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Tankta sabır testi süreci

Tarih 25 Mayıs 2014… Bundan tam 9 yıl öncesi… Süleyman Soylu çıktı, “Başkalarına el açtık, ‘Bize tank verin' diye. Bugün Altay tankını dünyaya ihraç ediyoruz” dedi… Bir insan hiç değişmez mi?

Öyle bir anlatıyorlardı ki, milleti de inandırdılar milli ve yerli tank Altay'ı ürettiğimize… Sokakta sorsan, yüzlercesi Güneydoğu'da, Suriye'de görev yapıyor, cepheden cepheye

koşuyordu.

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Sahi nerede bu tank? Yok! Hiç olmadı! O zaman neyi ihraç ediyorduk? Bildiğin hayali ihracat! Hayal kurup yapmış gibi ihraç ediyorsun, oluyor. Söylüyorsun, halk inanıyor.

Bak yine sanki yapmış gibi hava attılar. Erdoğan'ın katılımıyla test amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iki adet Altay Tankı teslimi töreni yapıldı. Tüm televizyonlar yayınladı.

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Bu teslimden hiçbir şey çıkmayacağı da aşikar… Motor, Alman destekli Güney Kore modeli sorunlu bir parça… Güney Koreliler bile bunu kabul etti kullanmıyorlar kendi tanklarında… Ne önemi var ki? Şov devam etmeli…

Süreç enteresan… Taa 1992'de başladı… Bir sürü acayip gelişme yaşandı. Nihayetinde ihale 2008 yılında Altay Tank Üretimi Projesi adı altında Erdoğan'ın katıldığı törende Koç Grubu ile imzalandı.

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Açın interneti yüzlerce Altay tank videosu yüklenmiş. Savunma Bakanlığı, TSK bile yüklemiş. Atış testlerinden, çöl ortamı testleri, kış ortamı testleri, hız testleri, patlama testleri, onlarca test mevcut…

Sürecin sonunda 2014 yılında zamanın Bilim, yeni Savunma Bakanı, “Altay Tankı bütün testlerden başarıyla geçmiştir” demecini gururla verdi.

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İktidar, Koç alerjisinden muzdarip… Yandaş değil! Tank testten geçti, ihaleyi geçemedi. Peki ihale kime verildi? Yandaş BMC'ye… O da şirketin yarısını şansa bak ki Katar Ordusu'na satamamış mı?

Ufak bir problem vardı; ihaleyi alan BMC'nin değil fabrikası, üretecek İngiliz anahtarı bile yoktu. Ne oldu? Seri üretim sözleşmesi imzalandıktan sonra şirkete 1.4 milyar lira teşvik ve Arifiye Tank Palet Fabrikası, 2044 yılına kadar ikram edildi.

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Burada kilit nokta yerli ve milli tankta Katar ortaklığı Türkiye'ye ne katar? Bilmediğimiz bir meydan savaşını falan mı kazandılar? Herhangi bir cihattan muzaffer olarak mı çıktılar? Türkiye ile beraber harbe mi katıldılar?

Katar önce kendi misketini üretsin, sonra Türkiye ile ortak yerli ve milli tank yapar.

Arada hesaplar değişti, BMC'nin toplam yüzde 50.1'lik hissesi Tosyalı Holding'e geçti. İlginçtir aynı yıl, holdingin yönetim kurulu başkanı, Türkiye Varlık Fonu'na Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

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Yapılan tank test teslim süreci sadece seçim öncesi propaganda amaçlı olarak görülmemeli… Teslim edilmeli ki para ödensin.

Kendi motorunu üretemedikçe o iş yaş… Yerli motor için verilen tarih ise 2026 yılı… Var mı inananı bilmiyorum ama daha çok uzun yıllar boyunca kendi tankımızı üretemeyeceğimiz ortada… Araplar almak için biraz daha bekleyecek sırada…