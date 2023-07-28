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Diren Gaye!

Hafize Gaye Erkan… Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı… Geçmişine baktığımızda çok başarılı… Goldman Sachs gibi köpekbalığı havuzunda yüzmeyi başarmış ve orada ciddi anlamda yükselmiş.

Dikkatleri çekmiş. First Republic Bank'ın başına getirilmiş. Banka batmadan bir yıl önce görevinden ayrılmış. İddia edildiği gibi bankayı onun batırması söz konusu değil…

Haziran 2022'de Greystone gayrimenkul finansmanı şirketine başkan olarak atanıyor, macerası 6 ay sürüyor. Sonrasında ver elini Türkiye…

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İyi de merkez bankaları diğer finans kurumlarından tamamen farklı dinamiklere sahiptir. Finans ve ekonomi bilmek merkez bankası yönetmek için yeterli değildir. En ufak hata millete ödetilir.

Önceki Başkan Kavcıoğlu'ndan gelsin; “2023 yılında enflasyon oranının yüzde 22.3'e düşeceğini, 2024 yılında ise tek haneye gerileyerek yüzde 8.8 oranında gerçekleşeceğini öngörüyoruz.” Var ya kendisinden ucuz kurtulmuşuz!

İşkembe herkeste var. Herkes sallar! Dikkat ederseniz sürekli bir erteleme… Her yıl hepimiz kralız seneye…

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İşin enteresanı ülke ekonomisinde söz sahibi Erdoğan falan da değil… Belki kısmen… Kim esasen? Bence Yeni Şafak gazetesi… “Bu operasyonu kimin adına çektiniz” manşetiyle çıktı. Zamanın Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ı kovdurup kendi köşe yazarını koltuğa oturttu. Erdoğan ekonomi hakkında ne derse bakın, bir gün önce Yeni Şafak'ta yazı konusu… Peki son olarak ne tebliğ etti bu gazete? Politika faizini yüzde 15'ten yüzde 17.5'e çıkartılınca “Bu son olsun” dedi. Bu sefer de emir olarak telaki eder mi saray ahalisi? Bilemem…

Zira yüzde 20 veya yüzde 25'e çıkarılmasının finansal olarak hiçbir anlamı yok. Şöyle söyleyeyim Gaye Hanım gerçekten kendi fikirlerini uygulama imkanı bulsa durup da düşüneceği ilk faiz seviyesi en az yüzde 50…

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Bakın derdimi şöyle anlatmaya çalışayım. Gaye Hanım'ın tecrübe edindiği Amerika'ya bakalım. Enflasyon yüzde 3'te… ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 5.25'ten yüzde 5.50'ye yükseltti. Neredeyse enflasyonun iki katı…

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in eylül toplantısında faiz artırımı yapılması için karar verilmediğini söyledi. Hâlâ artırma niyetleri var yani…

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Yalan dolan da olsa Türkiye'nin resmi enflasyonu kaç? Yüzde 38 seviyesinde… Beklenti ne? Bizzat Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan, 2023 TÜFE tahminini yüzde 58'e yükselttiklerini açıkladı.

Peki politika faizi nerede? Yüzde 17.50'de…

Faizler insanların birikimlerini koruyacak kadar yüksek olmazsa ve biraz da zekâları varsa ne yapacaklar? Ya döviz ya arsa ya altın ya da borsa gibi alanlara kayacaklar.

Görüldüğü üzere anlayış çok farklı… Burada sorulması gereken Gaye Hanım'ın görevde ne kadar kalacağı? Ya da ne kadar dayanacağı? Nasıl bir ortama düştüğünü şimdi anladı mı?