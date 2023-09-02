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Mültecilere alışın hutbesi

Tepkiler çoğalınca Diyanet İşleri devreye girdi. Kontrolsüz sığınmacı akını ve kaçak göçmenlere yönelik alttan alta “birlik ve beraberlik” temalı hutbe yayımladı.

Bence sadece hutbede kalmamalı. Ensar müminler muhacir din kardeşlerini evlerinde ağırlamalı ve her türlü ihtiyacını paylaşarak gidermeli. Hakiki müminler tarihte bunu yapmışlarsa buyursunlar işte Diyanet'in hutbesi…

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Esas bunu Suudilere anlatsalar ya… Belli ki kendi öz dillerinde yazılan Kuran'ı bizden daha iyi bilmiyorlar. Okuduklarını bizim kadar iyi anlamıyorlar.

Nitekim geçen hafta İnsan Hakları İzleme Merkezi, Suudi Arabistan sınır birliklerinin Yemen'den ülkeye geçmeye çalışan yüzlerce Etiyopyalıya makineli tüfek ve hava topuyla ateş açılıp çok sayıda insan öldürüldüğü bildirdi.

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Hadi Suriyelilerden gelen geldi. Daha fazla gelecek kalmadı. Peki ya Afganlar? Suriyeliler bile illallah dedi…

Ümmetin lideri olma hayalleriyle milleti canından bezdirmek nedir? Ona sormak gerekir! Lider olamadı ama tez verdi bu konuda… Canı isterse bir iki kelam edebilir. Canı istemezse konuyu hiç açmayabilir. Başkanlık sisteminde bu böyledir.

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Acaba aklındaki sayı nedir? 10 milyon mülteci mi? O kota doldu… Yoksa 15 milyon mülteci ideal mi? 20 milyon kişi gelse yeterli mi? Kavimler göçü ile ülkeyi bitirmeye ant içmiş sanki…

Ekonomiden geçtim. O, bu zihniyet yapısıyla, bu kapasiteyle zaten toparlanamaz. Bu saatten sonra istesek de dengede tutulamaz.

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Her gün binlerce Afgan kontrolsüz şekilde ülkeye giriş yapıyor. Yanlarında Pakistanlı, Bangladeşli, Iraklı, Kazak, Özbek… Kimse de “hop birader nereye?” diye sormuyor.

Buyur beyzadem, bulmuşsun böyle ülkeyi, neyin peşinde olduğunu bilmediğimiz bir yönetimi… Önce sen gel sonra getir sülaleni…

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Nereden geldiklerini göremiyoruz diyorlarsa, gururumuz İHA'lar var ya… Uçamıyorlar mı sınırlarda? Kimse kimseyi kandırmasın… Gelmelerine göz yumuluyor. Daha çok gelsinler isteniyor.

Hatta gideni yakalayıp ülkeye geri getiriyorlar. Yunan sahil güvenliği bile bu kadar içten çalışmıyor.

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Gelenler genç erkekler… Artık buradan dönmezler. Bir çarık bir hırka… Bohçası bile yok sırtında. Beş parasız kaç gün yaşayabilir? Kim bilir hayatta kalmak için neleri göze alır?

Eserin sahipleri belli… Göç sorunu, milli güvenlik sorunu haline dönüştü. Milyarlarca dolar harcasan yine çözülmeyecek. Milletin emdiği süt burnundan gelecek. Kötü yönetimin sadece fakirleştirmediği görülecek!