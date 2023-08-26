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Tek derdimiz faizdi!

Faiz artırıldı iyi yapıldı. Olumlu bir algı yaratıldı. Burada esas soru nereye kadar izin alındı? Olur mu Merkez Bankası bağımsız! Geçeceksin o işleri bir kalemde…

Nitekim enflasyon İstatistik Kurumu'nun açıklamalarında dahi yükselmeye devam edecek. Yani tasarrufu olanların parası her geçen gün erimeye devam edecek. İnsanlar yine fakirleşecek. Çoktan çok, azdan az gidecek.

Kur Korumalı var nasıl olsa diye dolaşıyorlar ama kuru da para ödememek için baskılıyorlar. Gazı almak için bazen hafiften bırakıyorlar. İyi de nereye kadar?

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“Vatanı satmak, yüksek faizle, yüksek enflasyonla, kötü yönetimle ülkenin ve milletin kaynaklarını heba etmekle olur” demişti… Tahmin edin bakalım sözlerin sahibi kimdi? Bildiniz!

Enflasyonun da yüksek olmadığını söyleyemez kimse… Ülke kötü yönetilmese olur muyduk buralarda? Milletin kaynaklarının heba edildiği apaçık ortada…

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Senin cari açığın dolu dizgin… Döviz bitmeye yüz tuttuğundan o belki biraz azalacak. Yalnız bütçe açığı durdurulamaz şekilde kaçınılmaz olarak artacak.

Finansal piyasalarda en tehlikelisi de bu çifte açıktır. Ekonominin tadını kaçırır. Borç aradığında tabloyu gören direkt masadan uzaklaşır.

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Yükseltilen faiz ancak zaman kazandırır. Her seferinde bu zamanı sürekli boşa harcadıkları için yine başa sarıyoruz makarayı… Türk Lirası'nın değerini koruyabilmesinin çaresi devamlı yüksek faiz vermek değil ki…

Bugün ne yapıyorsan tam tersini yapsan düzelir belki… Söz verilen reformlar aranıyorlar. Sırada adalet ve demokrasi var. Asıl ekonomideki dengeyi bozan onlar.

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Ekonomi öyle bir çıkmaza girmiş durumda ki, Merkez Bankası'nın alacağı en agresif faiz kararı bile döviz kurları üzerinde sınırlı etkiye sahip…

Sebepleri ülkeyi yönetenler yarattı. Peki ya sonuçları? Daha fazla fakirlik! Ekonomi daha da durgunlaşacak. İflaslar ardı arkası kesilmeden gelecek. Eskiye dönüş yıllar alacak. Elden gelen bir şey gelmeyecek…

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Faizin yüksek olmazsa babasının hayrına mı gelecek yabancıdan para? Faizler artacak ki daha fazla borç akacak.

Peki, akar mı? Bu imaj ile kolay değil… Artık hiçbir ülkenin gözünde Türkiye'nin demokrasisi, hukuku ve adaleti teminat olarak kabul edilmiyor.

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Yurt içinde faizleri artırırsın ama dünya sana güvenip borç vermiyor. Ancak tefecilerle ve ölücüler arada bir uğruyor. Yönetimin kapasitesi sınırlı olunca elden bu geliyor.

Ülke, aile pide ve kebap salonu mantığıyla yönetilince fazla bir şey bekleme ekonomide? Ne vereyim dünya liderime?