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Seçim kararı alındı!

15 Mayıs sabahı bambaşka bir Türkiye'ye uyana… Şaka yahu şaka… Ne olacak? Gökten fabrika mı yağacak?

Belli ki 14 Mayıs'a kadar makarna ziyafeti var. Sonrasında isteseniz de istemeseniz de tencerenizde uzun bir süre sadece makarna kaynar.

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Sahi seçim neden haziran ayında gerçek gününde değil? Düğün aceleye geldiyse bilin ki gelin hamiledir. Ekonominin AKP'nin elinde patlaması an meselesidir.

Artık nasıl tutuşmuşlarsa bir ay daha beklemeye yok tahammülleri…

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Erdoğan 2017 yılında, “Cumhurbaşkanının Meclis'i fesih yetkisi yok. Bunlar yalan makinası” demişti. “Bunlar cahil Cumhurbaşkanının erken seçime götürme yetkisi bile yok. Kararı Meclis alır” diye de eklemişti.

Dün çıktı, “Seçim kararı aldım” dedi. Bir ay öne çekilirse seçim “erken” sayılmıyormuş bak bize onu yeni öğretti.

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Seçime kadar ne yapacaksın? Bol bol acayip şeyler dinleyip eğleneceksin. Keyfini çıkartıp hallerine güleceksin.

Seçimle ülke belirsizlikten kurtulacak ve ekonomi çok iyi olacak! Ha tamam ben ikna oldum valla… Muhalefet kazanırsa iş değişir ama… Enkazı kaldırmak uzun bir vakit alır galiba… Ertesi gün Finlandiya olacak halimiz yok ya!

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Erdoğan alırsa hiçbir şey değişmeyecek, çok daha kötüye gidecek. Kriz katlanarak büyüyecek oy verenlerin ağlamalarını duymak beni çok eğlendirecek. Saatli bomba ekonomi, başkasının elinde patlarsa yazık değil mi?

Erdoğan kaybetti mi? Ekonomi için zaten yaktık gemileri… Dönüş yok artık geri… Lakin demokrasi için çek geç değil! Daha fakir ama umut dolu bir gelecek bekliyor bizi…

Hele bir de adalet gelirse hayali bile mutlu eder beni… Nedense güvenemiyorum sevgili halkımıza… Şaşırtırlar beni inşallah…

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Şimdi seçime kadar dış güçler, vatan hainleri, 15 Temmuz darbesini, “bakınız çok enteresan” anları, “böyle olabilir mi ya”ları, “eyy” leri, “noktasında” kelimeleri ile kurulu cümleleri dinle dur.

Yorulup uyusa, rüyasında konuşsa televizyonlar yine canlı yayında… “Bay Kemal SSK'yı batırdı”, “Savaş Ay şahitti” valla…

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Önceki gün SZC Televizyonu'nda çok enteresan açıklamalar yaptı Zafer Partisi'nden Ümit Özdağ bana… Tam bir milyon göçmen, olmuş mu sana seçmen!

Suriyeliler misafirimiz, Afganlar kardeşimiz… Sen sırada beklersin onlar otobüse metroya bedava binsin. Karşılığında seçim sandığına gidip ampulün üzerine damgayı bindirsin.

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Kadim halkımıza “seni kandırıyorlar” diye anlatamazsın ki! Daha önce çok denendi… Ne istediniz de bu halk yemedi? “Yemez artık” dedikçe ikinci tabağı istedi.

Bir seçim geçsin görelim bakalım hesabı kime kilitledi? Kimse için sonuç çantada keklik değil… Daha hileler, hurdalar, tartışmalar, bel altı vurmalar olacak.