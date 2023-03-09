PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yolun açık olsun Gandi Kemal

Depremle sarsıldık, yandık, kavrulduk derken, Türkiye siyasi bir depremle karşı karşıya kaldı.

12 Şubat 2022 tarihinde kurulan masada, son sarsıntının gerçekleştiği ana kadar, toplumun hiç farkında olmadığı ne sıkıntılar yaşandı ama dışarıya yansımadı, ta ki son toplantıda, başkan adaylığı konusu gündeme gelinceye kadar…

Kemal Bey, her ne kadar geçmişte parti genel başkanları aday olmamalı dese de adaylık için kararlı idi. Sessiz, sakin, sabırlı kişiliğiyle son güne kadar bekledi ve toplantılarda bu düşüncesini dile bile getirmedi. Herkesin bildiği gibi ortaklara masa da bazı ödünler de verdi.

Masada çıkan bu krizin aşılması demokrasi adına çok önemli idi. Emeği geçen herkese şükran borçluyuz.

Sayın Kılıçdaroğlu yolunuz açık olsun. Yanınızdayız. Ne dediniz “Cesareti olmayan başaramaz”.

HDP'ye Yapacağınız bu ziyaret, HDP'nin Türkiye partisi olma yolunda büyük katkı sağlayacaktır.

Değerli okurlar; yorumsuz bir öyküyü sizlerle paylaşıyorum.

Günlerden bir gün kurbağaların yarışı varmış. Hedef, çok yüksek bir kulenin tepesine çıkmakmış. Bir sürü kurbağa da arkadaşlarını seyretmek için toplanmış ve yarış başlamış. Gerçekte seyirciler arasında hiçbiri yarışmacıların kulenin tepesine çıkabileceğine inanmıyormuş. Sadece şu sesler duyulabiliyormuş; “Zavallılar! Hiçbir zaman başaramayacaklar!”

Yarışmaya başlayan kurbağalar kulenin tepesine ulaşamayınca teker teker yarışı bırakmaya başlamışlar. İçlerinden sadece bir tanesi inatla ve yılmadan kuleye tırmanmaya çalışıyormuş.

Seyirciler bağırıyorlarmış:

“…Zavallılar! Hiçbir zaman başaramayacaklar!..”

Sonunda, bir tanesi hariç, diğer kurbağaların hepsinin ümitleri kırılmış ve yarışı bırakmışlar. Ama kalan son kurbağa büyük bir gayretle mücadele ederek kulenin tepesine çıkmayı başarmış. Diğerleri hayret içinde bu işi

nasıl başardığını öğrenmek istemişler.

Bir kurbağa ona yaklaşmış ve sormuş bu işi nasıl başardın diye… O anda farkına varmışlar ki….Kuleye çıkan kurbağa sağırmış!

Olumsuz düşünen insanları duymayın… Onlar kalbinizdeki ümitleri çalarlar!

Olumsuz düşünceler ne kadar etkiler yaşamımızı?

Peki ya siz; çevrenizde başaramayacağınızı düşünen insanlar varken nereye kadar devam edersiniz?

Ümitlerinizin kırılma noktası nedir?

Ümit etmek başarıyı nasıl böylesine etkiler?

Ve olumsuz düşünceler hedeflerimizden nasıl uzaklaştırır bizleri?

En iyisi bütün bu gürültü-patırtının içinde sağır kurbağa olmak galiba. (Alıntı)

Ne demiş atalarımız ”Sabrın sonu selamettir”.

SON SÖZ;

Bu kötü günler geçecek

Yüreğim öyle söyledi

Üç kere ses verdi,

Üç bin kere bağırdı,

Bu kötü günler geçecek!

YAŞAR KEMAL