giriliyor sonuçlar ortada.

Sayın Kılıçdaroğlu'nun ilk genel başkan olarak katıldığı 2011 genel seçimlerinde CHP'nin aldığı oy oranı yüzde 25.98

Son yapılan 14 Mayıs 2023 seçiminde CHP'nin aldığı oy oranı yüzde 25.37.

2011-2023 yılları arasındaki artan seçmen sayısı 5 milyonu aşkın.

Sayın Kılıçdaroğlu, CHP'ye oy veren geniş seçmen kesimlerinde konuşulanları sizinle paylaşmak istiyorum.

Sizin son seçimlerdeki performansınızın olağanüstü olduğu kanısı yaygın.

Ancak,

Yıllardır yapılan seçimlerde başarılı olamadığınız…

Bu başarısızlıkta sadece siz değil, seçtiğiniz kadrolarında başarısız olduğu,

Partideki Cumhuriyetçiler, Atatürkçüler ve sosyal demokratlarla birer birer yolların ayrıldığı,

Partinin ilkelerinden sağa evrildiği,

Parti genel merkezi ile örgüt kopukluğunun farkında olmadığınız,

Son kurultayda delegelerin üzerini çizdikleri milletvekillerini partinin tepesine taşıdığınız,

İlk seçildiğinizde, ‘başaramazsam giderim' sözünüzü unuttuğunuz,

Sayın Babacan ve Sayın Davutoğlu'nun kendi parti amblemleri ile seçime gireceklerini bildirmelerine rağmen, onları CHP listelerinden bol keseden milletvekili yaptığınız çok yaygın dillendiriliyor.

Sayın Genel Başkan, geçen yazımda da istifa sesleri olacak, aldırmayın ve erken bir kurultay yaparak CHP'yi yerel seçimlere taşımanızı önermiştim. Ancak bu kurultayda sizin dışınızda yapılması istenen tüm değişimlerin yolunu açın. Bu değişimleri de asla ve asla geride bıraktığınız kadronuzla değil,11 Büyük şehir ve partinin akilleri ile bir arada yapın. Bir takım Belediye başkanlarının Ankara'ya gelerek destek açıklaması yapmasını kim organize ettiyse onunla ilişkinizi derhal kesin. Sayın Başkan, siz bu gemiyi tüm zorluklara rağmen bugünlere taşıdınız. Sizin bu tür yapmacık desteklere ihtiyacınız yok.

Kurultayda güçlü bir kadro ve yapılanma ile yerel seçimleri firesiz kazanmakla kalmayıp parti olarak artıya geçeceğiz. Özellikle kamuoyunun bir beklentisi de yerel seçimlerde, kamuoyunda isimleri sıkça şaibelerle anılan ilçe belediye başkanları atamalarına da çok özen göstermeniz.

Sayın Kılıçdaroğlu, doğduğum kent Malatya'da çok özlü bir söz vardır ‘Ekmeğinin tuzu yok' derler.

Bu şu anlama gelir. Bir kentte çok iyi bir insan vardır, herkese yardım eder, bazılarını güzel yerlere getirir. Bir süre sonra iyilik yaptığı bu insanlar, iyilik yapanların arkasından konuşmaya başlar. İşte bu durumda olan iyilik sever insan için “Ekmeğinin tuzu yok” derler.”

Sizin de “Ekmeğinizin tuzu yok”.

Neden derseniz, yıllardır kontenjan senatörü gibi listelere koyduğunuz vekil, seçimler bitince ”Çekilmesini bilmeli” demez mi? Acaba bu vekil son seçim listeleri hazırlanırken, Sayın Başkan, altı dönemdir parlamentodayım beni bu kez listeye koymayın çekiliyorum dedi mi ???. Unutmadan milli görüşten transfer milletvekili ve sayın yılların vekili Defterdarımızı da aday yapmadığınız için söylediklerini duymuşunuzdur!!

Sayın Kılıçdaroğlu, liderliğinizle yerel seçimlere yepyeni kadrolarla girip yeni başarılara imza atıp, daha sonra yapılacak olağanüstü kongreyle “gençler gelin artık” diyeceğinizi duyar gibi oluyorum…

SON SÖZ; İki yüzlü insanlara o kadar alıştık ki, “doğru insan karşısında” niyeti ne acaba” diye düşünmeden edemiyoruz. SEVGİ ÇABUK