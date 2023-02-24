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Merkez Bankası Ekşi’di!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı? Kim ne yapsın gerçekçiliği olmayan sayıları... Hikayenin sonu belli… Kimsenin mutlu olamayacağı bir yola girildi.

Yarattıkları illüzyondan ibaret ekonomi kuramları kaçınılmaz olarak elimizde patlayacak sonunda… Bunu göremeyen ekonomiden anlıyorum diye dolaşmasın ortalıkta…

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Sahi Merkez Bankası neden faizleri sadece yarım puan indirdi? Oysa bağış yaparken, elini korkak alıştırmadı tek kalemde 30 milyar lirayı kafasına göre yolladı.

Tabii insanın aklına ister istemez Merkez Bankası eğer parayı Hazine'ye aktarsaydı bu para bütçeye dahil edilseydi de oradan harcansaydı olmaz mıydı diye geçiyor.

Geçmesin! Nitekim öyle olsa denetime tabii olacaktı. Bağış olunca harcamalar bütçe dışına çıkarılıyor ya… İster depremzedelere harca istersen seçime... Kimseyi ırgalamıyor, bu durumda…

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İnanın Ekşi Sözlük sitesinin kapatılması Merkez Bankası'nın kararından en az 10 kat daha önemli… Bildiğin demokrasinin içine edildi.

Öncelikle bu bir haber sitesi değil, forum sitesi… Herkes dilediğini yazar… Hepsine inanacak kadar aptalı varsa hiç değilse doğal seçilim ile elenmediğine mutlu olur hayatını yaşar…

Beğenmiyorsan girme siteye… Katılmıyorsan bas eksiye… Şikayet et yazarı… Mahkemeye ver yazanı…

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Erdoğan çıktı, “Be ahlaksız, be namussuz, be adi” diyerek muhalefeti fena salladı… En fazla eleştirirsin, böyle söylememeliydi dersin… Çok mu kızdın? Dava açarsın… Başka ne yapacaksın. İfade özgürlüğü varsa bu ülkede ket mi vuracaksın düşüncelerine?

Önce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun kendi kendine aldığı keyfine bir yasaklama ile siteye erişim engellendi.

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Kurulun öyle bir yetkisi olmadığı gibi belli ki aynı zamanda Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olan başkanının canı öyle istedi.

Bu durum diğer kapatmalardan farklı… Önce ortada mahkeme kararı falan da yoktu. Zira mahkemeden karar gelir gelmez gerekli uyum gösteriliyor ve istenmeyen içerik kaldırılıyordu.

Sonrasında hop bir mahkeme kararı ortaya çıktı.

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Belli ki açtırmamak için ellerinden geleni yaptıracaklar. Nitekim orada gündemi manipüle edemiyorlar. Seçim öncesi böyle bir muhalefet kabul edilebilir mi?

Parayla beslenen ak trollerin zekalarının bir kapasitesi var ve ani gelişmelere uyum sağlayamıyorlar. O zaman ne yapacaklar? Kapatmaya çalışacaklar. Onu deniyorlar.

Para illa bulunur bir yerden ama demokrasiyi geri getirmek çok pahalıya mal oluyor. Ekşi Sözlük yerine Merkez Bankası'nı kapatsalar inanın çok daha faydalı bir işe imza atmış olurlar.