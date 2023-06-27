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Ev sahibi-kiracı savaşı

Şunun şurasında bir hafta kaldı. Kira artışlarına yönelik olarak geçtiğimiz yıl getirilen “kiralık konutlara yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak” düzenlemesi 1 Temmuz'da sona eriyor.

Haliyle düzenlemenin süresi uzatıldı ancak bayram tatili sonrasında Meclis'te yasalaşacak. Zira bu durumda yeni kiraya verilen ile önceden verilen arasındaki fark iyice açılacak. Ev sahipleri ile kiracılar arasında çok ciddi tartışmalara yol açacak.

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Sorunun ana kaynağı kim? Ülkenin başında olan kötü yönetim…

Faizleri dolayısıyla Türk Lirası'nın getirisini yok edince insanlar ellerindeki Türk Lirası'ndan kurtulmak için her şeyi almaya başladı. Döviz, altın, konut, arsa, araba… Ne varsa… Talep artınca fiyatlar koptu gitti.

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Enflasyon ile birlikte ne oldukları belirsiz 13 milyon mülteciyi doldurdular ülkeye… Sokakta kalacak halleri yok ya… Üç-beş aile bir araya gelip başladılar evleri kiralamaya…

Üç kuruşluk konut satın alan her yabancıya ikram babında kriz nedeniyle zararına satışlarla kelepir fiyatına zahmetsiz açık büfe vatandaşlık ve pasaport hediye edildi. Cazip hale getirildi.

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Türk insanı mevcut gelirleriyle ev alamaz hale gelince kira fiyatları da fırladı haliyle… Ülkeyi yönetenlerin buldukları çare ev sahiplerini mağdur edecek nitelikteydi. Neydi? Artışı sabitleme!

İşin aslı, gerçeklerle uyuşmadığı için pek de uyulmadığı… Yüzde 25 sınır getirmesine karşın araştırmalara göre ülke genelinde kiralık fiyatındaki yıllık artış oranı mayısta yüzde 101 oldu. En yüksek artış yüzde 288 ile Trabzon'da görüldü.

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Kiracıların çoğu durumu görüyor, en azından uzlaşılacak bir kira artışına gitmeye çabalıyor. Biliyor ki huzursuzluk çıkacak, ağız tadıyla evinde oturamayacak.

Neden? Ev sahibi kanuni bir açık bulursa, kiracı bir yolla evden çıkarılırsa yeni kiralar ateş pahası… Üzerine 2 kira depozito, emlakçı parası ve taşınma masrafı… Çözdün mü şimdi olayı?

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Şöyle anlatmaya çalışayım… İstanbul'da ortalama konut fiyatı 4 milyon 214 bin liraya kadar geldi. Kim alabilir ki?

Nereden? Üç yıl önce 2020'de yine İstanbul'da ortalama 577 bin liraydı oturulabilir konutta… Sekiz kata yakın artış yaşandı. İnsanların kazancı o kadar arttı mı?

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Bu işin böyle gitmeyeceği aşikar… Aksi taktirde mahkemeler ev sahibi kiracı dosyalarıyla dolar taşar… Başka işe bile bakamazlar.

İşin aslı bir adım atıldı. 1 Eylül 2023 itibarıyla yürürlüğe girecek. Kira anlaşmazlıklarından dolayı dava açmak isteyenler, önce arabulucuya başvuracaklar.

Arabulucuya başvurmadan doğrudan dava açamayacaklar. Dava açılmaması halinde usul eksiklik nedeniyle reddedilecek başvurular.

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İş neden bu hale geldi? Esas onu düşünmekte fayda var. Ülkede tıkır tıkır işleyen sistem bırakmadılar. Kapasiteleri bu kadar!

Madem kira temel ihtiyaç da yiyecek, giyecek, ulaşım, sağlık değil mi? Yüzde 25 tavan zam tarifesi hepsine uygulansın. Yer mi?